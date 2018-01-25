В Казани одновременно сдадут четыре станции второй ветки метро

ProKazan узнал подробности о строящихся станциях

Сегодня в Казани журналистам рассказали подробности о строительстве второй ветки казанского метро. Работы будут проводиться в три этапа: первый, предполагающий прокладку 5,6 км тоннелей и строительство четырех новых станций, стартует уже этой весной.

- На сегодняшний день выделен пусковой участок, ведется разработка проектно-сметной документации, идут инженерные изыскания, утверждается проект планировки будущей станции "Сахарова", - рассказал начальник отдела подземно-транспортных сооружений ГИСУ РТ Андрей Захарченко.

Станция "Сахарова" расположится вдоль проспекта Альберта Камалеева перед поворотом в сторону Казанского ипподрома, ее длина составит около 500 метров.

Вторая линия протянется на 20 км (на 3 км длиннее первой ветки) и будет состоять из 12 станций. Строить их будут поэтапно. Первая очередь - это строительство четырех станций: "Фучика", "Ломжинская", "10 микрорайон" и "Сахарова". Открыть их планируют одновременно, но о сроках работ говорить пока рано. Пока идут подготовительные работы и изыскания.

К слову, руководство IKЕA Centres Russia инвестирует в строительство станции метро "Сахарова" и пешеходного перехода миллиард рублей.

На вопрос о стоимости строительства первых четырех станций второй линии Андрей Захарченко пожал плечами: мол, окончательной суммы еще нет. И тут же проговорился, что сумма, которую инвестирует IKEA, составит пятую часть всех расходов.

Рыть котлован под станцию "Сахарова" начнут весной этого года, то есть до сдачи в эксплуатацию станции метро "Дубравная", которая намечена на 9 мая.

Сейчас на "Дубравной" идут вовсю отделочные работы. Переход на станцию "Фучика" будет по понятным причинам закрыт до завершения ее строительства.