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«Рустам Нургалиевич, че ты?» Путин сделал замечание Минниханову

Bчера, 20:16 31308 113 Автор: prokazan.ru

Президент России Владимир Путин сделал замечание президенту Татарстана Рустаму Минниханову в ходе встречи в Казани, посвящённой реализации национального проекта «Жильё и городская среда». 

Путин попросил прокомментировать Минниханова ситуацию с сервисом «Народный контроль», однако политик промолчал, не уловив суть вопроса.

- Рустам знает, наверное? Рустам Нургалиевич, не отвлекайся, чё ты! Не слушает нас. Не будем ставить руководителя республики в сложное положение, он не слышал, о чём мы говорим, — обратился к нему Путин.

Сам Минниханов, который сидел в первых рядах, отвлёкся на своего соседа. 

Уже после на заседании президиума Госсовета Путин предоставил слово Рустаму Минниханову, но в зале того не оказалось.

- Взял и ушёл куда-то. Куда вышел? — задался вопросом Путин.

Напомним, Путин принимает участие в заседании президиума Госсовета РФ, посвященного улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды.

ProKazan.ru вел прямую текстовую трансляцию визита Путина.

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комментарии

Горожанин
2
12 февраля 2019
20:23
Человек убивший дон кихота?
Горожанин
3
12 февраля 2019
20:25
Там актриса снимается от которой я немножко без ума.
Горожанин
2
12 февраля 2019
20:27
А? О чем вы? Так это семейные неурядицы, все уляжется как надо. Не беспокойтесь.
Горожанин
5
12 февраля 2019
20:29
Рустамка всё понял ,поэтому и ушёл . Время деньги ,ему некогда бла, бла,бла.
Горожанин
16
12 февраля 2019
20:37
..или так показал, как настоящий татарин ,кто в доме хозяин ))))))))
Горожанин
44
12 февраля 2019
20:44
кому охота слушать этого международного преступника и главного жулика страны ?? что он вообще потерял здесь ?? гнать в шею его, Путин ты здесь никому не интересен, кроме своих холопов
Горожанин
41
12 февраля 2019
20:45
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Максим
19
12 февраля 2019
20:54
не дождется, льдина треснет)
В ответ на комментарий пользователя
просто он хочет , чтобы татарстан стал казанской областью
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Горожанин
11
12 февраля 2019
20:56
а вообще он кому то нужен?
В ответ на комментарий пользователя
кому охота слушать этого международного преступника и главного жулика страны ?? что он вообще потерял здесь ?? гнать в шею его, Путин ты здесь никому не интересен, кроме своих холопов
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Виктор
39
12 февраля 2019
20:57
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Татарстанец
37
12 февраля 2019
21:02
надо было перекрыть дороги и не пускать этого дуралея в республику, где активисты ? или все довольны его приездом ? Путин Чемодан Сирия. Ты там нужней
Горожанин
15
12 февраля 2019
21:03
Стыдоба. Какое отношение к работе...
Tarantino
0
12 февраля 2019
21:09
Girl You'll Be a Woman Soon
Tarantino
0
12 февраля 2019
21:12

Горожанин
40
12 февраля 2019
21:21
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
12 февраля 2019
21:22

Горожанин
0
12 февраля 2019
21:26
холуяж крепчал...
За Родину
29
12 февраля 2019
21:27
Молодец татарин ! Показал плешивого воришке что он никто и время его закончилось
Горожанин
7
12 февраля 2019
21:28
Вообще в счет не ставят, этот бессовестно уходит с заседания, бабай притворяется больным, чтоб его в больничке навестили
Горожанин
6
12 февраля 2019
21:30
У экс главы Серпуховского района Шестуна нашли 41 млрд .руб в долларах . Во чел поднялся на взятках ,пока Пу катается и бла,бла,бла . А сколько не пойманных чинуш и глав !? .))))
Шайсул
6
12 февраля 2019
21:32
Кто ты?
В ответ на комментарий пользователя
Пора бы вам, обрези, напомнить, кто вы такие и где ваше место.
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Горожанин
20
12 февраля 2019
21:42
Путлер уходи!
Горожанин
39
12 февраля 2019
21:45
Рустам Нургалеевич, боритесь до конца, тяжело но надо, ради своего народа.
Горожанин
0
12 февраля 2019
21:52
А где проказан сегодня ?
Горожанин
7
12 февраля 2019
21:56
кто не скачет, тот москаль !
Иван
57
12 февраля 2019
21:57
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Игорь
27
12 февраля 2019
21:59
ты не считай кошелек у татаров, а лучше считай деньги у путлера, больше половины денег уходит в Москву
В ответ на комментарий пользователя
сколько миллиардов ДОЛЛАРОВ найдется у татарей из рулящих кланов, если хорошенько поскрести?
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Горожанин соседний
19
12 февраля 2019
22:04
Они, если захотят вообще могут отделиться. Как уже было.
В ответ на комментарий пользователя
просто он хочет , чтобы татарстан стал казанской областью
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ку
34
12 февраля 2019
22:05
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Гражданин
8
12 февраля 2019
22:25
Хах, здорово он его!
Горожани
19
12 февраля 2019
22:34
Не званый Путин - хуже чукчи.
Горожанин
4
12 февраля 2019
22:49
не слушает нас, это он себя так уже называет?
герцог
1
12 февраля 2019
22:51
И среди рабочих всё грубо,и директора школ любят порезче хлестануть учителя чтобы сделать больно (доказывая очередную правоту в своей ахинеи) и наверху"дворовая грубость мальчишнских стереотипов греющих жили запресованные солями-всё ради удовольствия.
Горожанин
7
12 февраля 2019
22:54
И много у тебя таких мужиков кого ты называешь красавчиками , а пeдpилo ?
В ответ на комментарий пользователя
сколько [***]осов в комментах Путин красавчик
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Горожанин
9
12 февраля 2019
22:57
Чего приезжал то этот всероссийский доильный аппарат?
Иван
30
12 февраля 2019
23:20
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Судья Дред
6
12 февраля 2019
23:23
Татарстан мафия! Чечня Мафия! Башкирия мафия! Вот и отношения к Президенту , Мафия не криминального характера а своевластия и что хотим то и делаем ,Мистер Путин уже не правит так получается!?
Казанец
22
12 февраля 2019
23:24
Ахаха, ну допустим отделишься ты и что дальше? Как ты будешь жить отдельным государством внутри другой страны? Когда вокруг на 360 градусов Россия? Или ты думаешь ты отделишься и при этом с Россией нормальные отношения сохранить, будешь жить как в яме окруженный со всех сторон, не куда не выйти, ничего не продать, ничего никуда не перевезти по чужой Российской территории. Думай башкой хоть чуть-чуть!
В ответ на комментарий пользователя
Они, если захотят вообще могут отделиться. Как уже было.
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Горожанин
18
12 февраля 2019
23:26
Накрывается дыра у твоей мамашки обизьяны откуда тебя выпертнули. А в Татарстане все в порядке троль. Интересно когда за тебя Прокуратура возьмется в очередной раз ты уже на шконаре будешь или под шконарем
СССР
3
12 февраля 2019
23:32
пнх ВВП !!! пнх ВВП !!! пнх ВВП !!!
Горожанин
26
12 февраля 2019
23:34
Легко отделится Волжская Болгария (Татарстан). Глянь на историческую карту Волжской Болгарии ее земли они на Казахстан четко выходят.
В ответ на комментарий пользователя
