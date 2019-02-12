Стало известно, где был Минниханов, когда его «потерял» Путин

Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

15:40, сегодня
«Рустам, не отвлекайся»: визит президента РФ Владимира Путина в Казань в цитатах
19:53, сегодня
Казань сегодня: объяснение замечания Путина и план «Перехват»
17:34, сегодня
В Казани будут судить директора, из-за которого без света остались два района
17:22, сегодня
В Челнах разыскивают мужчину и женщину, которые пропали почти месяц назад
17:10, сегодня
В Казани сбили сотрудника ГИБДД, был объявлен план «Перехват»
16:54, сегодня
В Челнах осудят мужчину, который после новогоднего корпоратива убил коллегу
16:19, сегодня
В Татарстане женщина ударила любовника вилкой в висок
16:16, сегодня
В РТ выплатили деньги все пострадавшим клиентам Татфондбанка по искам прокуроров
15:39, сегодня
Синоптики: в Татарстане ожидаются гололед, метели и сильный ветер
15:14, сегодня
Прокуратура Челнов требует наказать работников детсада, сделавших ребенку манту
14:38, сегодня
В Татарстане отменили занятия в десятках школ из-за гриппа
14:29, сегодня
Семья из Елабуги ищет донора для двоих детей с редкой болезнью
13:58, сегодня
В России могут заставить родителей содержать детей-студентов
13:18, сегодня
Замначальника депо Бугульмы за взятку скрыл ДТП
13:10, сегодня
ВТБ стал лидером на рынке кредитования автомобилей с пробегом
13:04, сегодня
Пресс-секретарь Путина прокомментировал его замечание Минниханову в Казани
13:00, сегодня
Билайн предлагает безлимитный интернет на год или 6 месяцев при покупке Samsung
12:19, сегодня
В Татарстане мужчина третий день пытается выселить ястреба из сарая
12:17, сегодня
В казанском Кремле подвели итоги визита Путина
11:56, сегодня
В Казани продлили перекрытие улицы Кремлевская из-за съемок фильма
11:36, сегодня
В России хотят утроить штраф за остановку на автомагистрали
11:28, сегодня
Появилось видео с эчпочмаками, «объясняющее» поведение Минниханова перед Путиным
10:59, сегодня
Казанец проломил ногами голову незнакомцу за громкий смех у подъезда
10:35, сегодня
В Челнах разбился водитель снегохода, который выехал на асфальтированную дорогу
10:35, сегодня
Появились эскизы нового памятника воинам-афганцам в Казани
09:46, сегодня
Стало известно, где был Минниханов, когда его «потерял» Путин
09:44, сегодня
Стали известны подробности жизни создателя казино Azino777 из Челнов
09:19, сегодня
Стало известно, что обсуждали Путин и Минниханов на «закрытой» встрече
09:19, сегодня
В Елабуге из горящей пятиэтажки спасли 10 человек, в том числе одного ребенка
20:16, 12.02.2019
«Рустам Нургалиевич, че ты?» Путин сделал замечание Минниханову
17:57, 12.02.2019
В Татарстане в ДТП с автобусом погиб человек
17:24, 12.02.2019
Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену
17:22, 12.02.2019
Суд арестовал аспиранта из Нижнекамска, подозреваемого в изготовлении взрывчатки
17:06, 12.02.2019
Как это было: Путин в Казани и в Иннополисе
16:59, 12.02.2019
В Челнах сотрудник сотовой компании продавал переписки абонентов: его осудили
16:34, 12.02.2019
Казанца обвинили в том, что он предложил школьнику сняться в порно
15:21, 12.02.2019
Путин прилетел в Казань
15:08, 12.02.2019
На улице Чишмяле в Казани запретят стоянку
14:16, 12.02.2019
В Казани нашли пропавшую школьницу
13:49, 12.02.2019
В Челнах прокуратура пресекла поборы в детском саду
13:32, 12.02.2019
В Казани на улице Арбузова задымился автобус
13:09, 12.02.2019
В Казани на авиационном заводе объявили выходной в день приезда Путина
12:39, 12.02.2019
В Челнах на заводе «Камаза» силачи протащили 8-тонный грузовик на 20 метров
12:27, 12.02.2019
Минниханов прокомментировал «высокие» ставки по ипотеке
11:19, 12.02.2019
В КФУ сообщили об аномальном потеплении в Казани. До плюсовой температуры
11:09, 12.02.2019
В Татарстане новорожденный впал в кому по вине акушера: его осудят
10:53, 12.02.2019
В Казани ватерполисты «Синтеза» устроили массовую драку в бассейне
10:31, 12.02.2019
В Челнах мужчина украл из аптеки 9 упаковок крема для фиксации зубных протезов
10:28, 12.02.2019
В Казани вновь начали искать директора цирка
09:54, 12.02.2019
СМИ: водителю «Камаза» снесло полголовы оторвавшимся крюком троса
09:53, 12.02.2019
ВТБ запускает новый промо-вклад c повышенной доходностью
09:46, 12.02.2019
В Казани объявили в розыск пропавшую 11-летнюю школьницу
09:30, 12.02.2019
Под Казанью у Волги выкопали тонны тухлой курятины
09:19, 12.02.2019
Депутат Госдумы от РТ рассказала о состоянии изъятого у наркоторговцев тигренка
09:02, 12.02.2019
В Чистополе в торговом центре «Эссен» сгорел один из ларьков
07:42, 12.02.2019
Сегодня в Казань прилетит Путин
19:37, 11.02.2019
Казань сегодня: Путин, атака Мусина и метробусы
19:14, 11.02.2019
Когда сразу трое твоих детей родились инвалидами. Личные истории семей из РТ
17:25, 11.02.2019
В Казани завели дело из-за несогласованного увеличения площади квартир
16:58, 11.02.2019
В отношении экс-начальника экологической полиции Челнов возбудили уголовное дело
16:42, 11.02.2019
В Татарстане завели дело из-за сообщения про «ядерную бомбу» в кабинете
16:13, 11.02.2019
Стало известно, чем Путин будет заниматься в Казани
15:57, 11.02.2019
Что нужно сделать перед покупкой квартиры в Казани - 5 шагов
15:30, 11.02.2019
«Деньги отдавай!». Экс-главу «Татфондбанка» в суде атаковали вкладчики
15:21, 11.02.2019
ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов
14:56, 11.02.2019
В Кремле подтвердили, что завтра в Казань прилетит Путин
14:33, 11.02.2019
В Минтрансе России обдумают идею Метшина о наказании за парковку без номеров
14:06, 11.02.2019
В Казани осудили мужчину, разбившего машину любовника жены
13:16, 11.02.2019
В Казани в доме по улице Спартаковская отключат воду
13:13, 11.02.2019
Дерматология сегодня и вчера
12:47, 11.02.2019
СМИ: российский сенатор потратил 10 млн рублей на день рождения жены
12:30, 11.02.2019
Что входит в ремонт компьютера
12:10, 11.02.2019
В Казани могут запустить метробусы
11:52, 11.02.2019
В Татарстане в лесу обнаружили труп, а рядом с ним надпись «нельзя»
10:41, 11.02.2019
В России создадут приложение для вывоза беспилотного такси
10:14, 11.02.2019
В Челнах женщина обнаружила около дверей квартиры мертвого сына
kremlin.ru

