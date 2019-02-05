Строительство второй ветки метро Казани начнется до лета

В Казани до лета начнется строительство второй ветки метро, сообщил глава "Казметрострой" Марат Рахимов.

- На днях привезем щит на площадку, из Москвы. Нужно будет выполнить небольшой ремонт его, подготовку. Кольца на заводе готовятся, порядка 500 колец изготовлено. Нужно иметь достаточный запас, чтобы не стоять во время проходки, не терять скорость, - цитирует "Татар Информ" слова Рахимова.

Сейчас в районе первого участка второй линии метрополитена от станции "Фучика" до станции "Сахарова" ведутся подготовительные работы.

Накануне стало известно, что в Казани был заключен госконтракт на разработку проектной документации для первого участка II линии казанского метро – от станции "Фучика" к "Сахарова". Инженерные изыскания уже выполнены.

В Казани одновременно сдадут четыре станции второй ветки метро. Станция "Сахарова" расположится вдоль проспекта Альберта Камалеева перед поворотом в сторону Казанского ипподрома, ее длина составит около 500 метров. Вторая линия протянется на 20 км (на 3 км длиннее первой ветки) и будет состоять из 12 станций. Строить их будут поэтапно. Первая очередь - это строительство четырех станций: "Фучика", "Ломжинская", "10 микрорайон" и "Сахарова".