Ахаха, ну допустим отделишься ты и что дальше? Как ты будешь жить отдельным государством внутри другой страны? Когда вокруг на 360 градусов Россия? Или ты думаешь ты отделишься и при этом с Россией нормальные отношения сохранить, будешь жить как в яме окруженный со всех сторон, не куда не выйти, ничего не продать, ничего никуда не перевезти по чужой Российской территории. Думай башкой хоть чуть-чуть!
Развернуть
Горожанин
9
12 февраля 2019
23:35
Ну так выйди в центре и рискни здоровьем.
Когда твою пламенную антитатарскую речь ждать на центральных площадях , а революционер подшконарный ?
В ответ на комментарий пользователя
Пора бы вам, обрези, напомнить, кто вы такие и где ваше место.
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Зритель
25
12 февраля 2019
23:37
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Горожанин
17
12 февраля 2019
23:40
Это ты сфинья лапотная Булгар забыла и Чингиз Хана , который возглавлял Тюрский мир , в котором твои предки кору жрали и последние трусы отдвали из крапивы. Скоро тебе напомнят , при чем так , что всю жизнь помнить будешь ! Хотя ты и сейчас ня гляжу не забываешь.
В ответ на комментарий пользователя
эти хозяева показали себя в ВОВ.Ваню Грозного забыли.Вот так будут хамить напомнят!
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Горожанин
7
12 февраля 2019
23:41
Зачем про своего папку так на людях и откровенно ?
В ответ на комментарий пользователя
А чё приезжал то? Обеспечить рывок? И яйцеголовый со всей бригадой дояров - главные разрушители всего и вся. Надоели...
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Казанец
32
12 февраля 2019
23:45
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Горожанин
24
12 февраля 2019
23:47
А че у cpyсьни опять тут пyкaны горят как президент Татарстана показал свое отношение в лице всех Татар на высшем уровне хозяину всех cpycьких рабов дяде Вове.
П.С.
А ну тогда , пусть cpycькие пyкaны горят , теплее будет.
Горожанин
10
12 февраля 2019
23:49
Никто ничего пока не хочет. И не забирать а вернуть свое.И то, когда вопрос встанет ,а к тому времени ЭРАФия сама отдаст.
В ответ на комментарий пользователя
Ааа)) Так вы не только отделиться хотите, но ещё и земли у России отвоевать) Ну чтож успехов)
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Казанец
24
12 февраля 2019
23:56
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Иван
25
13 февраля 2019
00:04
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Иван
23
13 февраля 2019
00:05
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Горожанин
21
13 февраля 2019
00:11
Какие 1000 лет ? Русские в Ульяновской областе появились только в 18 веке ,а в Оренбургской области еще позже. И это и было все частью Казанского Ханства и землями нынешних Казахов позже (название Ханство сменилось на Губерню) Казанской Губерни до 1917 года.
Вы же Крым в котором появились лишь в Конце 18 века пытаетесь вернуть...но и здесь также. Крым и Косово стали минами заиедленного действия. Когда твоя Эрафия ослабнит , а этот процесс уже запущен сможешь ли ты удержать эти земли против всего Тюркско и Исламского Мира ? Очень сомневаюсь , если с одной маленькой Чечней вы так и не смогли разобраться и внутри своей страны , что платите им дань лишь бы они за оружие не брались, особенно сейчас в трудное время. А денег долго не хватит платить им дань. А теперь прикинь весь тюркский мир и Исламский и плюс все соседи и Китай и Европа с США в том числе. Потяните ? Вряд ли. Учесть ЭРАФии уже предрешена - Московия (Москва и соседние области - Золотое Кольцо). Любая Империя рушится даже Римская или Российская или Советская это лишь вопрос времени. А ЭРАФия которая в подметки не годится даже СССР....вопрос идет уже не на десятилетия,а на года....когда элита все распродаст и раздаст чтобы свалить к себе домой на Запад где их ждут уже семьи, дома и капиталы. Лукашенко это понял , теперь гляжу и до глав Республик начинает это доходить , что нечто не вечно под луной.
В ответ на комментарий пользователя
Ну конечно 1000 лет не отдавала, осталось ещё 5000 подождать и точно сама отдаст на блюдичке)
