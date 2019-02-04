В Казани заключили контракт на первый участок второй линии метро

В Казани был заключен госконтракт на разработку проектной документации для первого участка II линии казанского метро – от станции "Фучика" к "Сахарова". Инженерные изыскания уже выполнены, об этом сообщает "РБК-Татарстан".

В Главинвестстрое сообщили, что сейчас ведется оформление разрешительной документации для начала подготовительных работ по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства станции "Сахарова".

Длина первого участка второй линии метро от станции "Фучика" до "Сахарова" составит 5,37 км., строительство будет "вестись с максимальным использованием подземного пространства под объекты городской инфраструктуры".

Ранее сообщалось, что а Казани вторая ветка метро будет построена до Компрессорного завода, мэр Казани Ильсур Метшин говорил, что новым генпланом, который примут в первом квартале 2019 года, предусмотрено строительство метро в сторону Советского района – через Азино до Компрессорного завода.

Сообщалось, что в Казани одновременно сдадут четыре станции второй ветки метро. Станция "Сахарова" расположится вдоль проспекта Альберта Камалеева перед поворотом в сторону Казанского ипподрома, ее длина составит около 500 метров. Вторая линия протянется на 20 км (на 3 км длиннее первой ветки) и будет состоять из 12 станций. Строить их будут поэтапно. Первая очередь - это строительство четырех станций: "Фучика", "Ломжинская", "10 микрорайон" и "Сахарова". Открыть их планируют одновременно, но о сроках работ говорить пока рано.