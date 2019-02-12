Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

15:40, сегодня
«Рустам, не отвлекайся»: визит президента РФ Владимира Путина в Казань в цитатах
19:53, сегодня
Казань сегодня: объяснение замечания Путина и план «Перехват»
17:34, сегодня
В Казани будут судить директора, из-за которого без света остались два района
17:22, сегодня
В Челнах разыскивают мужчину и женщину, которые пропали почти месяц назад
17:10, сегодня
В Казани сбили сотрудника ГИБДД, был объявлен план «Перехват»
16:54, сегодня
В Челнах осудят мужчину, который после новогоднего корпоратива убил коллегу
16:19, сегодня
В Татарстане женщина ударила любовника вилкой в висок
16:16, сегодня
В РТ выплатили деньги все пострадавшим клиентам Татфондбанка по искам прокуроров
15:39, сегодня
Синоптики: в Татарстане ожидаются гололед, метели и сильный ветер
15:14, сегодня
Прокуратура Челнов требует наказать работников детсада, сделавших ребенку манту
14:38, сегодня
В Татарстане отменили занятия в десятках школ из-за гриппа
14:29, сегодня
Семья из Елабуги ищет донора для двоих детей с редкой болезнью
13:58, сегодня
В России могут заставить родителей содержать детей-студентов
13:18, сегодня
Замначальника депо Бугульмы за взятку скрыл ДТП
13:10, сегодня
ВТБ стал лидером на рынке кредитования автомобилей с пробегом
13:04, сегодня
Пресс-секретарь Путина прокомментировал его замечание Минниханову в Казани
13:00, сегодня
Билайн предлагает безлимитный интернет на год или 6 месяцев при покупке Samsung
12:19, сегодня
В Татарстане мужчина третий день пытается выселить ястреба из сарая
12:17, сегодня
В казанском Кремле подвели итоги визита Путина
11:56, сегодня
В Казани продлили перекрытие улицы Кремлевская из-за съемок фильма
11:36, сегодня
В России хотят утроить штраф за остановку на автомагистрали
11:28, сегодня
Появилось видео с эчпочмаками, «объясняющее» поведение Минниханова перед Путиным
10:59, сегодня
Казанец проломил ногами голову незнакомцу за громкий смех у подъезда
10:35, сегодня
В Челнах разбился водитель снегохода, который выехал на асфальтированную дорогу
10:35, сегодня
Появились эскизы нового памятника воинам-афганцам в Казани
09:46, сегодня
Стало известно, где был Минниханов, когда его «потерял» Путин
09:44, сегодня
Стали известны подробности жизни создателя казино Azino777 из Челнов
09:19, сегодня
Стало известно, что обсуждали Путин и Минниханов на «закрытой» встрече
09:19, сегодня
В Елабуге из горящей пятиэтажки спасли 10 человек, в том числе одного ребенка
20:16, 12.02.2019
«Рустам Нургалиевич, че ты?» Путин сделал замечание Минниханову
17:57, 12.02.2019
В Татарстане в ДТП с автобусом погиб человек
17:24, 12.02.2019
Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену
17:22, 12.02.2019
Суд арестовал аспиранта из Нижнекамска, подозреваемого в изготовлении взрывчатки
17:06, 12.02.2019
Как это было: Путин в Казани и в Иннополисе
16:59, 12.02.2019
В Челнах сотрудник сотовой компании продавал переписки абонентов: его осудили
16:34, 12.02.2019
Казанца обвинили в том, что он предложил школьнику сняться в порно
15:21, 12.02.2019
Путин прилетел в Казань
15:08, 12.02.2019
На улице Чишмяле в Казани запретят стоянку
14:16, 12.02.2019
В Казани нашли пропавшую школьницу
13:49, 12.02.2019
В Челнах прокуратура пресекла поборы в детском саду
13:32, 12.02.2019
В Казани на улице Арбузова задымился автобус
13:09, 12.02.2019
В Казани на авиационном заводе объявили выходной в день приезда Путина
12:39, 12.02.2019
В Челнах на заводе «Камаза» силачи протащили 8-тонный грузовик на 20 метров
12:27, 12.02.2019
Минниханов прокомментировал «высокие» ставки по ипотеке
11:19, 12.02.2019
В КФУ сообщили об аномальном потеплении в Казани. До плюсовой температуры
11:09, 12.02.2019
В Татарстане новорожденный впал в кому по вине акушера: его осудят
10:53, 12.02.2019
В Казани ватерполисты «Синтеза» устроили массовую драку в бассейне
10:31, 12.02.2019
В Челнах мужчина украл из аптеки 9 упаковок крема для фиксации зубных протезов
10:28, 12.02.2019
В Казани вновь начали искать директора цирка
09:54, 12.02.2019
СМИ: водителю «Камаза» снесло полголовы оторвавшимся крюком троса
09:53, 12.02.2019
ВТБ запускает новый промо-вклад c повышенной доходностью
09:46, 12.02.2019
В Казани объявили в розыск пропавшую 11-летнюю школьницу
09:30, 12.02.2019
Под Казанью у Волги выкопали тонны тухлой курятины
09:19, 12.02.2019
Депутат Госдумы от РТ рассказала о состоянии изъятого у наркоторговцев тигренка
09:02, 12.02.2019
В Чистополе в торговом центре «Эссен» сгорел один из ларьков
07:42, 12.02.2019
Сегодня в Казань прилетит Путин
19:37, 11.02.2019
Казань сегодня: Путин, атака Мусина и метробусы
19:14, 11.02.2019
Когда сразу трое твоих детей родились инвалидами. Личные истории семей из РТ
17:25, 11.02.2019
В Казани завели дело из-за несогласованного увеличения площади квартир
16:58, 11.02.2019
В отношении экс-начальника экологической полиции Челнов возбудили уголовное дело
16:42, 11.02.2019
В Татарстане завели дело из-за сообщения про «ядерную бомбу» в кабинете
16:13, 11.02.2019
Стало известно, чем Путин будет заниматься в Казани
15:57, 11.02.2019
Что нужно сделать перед покупкой квартиры в Казани - 5 шагов
15:30, 11.02.2019
«Деньги отдавай!». Экс-главу «Татфондбанка» в суде атаковали вкладчики
15:21, 11.02.2019
ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов
14:56, 11.02.2019
В Кремле подтвердили, что завтра в Казань прилетит Путин
14:33, 11.02.2019
В Минтрансе России обдумают идею Метшина о наказании за парковку без номеров
14:06, 11.02.2019
В Казани осудили мужчину, разбившего машину любовника жены
13:16, 11.02.2019
В Казани в доме по улице Спартаковская отключат воду
13:13, 11.02.2019
Дерматология сегодня и вчера
12:47, 11.02.2019
СМИ: российский сенатор потратил 10 млн рублей на день рождения жены
12:30, 11.02.2019
Что входит в ремонт компьютера
12:10, 11.02.2019
В Казани могут запустить метробусы
11:52, 11.02.2019
В Татарстане в лесу обнаружили труп, а рядом с ним надпись «нельзя»
10:41, 11.02.2019
В России создадут приложение для вывоза беспилотного такси
10:14, 11.02.2019
В Челнах женщина обнаружила около дверей квартиры мертвого сына
скриншот https://www.youtube.com/watch?v=FbUHJn001tI

