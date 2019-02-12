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Пресс-секретарь Путина прокомментировал его замечание Минниханову в Казани

Cегодня, 13:04 3737 12 Автор: prokazan.ru
«Такое вот отношение действительно по-доброму, с юмором»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня прокомментировал замечание Владимира Путина, высказанное накануне президенту РТ Рустаму Минниханова, когда тот отвлекся. 

- Это тот случай, когда СМИ, знаете, что называется, угадали все буквы, но не могли назвать слово. Действительно, действительно очень доверительные отношения между Путиным и Миннихановым и Путин действительно ценит то, как ведется работа в Татарстане, - заметил Песков, передает РИА Новости.

По его словам, это замечание "вовсе не является признаком какого-то строгого отношения или каких-то претензий со стороны главы государства".

Напомним, Путин на встрече с активистами попросил прокомментировать Минниханова ситуацию с сервисом "Народный контроль", однако политик промолчал, не уловив суть вопроса. "Рустам Нургалиевич, не отвлекайся, чё ты! Не слушает нас", - заметил Путин.

Позже во время заседания президиума Госсовета Владимир Путин предоставил Рустаму Минниханову слово, однако не нашел его взглядом. "Взял и ушел куда-то. Куда он ушел?" — спросил президент России.

В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что Минниханов в тот момент направлялся к микрофону, который находился сбоку.

Отметим, в казанском Кремле визит Путина был оценен положительно, сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. "В целом итоги визита оцениваем как весьма положительные. Все вопросы, поднятые в ходе встреч, были услышаны и направлены в работу", - заявила она.

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комментарии

34532
0
13 февраля 2019
13:03
лизок
Горожанин
12
13 февраля 2019
13:24
Путин ты дэбил!
Горожанин
1
13 февраля 2019
13:37
А Песков что ,сурдопереводчик?
Горожанин
4
13 февраля 2019
15:16
Песков придурковатый клоун
Горожани
0
13 февраля 2019
15:49
Тут все понятно и без этого старого облезшего белобрысого попугая. Без мыла в анус проскользнет.
Горожани
1
13 февраля 2019
16:14
Врун , с придурковатой внешностью. Хорошо дополняет Захарову , с её ослиной физиономией.
Горожанин
1
13 февраля 2019
16:29
Песков не клоун, он ЮРОДИВЫЙ при царе!
В ответ на комментарий пользователя
Песков придурковатый клоун
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Горожанин
1
13 февраля 2019
18:12
Рыбий глаз)))
В ответ на комментарий пользователя
Врун , с придурковатой внешностью. Хорошо дополняет Захарову , с её ослиной физиономией.
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Горожанин
1
13 февраля 2019
18:27
Зато жена американка и у неё счёт в швейцарском банке ))))
В ответ на комментарий пользователя
Песков придурковатый клоун
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Горожанин
0
13 февраля 2019
19:34
Надоели оба.
Горожанин
0
13 февраля 2019
21:26
Песков и его шеф уроды
Горожанин
0
13 февраля 2019
22:48
Фиолетово

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