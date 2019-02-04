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архив ProKazan.ru

В Казани заключили контракт на первый участок второй линии метро

Cегодня, 15:56 420 10 Автор: prokazan.ru
Инженерные изыскания уже выполнены

В Казани был заключен госконтракт на разработку проектной документации для первого участка II линии казанского метро – от станции "Фучика" к "Сахарова". Инженерные изыскания уже выполнены, об этом сообщает "РБК-Татарстан".

В Главинвестстрое сообщили, что сейчас ведется оформление разрешительной документации для начала подготовительных работ по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства станции "Сахарова".

Длина первого участка второй линии метро от станции "Фучика" до "Сахарова" составит 5,37 км., строительство будет "вестись с максимальным использованием подземного пространства под объекты городской инфраструктуры".

Ранее сообщалось, что а Казани вторая ветка метро будет построена до Компрессорного завода, мэр Казани Ильсур Метшин говорил, что новым генпланом, который примут в первом квартале 2019 года, предусмотрено строительство метро в сторону Советского района – через Азино до Компрессорного завода.

Сообщалось, что в Казани одновременно сдадут четыре станции второй ветки метро. Станция "Сахарова" расположится вдоль проспекта Альберта Камалеева перед поворотом в сторону Казанского ипподрома, ее длина составит около 500 метров. Вторая линия протянется на 20 км (на 3 км длиннее первой ветки) и будет состоять из 12 станций. Строить их будут поэтапно. Первая очередь - это строительство четырех станций: "Фучика", "Ломжинская", "10 микрорайон" и "Сахарова". Открыть их планируют одновременно, но о сроках работ говорить пока рано. 

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комментарии

Горожанин
2
05 февраля 2019
16:11
Построят, к концу века.
Горожанин
2
05 февраля 2019
16:19
не понял. а где у нас станция Фучика?
Это будет отдельно изолированный участок?
Горожанин
0
05 февраля 2019
16:20
Ну вот, будет вторая линия.)
Манштейн
0
05 февраля 2019
16:24
10 микрорайон вроде бы как. Его пока не определились как назвать. Просто от Дубравной до 10ки все изыскания первичные уже давно сделаны и работы идут подземные (вяло, правда).
В ответ на комментарий пользователя
не понял. а где у нас станция Фучика?
Это будет отдельно изолированный участок?
Развернуть
Горожанин
0
05 февраля 2019
16:42
Может внуки наших детей и прокатятся по второй линии
гость
0
05 февраля 2019
16:54
все будет нормалек, не сыкуите.
Ши шоуз оф хёр сенсейшинэл фигурэ
12
05 февраля 2019
16:57
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Шамиль
0
05 февраля 2019
17:18
"""""""""""""""""""""""""""Построят, к концу века."""""""""""""""""""""""""""

- Можно построить за 10 лет! Просто не надо платить столько налогов - зажравшимся кремлевским оккупантам! А это - от вас зависит лакеи вы несчастные!

...Духа нет у вас быть свободными
Нам не стать с вами даже сводными...
Горожанин
0
05 февраля 2019
17:22
Через твой рот построить можно...
В ответ на комментарий пользователя
Лучше стройте метро через Волгу-можно рядом для машин.
Развернуть
Горожанин
0
05 февраля 2019
17:24
Да, хорошая новость. А то в прошлом году писали что вообще про метро забыть надо
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот, будет вторая линия.)
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Горожанин
0
05 февраля 2019
17:25
Было бы у нас финансирование Москвы, строили бы быстрей...
В ответ на комментарий пользователя
Может внуки наших детей и прокатятся по второй линии
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