В казанском Кремле подвели итоги визита Путина

Cегодня, 12:17 818 20 Автор: prokazan.ru
Спойлер - все хорошо

В Казани подвели итоги визита в город президента России Владимира Путина, он был оценен положительно, сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

- В целом итоги визита оцениваем как весьма положительные. Все вопросы, поднятые в ходе встреч, были услышаны и направлены в работу, - цитирует "Татар Информ" ее слова.

Она рассказала, что Татарстана стал первым регионом, где состоялось столь широкое обсуждение национального проекта "Жилье и городская среда" вместе с представителями общественности.

При этом для Путина была сформирована достаточно плотная программа, он встретился с активистами, принял участие в заседании президиума Госсовета России, а также провел встречи с президентом РТ Рустамом Миннихановым и госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым.

Напомним, в Сети визит Путина в Казань запомнили, в частности, за счет замечания президента России, сделанного Минниханову, который отвлекся на встрече с активистами.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Рустам, не отвлекайся»: визит президента РФ Владимира Путина в Казань в цитатах
Пресс-секретарь Путина прокомментировал его замечание Минниханову в Казани
Стало известно, что обсуждали Путин и Минниханов на «закрытой» встрече
Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену
Как это было: Путин в Казани и в Иннополисе
Путин прилетел в Казань
В Казани на авиационном заводе объявили выходной в день приезда Путина
Стало известно, чем Путин будет заниматься в Казани
В Кремле подтвердили, что завтра в Казань прилетит Путин
В казанском Кремле ответили на слухи о визите Путина
Путин спустя год вновь приедет в Казань
Путин объяснил, почему в 2000-х годах был против повышения пенсионного возраста
«Как порядочный человек». Путин ответил на вопрос о женитьбе
Путин запретил уличные табло с курсами валют
«Вопрос решенный»: Путин о пенсиях в России
Путин подписал закон о введении налога для самозанятых
Первый космонавт из Татарстана стал Героем России
СМИ: Путин готовится к пятому сроку
Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста
Путин внес в Госдуму поправки, смягчающие наказание за экстремистские репосты
Показать больше...