Стало известно, где был Минниханов, когда его «потерял» Путин

Cегодня, 09:46 10833 16 Автор: prokazan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов не покидал расширенное заседание президиума Госсовета в Иннополисе, когда ему предоставил слово президент России Владимир Путин, он шел к микрофону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минниханова.

Напомним, накануне в начале заседания президиума Путин предоставил слово Минниханову, не увидев его на месте, президент удивился.

- Ну взял и ушел куда-то. Куда он ушел? - обратился к присутствующим Путин.

Позже стало известно, что президент РТ в тот момент находился в зале и шел к микрофону, который находился сбоку.

Напомним, за несколько часов до этого Путин попросил прокомментировать Минниханова ситуацию с сервисом "Народный контроль", однако политик промолчал, не уловив суть вопроса

Путин принимал участие в заседании президиума Госсовета РФ, посвященного улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды.

ProKazan.ru вел прямую текстовую трансляцию визита Путина.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Появилось видео с эчпочмаками, «объясняющее» поведение Минниханова перед Путиным
Минниханов заявил, что Челнам нужен технический университет
«Рустам Нургалиевич, че ты?» Путин сделал замечание Минниханову
Минниханов о самозанятых: «Закон не начал работать, а людей уже пугают»
Минниханов прокомментировал «высокие» ставки по ипотеке
Минниханов призвал делать из студентов патриотов: «Кого мы воспитываем?»
Из центра Казани могут убрать грузовые железнодорожные пути и порт
Минниханову доложили о массовом «минировании» школ в Казани
Минниханов - прокуратуре: нужно пресекать участие молодежи в протестных акциях
Минниханов поздравил православных татарстанцев с Рождеством Христовым
Президент Татарстана исполнил мечту 13-летнего мальчика
Минниханов исполнил одно из желаний, взятых с елки в московском Кремле
Минниханов исполнит желания трех жителей России, которым нелегко живется
Стало известно, как часто Минниханов уезжал из России в 2018 году
Суд отклонил заявление казанца, «забаненного» Миннихановым «ВКонтакте»
Минниханов предложил отменить скидки на штрафы за нарушение ПДД
Минниханов раскритиковал телеканалы за трансляцию беспорядков в Париже
Минниханов встретился с татарами в Великобритании и познакомился с принцем
Рустам Минниханов прилетел из Абу-Даби в Лондон
Минниханов поручил сделать на памятнике Марджани подписи еще на 3 языках
Минниханов улетит в Великобританию для встречи с National Geographic
Минниханов призвал не давить на самозанятых в Татарстане
Показать больше...

комментарии

Форвард
1
13 февраля 2019
09:56
Микрофон долго найти не мог.
Горожанин
0
13 февраля 2019
10:11
Переволновался...
Горожанин
1
13 февраля 2019
10:24
Вот так оно ,одни подъ..
герцог
1
13 февраля 2019
10:47
Он потерял его в лесу.
Горожанин
0
13 февраля 2019
10:54
-Винни,Винни где ты !?
-Я тут ,Пятачок !
Политолог
1
13 февраля 2019
11:00
Госсовета яры не существует, есть Госсовет Рт и ГосДума Рф
Политолог
0
13 февраля 2019
11:01
Госсовета РФ
Дмитрий
0
13 февраля 2019
11:08
Ха-ха-ха очень смешно !! Вот это новость , стало известно где был горшок , когда Сцарь его потерял !! Дааа совсем обезумели !!!
герцог
1
13 февраля 2019
11:25
Поэма"Он потерял его в лесу".Он потерял его в лесу-два гения в посадке потерялись.Они наверно просто разошлись,а может просто напросто зазнались.Один грибов поляночку нашёл-там трюфеля пижонно красовались.Другой же обнаружил мёд и пчёлы над дуплом всё извивались.Чем больше в лес тем больше трюфелей-азарт всегда ведёт в другие степи.Ведь лес безбрежен словно океан-в полянах ведь не установишь цепи.Уже закат и вечереет всё-охрана президента волновалась.Она в кустах там ягоды нашла и полчаса там весело питалась.Но за работу хватит есть ,да есть, исчез правитель целостной державы.С пропажею проблем не перечесть,лишимся мы тогда великой славы.А вдруг, друзья, похитили его -ведь НЛО нередкая проблема.А нам оставят только двойника-вот это будет для науки теорема.А после всех секретно заберут в созвездие Косого ОрионаСюда же к нам лишь копии пришлют-всё сделают тактично и без звона."И под фанфарами мы громко загремим"- к чему ведёт потеря президента.И всякий там всё рвался в лес скорей-такого в жизни не было момента.Ведь так страны героем можно стать из леса выйдя с золотой звездою.Был найден президент за пять минут-на этом я свой труд сейчас закрою.
Горожанин
2
13 февраля 2019
11:38
Стало известно,что журналисты проказан пишут бред всякий.
Горожанин
0
13 февраля 2019
11:55
Ну, вот и прояснилась проблема бедственного положения населения за мкадом.
В ответ на комментарий пользователя
Ха-ха-ха очень смешно !! Вот это новость , стало известно где был горшок , когда Сцарь его потерял !! Дааа совсем обезумели !!!
Развернуть
Горожани
0
13 февраля 2019
12:53
Пыня разыграл дешевый спектакль, его коронный номер в течении 19 лет. До сих пор считает всех за дураков.
Горожанин
0
13 февраля 2019
13:35
Это провокация, специально отвлекли, кто отвлекал Минниханова о нем ни слова, значит тот тоже не слушал. Сейчас он другой, отыграется за катык с кастрюлей ...
Aleks
0
13 февраля 2019
16:52
Путин положил глаз на Минниханова. Все сгорел он .
Веселый Скарабей
0
13 февраля 2019
22:20
Рустам просто не спал ночью,волновался о встрече с Путиным.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
3304 27
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.

Отчаявшиеся люди переезжают, боясь оказаться на улице

2420 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

Полезно знать
Как жителям Казани заработать на подарок ко Дню всех влюблённых - 5 подработок

5 быстрых подработок

08.02.2019

13:09

Новости Челнов
В Челнах разыскивают мужчину и женщину, которые пропали почти месяц назад

13.02.2019

17:22

0

В Челнах осудят мужчину, который после новогоднего корпоратива убил коллегу

13.02.2019

16:54

1

Интервью

Служба новостей

Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
Фоторепортажи

Служба новостей

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого
Неизвестная Казань
1909 32
Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые

Изучаем городское пространство вместе с его жителями

1839 29
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

Репортажи ProKazan
2742 13
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

844 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

Интервью

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»
Фоторепортажи

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа
Неизвестная Казань
979 16
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

1502 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Репортажи ProKazan
2930 80
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

4803 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

Интервью

Рамиль Бикмуллин

Хозяин частного БТР в Казани: о конфликте с лыжниками и реакции «гаишников»

Женя Потехина

Дана Соколова рассказала о плевках в свою сторону, прическе и фото с фанатами
Фоторепортажи

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере

Элина Касимова

Фоторепортаж: футбол в валенках в парке «Крылья Советов»