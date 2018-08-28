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Путин о новом пенсионном возрасте в России: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин

Путин о новом пенсионном возрасте в России: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин
16+
Фото: скриншот
Стало известно, как будет реформирована пенсионная система

В самом начале выступления президента России Владимира Путина о пенсионной реформе на сайте Кремля появился текст его выстуления, из которого стало известно, что пенсионный возраст для женщин будет увеличен с 55 до 60 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет.

- В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет - до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, - говорится в тексте выступления Путина.

Также реформой должно будет предусмотрено право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей - на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.

- В этой связи предлагаю для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу - право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть повторю, на 6 месяцев раньше, - говорится в тексте.

Власти России собираются предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда.

- Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста, - говорится в обращении Путина.

Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

- Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х. Считаю принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю. Да, эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию.

Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, еще до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок, - говорится в тексте.

Предложения будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную Думу.

N. Vildanov, 29.08.2018, 12:19
Тэги: Владимир Путин
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Комментарии

Горожанин29 августа 2018, 12:25
приплыли
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5
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Горожанин29 августа 2018, 12:25
типо 65 нет ?
значит молод ещё иди и работай!
0
3
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Горожанин29 августа 2018, 12:33
Ну чо, кто там за плешивого голосовал? Довольны?
0
8
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Горожанин29 августа 2018, 12:36
Не понятно почему, но когда путин говорил о повышении пенсий он всегда употреблял словосочетание "увеличение пенсий для неработающих пенсионеров". Что это значит? Что у тех кто будет на пенсии будет подрабатывать, она будет отличаться от пенсии неработающих? В чем подвох?
0
1
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Горожанин29 августа 2018, 12:37
Старый хитрый кгбшник знает, как правильно надо нагибать народ, чтобы тот ещё и спасибо сказал, что не так сильно нагнули. :-)
0
7
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Будущий пенсионер29 августа 2018, 12:38
ожидаемо, кроме некоторых моментов. Вот только про военных НИ слова, хотя в первоначальном варианте было и им повышение. Армия - готовьсь!!!
0
5
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Горожанин29 августа 2018, 12:39
Он против прогрессивного налога на доходы и роскошь. Против предложения продажи'' ожиревших '' от своих замков -дворцов работников ПФР. От увеличенного отчисления в бюджет от доходов с продажи газа и нефти. Хотя в цивилизованных европейских странах это норма -прогрессивный налог на роскошь и доходы. Из всего его сказанного понятно одно, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. А доходы от продажи углеводородов это для олигархов и промышленников. Вообщем выживайте сами. Как будто в демографии на Елена, виноваты сами люди, а не результат их правления. Тьфу.
0
8
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Горожанин29 августа 2018, 12:46
Тварь!>-(
0
4
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Горожанин29 августа 2018, 12:46
Мужчины до60 лет редко доживают...................
0
3
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Горожанин29 августа 2018, 12:47
70% мужиков не доживут до пенсий!
0
4
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Горожанин29 августа 2018, 12:47
Отец до 60 отработал, отметил денюху и сразу уволился, сказал, что пожить хоть немного на пенсии хочет, а то ни одного одноклассника почти не осталось, ушли на вечный покой
0
4
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Горожанин29 августа 2018, 12:47
Интересно, что ментам и военным пенсионный возраст не повышается. Чтобы в случае беспорядков эти халдеи были на его стороне.
0
7
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Горожанин29 августа 2018, 12:48
И так было понятно, кто инициатор понятия возраста выхода на пенсию. Нужно требовать проведения референдума и более массово ходить на митинги.
0
5
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Горожанин29 августа 2018, 12:49
Как меня уже тошнит от этой рожи!>-( ЗА 18 надоел хуже пареной репы!
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Горожанин29 августа 2018, 12:51
Плешивая крыса!
0
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Горожанин29 августа 2018, 12:51
Слишком много развелись сверх богатых слуг народа. Ещё много развелись вороватых воров. Им пенсия нужна???
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Горожанин29 августа 2018, 12:53
Гип-гип, Ура! =-D
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Горожанин29 августа 2018, 12:54
Хотел опять выехать, типа бояре хреновые, а царь хороший....чувствую не проканает, народ прозревать стал
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Народ29 августа 2018, 12:55
Вставайте с Колен !!!!!
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Горожанин29 августа 2018, 12:57
Бла,бла,бла.
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
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Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
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