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Горожанин
6
13 февраля 2019
00:15
На тебя перевозбудишься тут. Ты так классно кукарекаешь тут прям как на зоне, когда ты в петушильне жил под шконарем.
А если серьезно , твои половые извращения трусливый задрот мне не интересны.
В ответ на комментарий пользователя
тебе в рот сегодня забыли дать ты так перевозбудился? откуда ты петух?
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Горожанин
5
13 февраля 2019
00:21
А чо два раза написал ? Склероз с дименцией у тебя...на зоне отбили тебе все твои петушиные мозги что забываешь через 10 секунд уже что было и что хотел ?
Ты это в туалет то хотя бы успеваешь доносить ? А то у тебя память и еще очко после зоны расшатанное.
Ты наверное тут себя чувствуешь интернет-Рэмбо после нудачного дня когда ьебя опять сегодня в реальной жизни опустили ,а ты лишь молча проглатил обиды , а тут пытаешься чего из себя выпертнуть и почувствовать себя альфа-самцом вкупе с Интернет-Рэмбо ?
Видно же по тебе ,что в реале ты обиженник кому членом по губам водят (и тема педерастии тебя кстати гляжу тоже сильно волнует) !
Вывод думаю ты сам сможешь о себе сделать кто ты в реале или подсказать ?
В ответ на комментарий пользователя
тебе в рот сегодня забыли дать ты так перевозбудился? откуда ты петух?
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Горожанин
24
13 февраля 2019
00:26
Вы чего, дурачье? Участи хохлов хотите? Может Ливии? Может Ирака? Вьетнама, Панама, Гондураса? дальше перечислять? Коренного населения Америки? Будем сраться, передавят по одному. Только вместе мы сила!
Горожанин
24
13 февраля 2019
00:28
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Горожанин
13
13 февраля 2019
00:38
Учесть Гондураса ждет безресурсную Московию с его ленивым , спившимся и деградированным рабским населением.
У Татарстана и у Татар в этом мире будет ждать участь Финляндии , которая тоже сперва была бедной ,а теперь часть цивилизованного мира и процветающая государство. Та часть Финляндия ,что осталась в СССР/России - Карелия один из нищих регионов нынешней РФ.
А так даже Грузины смогли победить коррупцию , а та часть Грузии что осталась под РФ и ее влиянием - Абхазия , теперь это нищита и опасное коррупционное место , куда уже не хотят ехать сами русские предпочитая цивилизованную Грузию у которой отобрали Абхазию, где отдыхают Европейцы и кому отменили визы в Европу. Не думаю что Татарстан беднее Грузии и не думаю что ушлые, энергичные Татары менее трудолюбивые, чем медленные, вялые Финны и Эстонцы.
Просто факты... которые показывают, что там где cpycький мир там всегда нищита, коррупция, бардак и нищие и убогое сосуществования простых людей и очень богатая элита.
Ничего личного , просто факты.
Татарстану не попути с нищей ЭРАФией , так как Татары хотят жить по-человечески и оставлять деньги себе,а не отдавать чужим дядям из Москвы почти все свое бабло.
В ответ на комментарий пользователя
Вы чего, дурачье? Участи хохлов хотите? Может Ливии? Может Ирака? Вьетнама, Панама, Гондураса? дальше перечислять? Коренного населения Америки? Будем сраться, передавят по одному. Только вместе мы сила!
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Горожанин
7
13 февраля 2019
00:45
Я не историк. Так как настоящая История это наука (генетика, антропология, археология, культурология, лингвистика и др.). Это все и говорит, что русские тут пришлые кто оккупировал чужие народы дальше Нижегородской земли.
А если ты имеешь под историей Романовские выдумки , а до этого прцесс Христианизации Руси, когда сжигалось и уничтожалось все Руськое историей , тогда да ты хороший историк. Завтра тебе скажут что ты произошел от свиньи и покажут книгу ою этом написанную за пузырь и ты будешь всем говорить что это истинная история , хотя наука докажет что ты со свиньей не имеешь ничего общего , но ты все-равно будешь утверждать что ты произошел от свиньи ?
В ответ на комментарий пользователя
Историк из тебя так себе
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Горожанин
