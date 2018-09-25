Стало известно, когда планируется построить платную трассу Казань - Москва

Платную дорогу из Казани в Москву собираются построить к 2024 году, рассказал накануне председатель правления компании Сергей Кельбах "Автодор".

По его словам, уже в октябре начнется проектирование трассы.

- В первых числах октября будут объявлены конкурсные процедуры. Так что в плане закупок на этот год предпроектные работы и планировочные решения уже стоят. Мы реализуем пока участок 729 километров скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань, - заметил Сергей Кельбах.

Внебюджетные инвестиции на строительство дороги будут составлять минимум 30 процентов.

Данная трасса будет являться является коридора Европа - Западный Китай.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане появится платная дорога Алексеевское — Альметьевск. Планируется, что автомагистраль пройдет по территории Кичуйского и Кичучатовского сельских поселений.