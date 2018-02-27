Строительство ВСМ «Москва - Казань» может начаться уже в октябре

Перед этим правительство России должно утвердить инфраструктурный план

Строительство высокоскоростной магистрали "Москва — Казань" собираются начать в октябре, то есть сразу после того, как будет утвержден план развития магистральной инфраструктуры. Об этом заявил первый замгендиректора компании Александр Мишарин, сообщает ТАСС.

- Когда правительство утвердит инфраструктурный план, по поручению должны утвердить до 1 октября, в октябре, - сказал он, отвечая на вопрос.

Строительство высокоскоростной магистрали общей протяженностью 770 км обойдется в 1,6 трлн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что высокоростную магистраль из Москвы могут не достроить до Казани, она будет продолжена лишь до Владимира, если деньги на строительство участка — 700 млрд рублей — не выделит бюджет. В железнодорожной компании подсчитали, что чистая приведенная стоимость магистрали глубоко отрицательна — минус 642 млрд рублей. Эксперты заявили, что государству дешевле дать грант, чем придумывать другие способы поддержки.

Предполагалось, что строительство ВСМ Москва-Казань составит 4 года. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.