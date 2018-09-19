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В Казани из-за скандала с долгом ветерана наказали главу района

В Казани из-за скандала с долгом ветерана наказали главу района
16+
Фото: kzn.ru
Ему объявили выговор за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей

В Казани был наказан глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Тимур Алибаев, это случилось из-за ситуации с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Величко, которому за долги отключали свет и грозили коллекторами. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Чиновнику был объявлен выговор за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, такое решение принял глава исполкома города Денис Калинкин.

Напомним, ветеран не оплачивал в счет-фактуре неоказанные ему услуги, например за несколько месяцев проводимого в доме капремонта, когда пенсионер не жил в своей квартире. При этом долг с учетом пени в какой-то момент вырос до 45 тысяч рублей, после чего ему и отключили свет, а затем к взиманию долга привлекли коллекторов.

Ветеран обратился в СМИ, после резонанса мэрия оплатила его долг, при этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил управлению ведомства в Татарстане начать доследственную проверку по действиям Управляющей компании ЖКХ Авиастроительного района.
N. Vildanov, 20.09.2018, 11:30
Тэги: Скандалы
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Комментарии

Ага20 сентября 2018, 11:37
Алибабаев расстроился
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3
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Горожанин20 сентября 2018, 11:46
Какой то не простой старик! Не платил по комуналке, а всех изза него уволили и наказали!
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5
23
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Горожанин20 сентября 2018, 11:51
Вот тоже не пойму,теперь получается если какое-то время не проживает в квартире и платить за капремонт не нужно что ли?...
1
10
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Прохожий20 сентября 2018, 11:58
Алибаев последние дни работает в администрации района -- уходит в бизнес-структуры !
Конечно получить выговор под конец карьеры обидно -- но переживет !
0
8
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Горожанин20 сентября 2018, 12:07
В ответ на комментарий пользователя
Какой то не простой старик! Не платил по комуналке, а всех изза него уволили и наказали!
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Даже Бастрыкин вмешался, что бы все значило.
1
8
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Горожанин20 сентября 2018, 12:09
В ответ на комментарий пользователя
Алибаев последние дни работает в администрации района -- уходит в бизнес-структуры !
Конечно получить выговор под конец карьеры обидно -- но переживет !
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Если Алибаев уходит с госслужбы, то кто тогда будет "крышевать" Нуриева?
2
2
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Горожанин20 сентября 2018, 12:11
За такое НУЖНО м мЭра отправить. Подчиненные ...долбаи как он и САМ
3
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Горожанин20 сентября 2018, 12:15
Молодец, Юрий Величко! Все правильно сделал!
6
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Горожанин20 сентября 2018, 12:18
В ответ на комментарий пользователя
Алибаев последние дни работает в администрации района -- уходит в бизнес-структуры !
Конечно получить выговор под конец карьеры обидно -- но переживет !
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это называется ПОШЕЛ на повышение. Не в дворники же.
1
2
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Горожанин20 сентября 2018, 12:27
В ответ на комментарий пользователя
Какой то не простой старик! Не платил по комуналке, а всех изза него уволили и наказали!
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Конечно не простой: ветеран, с 13 лет воевавший в партизанском отряде, награждённый многими орденами и медалями, Почётный гражданин города, долгие годы возглавлял крупнейшее НИИ, в отличие от всяких соплежуйных [***]
1
4
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Горожанин20 сентября 2018, 12:35
И бутылка коньяка не помогла...
1
0
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Горожанин20 сентября 2018, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Конечно не простой: ветеран, с 13 лет воевавший в партизанском отряде, награждённый многими орденами и медалями, Почётный гражданин города, долгие годы возглавлял крупнейшее НИИ, в отличие от всяких соплежуйных [***]
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Я вот не пойму: у фронтовиков большая пенсия и много различных льгот - откуда такая жадность у старика, куда он тратит деньги, немалые деньги?!
0
2
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Горожанин20 сентября 2018, 12:51
В ответ на комментарий пользователя
Вот тоже не пойму,теперь получается если какое-то время не проживает в квартире и платить за капремонт не нужно что ли?...
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В статье очень туманно сформулировано в стиле проказан. Речь идет о том, что в доме ветерана проводился капремонт, он на несколько месяцев уезжал куда-то и не проживал в своей квартире. И вот за эти месяцы он не хочет платить ЖКУ.
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Горожанин20 сентября 2018, 13:13
В ответ на комментарий пользователя
Алибаев последние дни работает в администрации района -- уходит в бизнес-структуры !
Конечно получить выговор под конец карьеры обидно -- но переживет !
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Очень скользкий и мерзкий тип, как Метшин с ним еще работает?
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Горожанин20 сентября 2018, 13:22
За ветерана есть кому заступиться. А нас кто оградит от приписок ЖКХ? От отвратительной работы сантехника?
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Горожанин20 сентября 2018, 13:24
Бастрыкин услыш народ, проверять надо не только УК, начните с мэрии, а лучше с метшина...
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Горожанин20 сентября 2018, 13:25
В ответ на комментарий пользователя
Конечно не простой: ветеран, с 13 лет воевавший в партизанском отряде, награждённый многими орденами и медалями, Почётный гражданин города, долгие годы возглавлял крупнейшее НИИ, в отличие от всяких соплежуйных [***]
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Да сам не с небес сошёл и пукнул тут
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Горожанин20 сентября 2018, 13:26
12.42 неприлично считать чужие деньги. Лучше беспокойтесь о своих.
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непонятно20 сентября 2018, 13:27
что же не пишете, что у деда полно родни,он не одинок и пенсия у него84т.рублей..?а сколько старух на 8 тыщ живут и им свет отрубают за неуплату,ибо закон един для всех..а тут блажь какая-то:я дома не живу и не плачу поэтому за ремонт,который делают в моем доме??это вообще бред..
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Горожанин20 сентября 2018, 13:31
А меня ,сантехник обворовал , старика . Но я не воин , здоровья и сил нет , с дерьмом воевать .Пусть будет на его совести , если она у него еще есть .
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