В Казани вновь пройдет митинг против пенсионной реформы

В предыдущей акции приняли участие около 1 тысячи человек

В Казани в субботу, 22 сентября, в сквере им. Тинчурина пройдет новый митинг против пенсионной реформы, его организует КПРФ. Начало в 11:00, сообщили организаторы, которые согласовали акцию в исполкоме.

Акция протеста против пенсионной реформы является всероссийской, сообщил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев и призвал несогласных с ней выйти на митинг.

Напомним, в предыдущей акции приняли участие около 1 тысячи человек.

Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин высказал свою позицию о пенсионной реформе. Он заявил, что пенсионный возраст для женщин будет увеличен с 55 до 60 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет.