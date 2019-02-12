Стало известно, где был Минниханов, когда его «потерял» Путин

Президент Татарстана Рустам Минниханов не покидал расширенное заседание президиума Госсовета в Иннополисе, когда ему предоставил слово президент России Владимир Путин, он шел к микрофону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минниханова.

Напомним, накануне в начале заседания президиума Путин предоставил слово Минниханову, не увидев его на месте, президент удивился.

- Ну взял и ушел куда-то. Куда он ушел? - обратился к присутствующим Путин.

Позже стало известно, что президент РТ в тот момент находился в зале и шел к микрофону, который находился сбоку.

«Взял и ушел куда-то. Куда вышел?»: Путин потерял на президиуме Госсовета Минниханова pic.twitter.com/nJmwU4hwcV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 февраля 2019 г.

Напомним, за несколько часов до этого Путин попросил прокомментировать Минниханова ситуацию с сервисом "Народный контроль", однако политик промолчал, не уловив суть вопроса.

Путин принимал участие в заседании президиума Госсовета РФ, посвященного улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды.

ProKazan.ru вел прямую текстовую трансляцию визита Путина.