В казанском Кремле подвели итоги визита Путина

В Казани подвели итоги визита в город президента России Владимира Путина, он был оценен положительно, сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

- В целом итоги визита оцениваем как весьма положительные. Все вопросы, поднятые в ходе встреч, были услышаны и направлены в работу, - цитирует "Татар Информ" ее слова.

Она рассказала, что Татарстана стал первым регионом, где состоялось столь широкое обсуждение национального проекта "Жилье и городская среда" вместе с представителями общественности.

При этом для Путина была сформирована достаточно плотная программа, он встретился с активистами, принял участие в заседании президиума Госсовета России, а также провел встречи с президентом РТ Рустамом Миннихановым и госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым.

Напомним, в Сети визит Путина в Казань запомнили, в частности, за счет замечания президента России, сделанного Минниханову, который отвлекся на встрече с активистами.