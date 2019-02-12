Пресс-секретарь Путина прокомментировал его замечание Минниханову в Казани

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня прокомментировал замечание Владимира Путина, высказанное накануне президенту РТ Рустаму Минниханова, когда тот отвлекся.

- Это тот случай, когда СМИ, знаете, что называется, угадали все буквы, но не могли назвать слово. Действительно, действительно очень доверительные отношения между Путиным и Миннихановым и Путин действительно ценит то, как ведется работа в Татарстане, - заметил Песков, передает РИА Новости.

По его словам, это замечание "вовсе не является признаком какого-то строгого отношения или каких-то претензий со стороны главы государства".

Напомним, Путин на встрече с активистами попросил прокомментировать Минниханова ситуацию с сервисом "Народный контроль", однако политик промолчал, не уловив суть вопроса. "Рустам Нургалиевич, не отвлекайся, чё ты! Не слушает нас", - заметил Путин.

Позже во время заседания президиума Госсовета Владимир Путин предоставил Рустаму Минниханову слово, однако не нашел его взглядом. "Взял и ушел куда-то. Куда он ушел?" — спросил президент России.

В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что Минниханов в тот момент направлялся к микрофону, который находился сбоку.

Отметим, в казанском Кремле визит Путина был оценен положительно, сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. "В целом итоги визита оцениваем как весьма положительные. Все вопросы, поднятые в ходе встреч, были услышаны и направлены в работу", - заявила она.