комментарии

Горожанин
1
13 февраля 2019
12:29
спасибо что снег убрали!сразу видно приезжал президент,а не наш горшок!
Горожанин
0
13 февраля 2019
12:36
"...В целом итоги визита оцениваем как весьма положительные..."
Вообще-то оценку сделают в Кремле в Москве, по итогам которой будет видно, улучшится экономическая ситуация в регионе или нет?
Горожанин
0
13 февраля 2019
13:42
Вчера поздно ночью вдоль домов до асфальта убирали снег ,даже дворники с лопатами были . Жители в окна смотрели и думали ,неужто Путин решил по дворам Казани пройтись ,где даже мэр никогда не был.
Гость
1
13 февраля 2019
13:55
Говорящей голове лишь бы ляпнуть что-нибудь.
Гость
1
13 февраля 2019
13:57
Сами провели , сами себе оценку поставили).
В ответ на комментарий пользователя
"...В целом итоги визита оцениваем как весьма положительные..."
Вообще-то оценку сделают в Кремле в Москве, по итогам которой будет видно, улучшится экономическая ситуация в регионе или нет?
Развернуть
Горожанин
6
13 февраля 2019
13:58
красное ей идет)
Ага
0
13 февраля 2019
14:16
Ложили там на перечисленное вами. Цель визита другая была. Это только для наивняка говорят, что обсуждали тему "городская среда". Могли бы другую тему озвучить. Других животрепещущих проблем нет?
В ответ на комментарий пользователя
"...В целом итоги визита оцениваем как весьма положительные..."
Вообще-то оценку сделают в Кремле в Москве, по итогам которой будет видно, улучшится экономическая ситуация в регионе или нет?
Развернуть
Ага
0
13 февраля 2019
14:18
Короче, голосовать за него будешь? Снег убрали же, заживём!!!
В ответ на комментарий пользователя
спасибо что снег убрали!сразу видно приезжал президент,а не наш горшок!
Развернуть
Горожанин
3
13 февраля 2019
14:19
Обажаю Лилю
В ответ на комментарий пользователя
красное ей идет)
Развернуть
Горожанин
0
13 февраля 2019
14:39
Активистами
Горожанин
0
13 февраля 2019
15:00
горшок последний год на посту.вот и просил у ВВП что бы потом не посадили.
Горожанин
2
13 февраля 2019
15:17
ЛИЛИЯ- вторая ТЭТЧЕР. ,скоро будет президентом.
Горожанин
0
13 февраля 2019
15:19
У этой галимой декольте в виде мужского полового органа. Это уже даже не оригинально. Только орган тоооооненький, видимо, как у ее нащальника..
Горожани
0
13 февраля 2019
15:42
Пустой визит, просто спалил, в очередной раз, бюджетные деньги. Замах на рубль - результат копейка. Буря в стакане воды.
герцог
4
13 февраля 2019
15:55
Поэма"Зулейка". Я для тебя готов отдать свои алмазы и брильянты. Пусть песню о тебе поют артисты все и музыканты. И пусть гроза в долинах роз тебе всегда салютом будет. Пусть никогда тебя толпа в своём сознаньи не забудет. И розы пусть на склонах гор своим пленительным объятьем. Зулейка -слышу в небесах-с тобой теперь мы стали братья. И радуги почётный круг пускай в тебя вгоняет нежность. В стихах ,как свойственно богам, я рекламирую небрежность. Гитары звуки в темноте пускай напишут сами строчки. В любви не надо много букв-всегда хватает нам и точки. И романтизмом у костра все люди дышат,а надежда. Скажу тебе Зулейка я -я в жизни был большой невежда. И пусть божественный аккорд-как буд-то из времён далёких. Красавиц привлечёт к костру-из стран заморских чернооких. Наука надоела нам-мы жить хотим как предки жили. В стогах любили по ночам-а днём в жаре траву косили. И ты собою заразив-давая кой-кому надежду. Бродягу в лорда превратишь-одев в зеркальную одежду. И пусть и в это верю я-что фильм тебя возвысит к трону. Отчасти в этом господа-не нахожу я здесь урону.
Горожанин
0
13 февраля 2019
16:56
Да всё там нормально было, Медведева же небыло
Горожанин
1
13 февраля 2019
18:15
И это хорошо . А то бы вдвоем над горшком прикалывались .
В ответ на комментарий пользователя
Да всё там нормально было, Медведева же небыло
Развернуть
Горожанин
0
13 февраля 2019
18:58
жополизы убрали снег и навели порядок на улице..что мешало раньше ? гниль в голове?
Горожанин
0
13 февраля 2019
19:52
Наш то президент повыше будет.
Горожанин
0
13 февраля 2019
21:36
На сколько мили метров ?

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
3304 27
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.

Отчаявшиеся люди переезжают, боясь оказаться на улице

2420 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

Полезно знать
Как жителям Казани заработать на подарок ко Дню всех влюблённых - 5 подработок

5 быстрых подработок

08.02.2019

13:09

Новости Челнов
В Челнах разыскивают мужчину и женщину, которые пропали почти месяц назад

13.02.2019

17:22

0

В Челнах осудят мужчину, который после новогоднего корпоратива убил коллегу

13.02.2019

16:54

1

Интервью

Служба новостей

Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
Фоторепортажи

Служба новостей

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого
Неизвестная Казань
1909 32
Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые

Изучаем городское пространство вместе с его жителями

1839 29
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

Репортажи ProKazan
2742 13
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

844 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

Интервью

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»
Фоторепортажи

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа
Неизвестная Казань
979 16
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

1502 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Репортажи ProKazan
2930 80
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

4803 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

Интервью

Рамиль Бикмуллин

Хозяин частного БТР в Казани: о конфликте с лыжниками и реакции «гаишников»

Женя Потехина

Дана Соколова рассказала о плевках в свою сторону, прическе и фото с фанатами
Фоторепортажи

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере

Элина Касимова

Фоторепортаж: футбол в валенках в парке «Крылья Советов»