В Казани из-за скандала с долгом ветерана наказали главу района

Ему объявили выговор за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей

В Казани был наказан глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Тимур Алибаев, это случилось из-за ситуации с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Величко, которому за долги отключали свет и грозили коллекторами. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Чиновнику был объявлен выговор за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, такое решение принял глава исполкома города Денис Калинкин.

Напомним, ветеран не оплачивал в счет-фактуре неоказанные ему услуги, например за несколько месяцев проводимого в доме капремонта, когда пенсионер не жил в своей квартире. При этом долг с учетом пени в какой-то момент вырос до 45 тысяч рублей, после чего ему и отключили свет, а затем к взиманию долга привлекли коллекторов.