«Рустам Нургалиевич, че ты?» Путин сделал замечание Минниханову

Президент России Владимир Путин сделал замечание президенту Татарстана Рустаму Минниханову в ходе встречи в Казани, посвящённой реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
Путин попросил прокомментировать Минниханова ситуацию с сервисом «Народный контроль», однако политик промолчал, не уловив суть вопроса.
- Рустам знает, наверное? Рустам Нургалиевич, не отвлекайся, чё ты! Не слушает нас. Не будем ставить руководителя республики в сложное положение, он не слышал, о чём мы говорим, — обратился к нему Путин.
Сам Минниханов, который сидел в первых рядах, отвлёкся на своего соседа.
Уже после на заседании президиума Госсовета Путин предоставил слово Рустаму Минниханову, но в зале того не оказалось.
- Взял и ушёл куда-то. Куда вышел? — задался вопросом Путин.
«Взял и ушел куда-то. Куда вышел?»: Путин потерял на президиуме Госсовета Минниханова pic.twitter.com/nJmwU4hwcV— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 февраля 2019 г.
Напомним, Путин принимает участие в заседании президиума Госсовета РФ, посвященного улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды.
ProKazan.ru вел прямую текстовую трансляцию визита Путина.
комментарии
Когда твою пламенную антитатарскую речь ждать на центральных площадях , а революционер подшконарный ?
П.С.
А ну тогда , пусть cpycькие пyкaны горят , теплее будет.
Вы же Крым в котором появились лишь в Конце 18 века пытаетесь вернуть...но и здесь также. Крым и Косово стали минами заиедленного действия. Когда твоя Эрафия ослабнит , а этот процесс уже запущен сможешь ли ты удержать эти земли против всего Тюркско и Исламского Мира ? Очень сомневаюсь , если с одной маленькой Чечней вы так и не смогли разобраться и внутри своей страны , что платите им дань лишь бы они за оружие не брались, особенно сейчас в трудное время. А денег долго не хватит платить им дань. А теперь прикинь весь тюркский мир и Исламский и плюс все соседи и Китай и Европа с США в том числе. Потяните ? Вряд ли. Учесть ЭРАФии уже предрешена - Московия (Москва и соседние области - Золотое Кольцо). Любая Империя рушится даже Римская или Российская или Советская это лишь вопрос времени. А ЭРАФия которая в подметки не годится даже СССР....вопрос идет уже не на десятилетия,а на года....когда элита все распродаст и раздаст чтобы свалить к себе домой на Запад где их ждут уже семьи, дома и капиталы. Лукашенко это понял , теперь гляжу и до глав Республик начинает это доходить , что нечто не вечно под луной.
А если серьезно , твои половые извращения трусливый задрот мне не интересны.
Ты это в туалет то хотя бы успеваешь доносить ? А то у тебя память и еще очко после зоны расшатанное.
Ты наверное тут себя чувствуешь интернет-Рэмбо после нудачного дня когда ьебя опять сегодня в реальной жизни опустили ,а ты лишь молча проглатил обиды , а тут пытаешься чего из себя выпертнуть и почувствовать себя альфа-самцом вкупе с Интернет-Рэмбо ?
Видно же по тебе ,что в реале ты обиженник кому членом по губам водят (и тема педерастии тебя кстати гляжу тоже сильно волнует) !
Вывод думаю ты сам сможешь о себе сделать кто ты в реале или подсказать ?
У Татарстана и у Татар в этом мире будет ждать участь Финляндии , которая тоже сперва была бедной ,а теперь часть цивилизованного мира и процветающая государство. Та часть Финляндия ,что осталась в СССР/России - Карелия один из нищих регионов нынешней РФ.
А так даже Грузины смогли победить коррупцию , а та часть Грузии что осталась под РФ и ее влиянием - Абхазия , теперь это нищита и опасное коррупционное место , куда уже не хотят ехать сами русские предпочитая цивилизованную Грузию у которой отобрали Абхазию, где отдыхают Европейцы и кому отменили визы в Европу. Не думаю что Татарстан беднее Грузии и не думаю что ушлые, энергичные Татары менее трудолюбивые, чем медленные, вялые Финны и Эстонцы.
Просто факты... которые показывают, что там где cpycький мир там всегда нищита, коррупция, бардак и нищие и убогое сосуществования простых людей и очень богатая элита.
Ничего личного , просто факты.
Татарстану не попути с нищей ЭРАФией , так как Татары хотят жить по-человечески и оставлять деньги себе,а не отдавать чужим дядям из Москвы почти все свое бабло.
А если ты имеешь под историей Романовские выдумки , а до этого прцесс Христианизации Руси, когда сжигалось и уничтожалось все Руськое историей , тогда да ты хороший историк. Завтра тебе скажут что ты произошел от свиньи и покажут книгу ою этом написанную за пузырь и ты будешь всем говорить что это истинная история , хотя наука докажет что ты со свиньей не имеешь ничего общего , но ты все-равно будешь утверждать что ты произошел от свиньи ?
Лукашенко и др. "друзья" и "союзники" это уже поняли. А теперь и до глав нац.республик это стало доходить. Свое отношение президент Татарстана и показал банкетному двойнику дяди Вовы приехавшему в Казань.
Такое ощущение когбудто страну к развалу ведете. Если Президента Татарстана обидят, я думаю Татарам это не понравится, и другим руководителям регионов тоже. С этим нужно поаккуратнее в наше время. Так и союзников не сотанется. Давай жить мирно.
Значит строить ребята - НАМ!
Замечательную магистраль,
Всех ведущая в светлую даль!!!
* * *
Если встал ты с утра - САМ!!!
Не при помощи бабушек, МАМ!
И тебя мы с собой возьмём,
Песню счастья с тобой споём!!!
(попурри на песни 70-х)
Вся твоя cpycькая история фальшивка со времен Ордынской московии. Как толькая ЭРАфия кирдыкниться и народы смогут говорить правду весь твой cpycкий пшик о якобы величие твоей дикой нации которая никогда не сможет навести попядок у себя испариться как пьяный cpycький перегар дешевого пойла на ветру.
Ответ - 1440 г (Исламский календарь — Википедия)
теперь второй вопрос - допустим 440 лет назад ( значит это было в 16 веке ) кто то уронил арабскую монетку в Азино на которой написано 1000 год (а вернее было 1212) , и завтра вы её нашли - это действительно будет означать что монетка из 1000 года но вот какого ?
так то !
П.С.
Развал ЭРАФии это проблема cpycьни из-за которых им придется скоро воевать со всем миром.
Главное в это диpьмo нерусским народам нелезть.
А в реале ты же сам знаешь что ты использованный гaндoн, который тише воды и нижи травы.
Умеют Татары "вечные огни" делать !