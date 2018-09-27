Стоимость платной дороги Москва-Казань оценили почти в треть от затрат на ВСМ

Стоимость строительства трассы "Москва - Казань" оценивается в 540-550 млрд рублей, таким образом она дешевле стоимости строительства высокоскоростной магистрали "Москва - Казань" почти в 3 раза, сообщли сегодня замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

- Стоимость проекта дороги "Москва - Казань" - порядка 540-550 млрд рублей, из которых не менее 30% составят частные инвестиции. Опыт такой по РФ есть, у нас госкомпания заканчивает создание новой дороги Москва - Санкт Петербург, протяженность приблизительно одинаковая, стоимостные параметры тоже понятны, объемы вложений понятны, опыт есть, - цитирует "Интерфакс" слова Алафинова.

По его словам, никаких сомнений в возможности реализации этого проекта уже не возникает, "при условии, если начнем очень оперативно, уже буквально с конца декабря в активной фазе", и подтвердил, что дорога будет построена в шестилетний период.

Ранее сообщалось, что дорога будет построена к 2024 году.

Также были опровергнуты данные, что платная автодорога и ВСМ могут быть конкурентами.

- Эти дороги - железная и автомобильная - несут совершенно разую нагрузку. Взаимное влияние, конечно, есть, но оно совершенно невелико. Потому что ВСМ - это перевозка пассажиров, а автомобильная дорога - это грузовой трафик в первую очередь, - говорил ранее председатель правления "Автодора" Сергей Кельбах.

Напомним, стоимость строительства ВСМ "Москва - Казань" оценивается в 1,7 трлн руб. Сроки начала строительства ВСМ станут известны после 1 октября, когда правительство утвердит транспортный план.

Предполагалось, что строительство ВСМ Москва-Казань составит 4 года. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.