0
13 февраля 2019
00:49
Это, наверное, всё же намёк, что .....если что..... могу, Моё Величество Пущей Бессмертный и ввести в немилость..... тогда не просто приставки "президент" лишишься, но и кресла......
Горожанин
11
13 февраля 2019
00:54
Намек чего ? Твоего дядю Вову уже никто не боится. Он со своей братвой из кооператива "Озера" распрадает последние крохи без соли ЗАО "РФ" Китаю, Японии и др. странам ресурсы (газ,нефть, земли,лес,полезные ископаемые и др.) и отваливают к себе домой на Запад. Ты этого еще не понял разве , что ЗАО "РФ" ждет скоро банкротство и ликвидация ! ???
Лукашенко и др. "друзья" и "союзники" это уже поняли. А теперь и до глав нац.республик это стало доходить. Свое отношение президент Татарстана и показал банкетному двойнику дяди Вовы приехавшему в Казань.
В ответ на комментарий пользователя
Это, наверное, всё же намёк, что .....если что..... могу, Моё Величество Пущей Бессмертный и ввести в немилость..... тогда не просто приставки "президент" лишишься, но и кресла......
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Горожанин
0
13 февраля 2019
01:02
Сколько тебе платят ты тоже не скажешь)
Горожанин
5
13 февраля 2019
01:39
А ещё Россия на Германию напала.
Леонид
1
13 февраля 2019
07:11
Некрасиво, с него берут пример все соловьи, скобеевы и т.д..
Гость
1
13 февраля 2019
07:17
Ладно еще в сортире не замочил).
светлый хорт
8
13 февраля 2019
07:29
А кто скачет и ничего не делае тот л ох.... жил был царь всех он в царстве за...бал... .. Рустам мужчина, так держать!!!
В ответ на комментарий пользователя
кто не скачет, тот москаль !
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светлый хорт
6
13 февраля 2019
07:36
Жил был царь всех он в царстве заё,,,. Бал ..даже татар
В ответ на комментарий пользователя
кто не скачет, тот москаль !
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Горожанин
20
13 февраля 2019
08:24
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Горожанин
23
13 февраля 2019
08:25
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Сибиряк
24
13 февраля 2019
08:28
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Горожанин
5
13 февраля 2019
08:29
РФ никогда не будет богатой процветающий , потому что все народы живущие здесь , считают себя завоеванной и не любят рв , поэтому грабят как могут, а русские считают себя хозяевами и пьют водку не занимаясь не чем серьезным , есть русские богатые , начальство те еврейской кровью , те уже грабят безбожно .
Воробейка
6
13 февраля 2019
08:35
Зачем раздувать этот глупый и не нужный конфликт? Кому это выгодно? Путин Татарстан лучший регион, И Минниханов добросовестный Президент своей республики. Не нужно доводить до абсурда.
Такое ощущение когбудто страну к развалу ведете. Если Президента Татарстана обидят, я думаю Татарам это не понравится, и другим руководителям регионов тоже. С этим нужно поаккуратнее в наше время. Так и союзников не сотанется. Давай жить мирно.
Горожанин
24
13 февраля 2019
08:38
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Горожанин
16
13 февраля 2019
08:47
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Горожанин
0
13 февраля 2019
08:56
.?
Горожанин
6
13 февраля 2019
09:00
Я, конечно, не одобряю ВВП, а тем более Миника, но что то свинорылых набежало, мама не горюй.
ник
2
13 февраля 2019
09:11
Обыкновенная рабочая обстановка,вы ещё напишите,что в угол поставил и по попе нахлестал УРОДЫ,.
Горожанин
5
13 февраля 2019
09:21
Я смотрю ты мазохист. Раз любишь Сралина
В ответ на комментарий пользователя
Нет на вас,уроды,Сталина.Ну что ж будем исправлять эту ошибку.
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Горожанин
13
13 февраля 2019
09:27
Вы какую-то чушь несете.
В ответ на комментарий пользователя
надо было перекрыть дороги и не пускать этого дуралея в республику, где активисты ? или все довольны его приездом ? Путин Чемодан Сирия. Ты там нужней
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Горожанин
12
13 февраля 2019
09:32
Чего бороться? Что за бред.
В ответ на комментарий пользователя
Рустам Нургалеевич, боритесь до конца, тяжело но надо, ради своего народа.
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Горожанин
17
13 февраля 2019
09:36
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Горожанин
7
13 февраля 2019
09:40
Чёж ты сам то не пошёл , лёг бы первым на трассе , показал пример , глядишь ещё б подтянулись ...)
В ответ на комментарий пользователя
надо было перекрыть дороги и не пускать этого дуралея в республику, где активисты ? или все довольны его приездом ? Путин Чемодан Сирия. Ты там нужней
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Горожанин
4
13 февраля 2019
09:49
Это ты про себя что ль ?? Типа кроме хохлов , все любят этого ботокса
В ответ на комментарий пользователя
Я, конечно, не одобряю ВВП, а тем более Миника, но что то свинорылых набежало, мама не горюй.
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я
3
13 февраля 2019
10:03
Мания величия началась?
В ответ на комментарий пользователя
..или так показал, как настоящий татарин ,кто в доме хозяин ))))))))
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Горожанин
7
13 февраля 2019
10:37
По всем видео видно его испуганный вид перед царём
Горожанин
0
13 февраля 2019
10:58
В каждом звуке, призыве - БАМ!
Значит строить ребята - НАМ!
Замечательную магистраль,
Всех ведущая в светлую даль!!!
* * *
Если встал ты с утра - САМ!!!
Не при помощи бабушек, МАМ!
И тебя мы с собой возьмём,
Песню счастья с тобой споём!!!
(попурри на песни 70-х)
герцог
2
13 февраля 2019
11:31
Поэма"Он потерял его в лесу".Он потерял его в лесу-два гения в посадке потерялись.Они наверно просто разошлись,а может просто напросто зазнались.Один грибов поляночку нашёл-там трюфеля пижонно красовались.Другой же обнаружил мёд и пчёлы над дуплом всё извивались.Чем больше в лес тем больше трюфелей-азарт всегда ведёт в другие степи.Ведь лес безбрежен словно океан-в полянах ведь не установишь цепи.Уже закат и вечереет всё-охрана президента волновалась.Она в кустах там ягоды нашла и полчаса там весело питалась.Но за работу хватит есть ,да есть, исчез правитель целостной державы.С пропажею проблем не перечесть,лишимся мы тогда великой славы.А вдруг, друзья, похитили его -ведь НЛО нередкая проблема.А нам оставят только двойника-вот это будет для науки теорема.А после всех секретно заберут в созвездие Косого ОрионаСюда же к нам лишь копии пришлют-всё сделают тактично и без звона."И под фанфарами мы громко загремим"- к чему ведёт потеря президента.И всякий там всё рвался в лес скорей-такого в жизни не было момента.Ведь так страны героем можно стать из леса выйдя с золотой звездою.Был найден президент за пять минут-на этом я свой труд сейчас закрою.
Горожанин
0
13 февраля 2019
12:39
Вовка Рустика похвалил, а что это значить для простого народа?
Горожанин
4
13 февраля 2019
15:09
Это ты вали отсюда оккупант cpycький к себе в пьяную свою грязную Рязань , а я на своей земле живу !
В ответ на комментарий пользователя
таких как ты собирай и в монголию! Дорогу, думаю, не забыли. Путин коридор для прохода даст. Делать нечего на Средней Волге русофобам.
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Горожанин
4
13 февраля 2019
15:15
Историю как раз хорошо знаю , настоящую историю , а не пропаганду писанную рузки царями и компартиями.
Вся твоя cpycькая история фальшивка со времен Ордынской московии. Как толькая ЭРАфия кирдыкниться и народы смогут говорить правду весь твой cpycкий пшик о якобы величие твоей дикой нации которая никогда не сможет навести попядок у себя испариться как пьяный cpycький перегар дешевого пойла на ветру.
В ответ на комментарий пользователя
Историю ты вообще не знаешь. Чуб торчит из монитора, как и у большинства коментов про отделение и Булгарию.
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Горожанин
4
13 февраля 2019
15:26
Само хоть поняло, что написало ????????
В ответ на комментарий пользователя
Один вопрос - какой сегодня год по мусульманскому календарю ?
Ответ - 1440 г (Исламский календарь — Википедия)

