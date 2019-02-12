«Рустам Нургалиевич, че ты?» Путин сделал замечание Минниханову

Президент России Владимир Путин сделал замечание президенту Татарстана Рустаму Минниханову в ходе встречи в Казани, посвящённой реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Путин попросил прокомментировать Минниханова ситуацию с сервисом «Народный контроль», однако политик промолчал, не уловив суть вопроса.

- Рустам знает, наверное? Рустам Нургалиевич, не отвлекайся, чё ты! Не слушает нас. Не будем ставить руководителя республики в сложное положение, он не слышал, о чём мы говорим, — обратился к нему Путин.

Сам Минниханов, который сидел в первых рядах, отвлёкся на своего соседа.

Уже после на заседании президиума Госсовета Путин предоставил слово Рустаму Минниханову, но в зале того не оказалось.

- Взял и ушёл куда-то. Куда вышел? — задался вопросом Путин.

«Взял и ушел куда-то. Куда вышел?»: Путин потерял на президиуме Госсовета Минниханова pic.twitter.com/nJmwU4hwcV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 февраля 2019 г.

Напомним, Путин принимает участие в заседании президиума Госсовета РФ, посвященного улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды.

ProKazan.ru вел прямую текстовую трансляцию визита Путина.