теперь второй вопрос - допустим 440 лет назад ( значит это было в 16 веке ) кто то уронил арабскую монетку в Азино на которой написано 1000 год (а вернее было 1212) , и завтра вы её нашли - это действительно будет означать что монетка из 1000 года но вот какого ?
так то !
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Горожанин
4
13 февраля 2019
15:33
Волжская Болгария (Татарстан) легко отделится вернув свои исторические земли, которые выходят на Казахстан.
П.С.
Развал ЭРАФии это проблема cpycьни из-за которых им придется скоро воевать со всем миром.
Главное в это диpьмo нерусским народам нелезть.
В ответ на комментарий пользователя
Стесняюсь спросить, куда Татарстан отделится, у него границ с другими государствами нет, он посреди России находится. Это же чистый и незамутненый бред. это может случиться только, если РФ распадется на куски, а это будет полный ахтунг. Вы когда пишите головой думайте. а не задом.
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Горожанин
20
13 февраля 2019
15:54
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Горожанин
20
13 февраля 2019
15:56
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Горожанин
17
13 февраля 2019
15:58
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Горожанин
20
13 февраля 2019
16:07
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Горожанин
3
13 февраля 2019
16:18
Тебя [***] трольное никто не спрашивает и твое пятушиное пyкaньe которое только в интернете никому не интересно и главное тебя дooлбoeбa никто и нигде всерьез не воспринимает. Твой удел только сидеть и накидывать на вентилятор и то когда прокуратура начинает тобой интересоваться или кто-нибудь находит тебяв реале, ты глиcт трусливый сразу сливаешься.
А в реале ты же сам знаешь что ты использованный гaндoн, который тише воды и нижи травы.
В ответ на комментарий пользователя
всё-всё, ты победил - у тебя больше )))
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Горожанин
4
13 февраля 2019
16:59
Меньше чем у cpycьни грабющей своих же cpycьких кто превратил свою же cpycьню в рабский cкoт.
В ответ на комментарий пользователя
сколько миллиардов ДОЛЛАРОВ найдется у татарей из рулящих кланов, если хорошенько поскрести?
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Горожанин
23
13 февраля 2019
17:03
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Горожанин
19
13 февраля 2019
17:04
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Горожанин
18
13 февраля 2019
17:05
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Горожанин
18
13 февраля 2019
17:06
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Горожанин
19
13 февраля 2019
17:07
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Горожанин
20
13 февраля 2019
17:09
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Горожанин
0
13 февраля 2019
17:15
Хорошо тут у cpycьни пyкaшкa горит !
Умеют Татары "вечные огни" делать !
Горожанин
18
13 февраля 2019
17:27
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Горожанин
1
13 февраля 2019
17:34
Не званый гость хуже пьяной, cpycькой cвиньи
В ответ на комментарий пользователя
Не званый Путин - хуже чукчи.
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Горожанин
1
13 февраля 2019
17:58
Да нет , эту пословицу придумали , когда иван брал Казань, русские же были незваными гостями и сие пословицы те времена означал что : русские хуже татар, вот и вся история.
В ответ на комментарий пользователя
Не званый гость хуже пьяной, cpycькой cвиньи
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Горожанин
1
13 февраля 2019
18:40
О касимовских татарах не слышали, не?
В ответ на комментарий пользователя
Да нет , эту пословицу придумали , когда иван брал Казань, русские же были незваными гостями и сие пословицы те времена означал что : русские хуже татар, вот и вся история.
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Горожанин
0
13 февраля 2019
20:29
а эти д..бо.. бы стали уже русскими , может это и есть ты!
В ответ на комментарий пользователя
О касимовских татарах не слышали, не?
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Горожанин
0
13 февраля 2019
20:31
русская весна потихоньку движется к зими.
В ответ на комментарий пользователя
О касимовских татарах не слышали, не?
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Веселый Скарабей
0
13 февраля 2019
22:22
Рустам видно положил...на президента России.

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