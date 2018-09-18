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В Казани фронтовику за долги в квартире отключили свет. После этого был уволен глава УК

В Казани фронтовику за долги в квартире отключили свет. После этого был уволен глава УК
16+
Фото: kzn.ru
Также, как рассказал 91-летний Юрий Величко, на него натравили коллекторов

В Казани управляющая компания ЖКХ Авиастроительного района отключила электричество в квартире участника Великой Отечественной войны 91-летнего Юрия Величко, накопившего более 40 тысяч рублей долга. После резонанса в Сети глава УК Рустам Галимов был уволен, об этом сообщает официальный портал мэрии города.

За что не платил ветеран

По словам самого ветерана, все счета оплачивает исправно, но он не признает и не оплачивает неоказанные услуги, которые, по его мнению, вписаны в счета необоснованно, например за несколько месяцев проводимого в доме капремонта, когда пенсионер не жил в своей квартире. При этом долг с учетом пени в какой-то момент вырос до 45 тысяч рублей, после чего ему и отключили свет.

- Меня вывесили как должника, пришли требовать деньги. А чтобы я заплатил, отключили мне свет! И 10 дней сидел без света. Я и хуже видел времена, но когда они на меня коллектора направили!.. - рассказал ветеран.

Накануне вечером после того, как история вышла на федеральный уровень, в частности, проверка была начата и Министерством строительства и ЖКХ России, было принято решение уволить главу УК ЖКХ Авиастроительного района и погасить долг ветерана, вероятно, за счет бюджета.

Позиция УК

В свою очередь перед увольнением глава УК прокомментировал историю.

- Если человек не проживал в своей квартире, он должен был нас об этом уведомить. Но основной долг скопился не в то время. Величко немножко лукавит. Дело в том, что он оплачивает счета-фактуры по своему разумению. Они выставляются согласно нормативным документам и показаниям приборов учета. А он начиная с 2007 года производил оплату, условно говоря, так: если в счете указана сумма 2900 рублей, он считает, что должен оплатить 2200, столько и платит, - говорил Рустам Галимов.

По его словам, были периоды, когда ветеран вообще не платил за ЖКХ.

- Мы, конечно, с уважением относимся к нашим фронтовикам, но закон есть закон. Ведь мы вынуждены рассчитываться с поставщиками услуг в полном объеме, а у нас при 26 тысячах лицевых счетов порядка 6 тысяч должников, есть люди, у которых долг по 300 - 400 тысяч, - цитирует "Вечерняя Казань" слова Рустама Галимова.

Извинения и проверки

Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев, побывавший вместе с журналистами дома у ветерана, извинился перед ним за нанесенную ему управляющей компанией обиду и пообещал, что на этом проверка не завершится.

- Это вопиющий случай! Это недопустимо не только к фронтовикам, вообще к людям старшего поколения, — заявил глава района.

В свою очередь прокуратура Татарстана начала проверку действий должностных лиц управляющей компании, ситуацию с угрозами в адрес ветерана взяло на контроль и управление МВД по Казани.

- На данный момент сотрудниками прокуратуры уже опрошены должностные лица управляющей компании, истребована и изучается необходимая документация. Кроме того, приняты меры, направленные на пресечение действий управляющей компании по отключению энергоснабжения квартиры престарелого гражданина, - говорили в прокуратуре.

Перед кем не извинились

К слову, ранее в Казани умер другой ветеран - 94-летний Гашик Сафиуллин, который вел борьбу с администрацией Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Больше двух лет фронтовик, прикованный к инвалидной коляске, умолял власти дать ему с достоинством прожить оставшиеся годы. Но чиновники, на 9 мая исправно славшие поздравительные открытки со словами "помним, ценим, любим", в остальные дни присылали отписки. Фронтовик умер, так и не дождавшись улучшения жилищных условий, положенных ему по закону.

N. Vildanov, 19.09.2018, 09:04
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Горожанин19 сентября 2018, 09:16
Неужели? Разве может быть такое отношение к ветеранам-победителям? Которые всю жить работали и все равно хорошей жизни не знали! По телевизору-то совсем другие картинки показывают!! У каждого своя новая квартира, а еду им лично мэры приносят, а главы администраций мусор выбрасывают. А этот текст писал какой-то непатриот!!! Жидобандеровец,наверное...
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6
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Горожанин19 сентября 2018, 09:20
Один из немногих не ряженных ветеранов.
2
1
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Нечто19 сентября 2018, 09:21
Ветеранам конечно поклон низкий и уважение, но оплачивать должен все как и все. И то что не жил он действительно должен был оповестить. Все все оплачивает а он буду не буду. И под конец решил воспользоваться статусом ветерана типа его обидели? Так давайте тогда простим многодетным долги, у них много денег уходит на детей и многим тоже трудно оплачивать. Хитёр бабай
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23
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Горожанин19 сентября 2018, 09:23
Мерзопакостные ЧЕНУШКИ .
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2
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Нечто19 сентября 2018, 09:26
Тем более, пенсия большая и есть льготы. У других зарплаты маленькие и льгот нет.
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Горожанин19 сентября 2018, 09:33
ветерана конечно жалко, что без света оставили, но с пенсией больше, чем у некоторых зарплата, можно и оплачивать все как это остальные делают. Дедушка юридически неправ.
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Горожанин19 сентября 2018, 09:34
Закон один для всех.
0
12
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Ага19 сентября 2018, 09:37
В ответ на комментарий пользователя
Ветеранам конечно поклон низкий и уважение, но оплачивать должен все как и все. И то что не жил он действительно должен был оповестить. Все все оплачивает а он буду не буду. И под конец решил воспользоваться статусом ветерана типа его обидели? Так давайте тогда простим многодетным долги, у них много денег уходит на детей и многим тоже трудно оплачивать. Хитёр бабай
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С коллектором перебор только.
0
7
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Горожанин19 сентября 2018, 09:41
Чушь какая то. При чем здесь директор УК? Все было правильно, ВСЕ должны платить.
Другое дело, что у ветерана должны быть льготы и пенсия - а это вопрос не к директору УК, а к - Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур АлибаБАев, побывавший вместе с журналистами дома у ветерана, извинился перед ним за нанесенную ему управляющей компанией обиду и пообещал, что на этом проверка не завершится.
0
4
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Горожанин19 сентября 2018, 09:42
В ответ на комментарий пользователя
Ветеранам конечно поклон низкий и уважение, но оплачивать должен все как и все. И то что не жил он действительно должен был оповестить. Все все оплачивает а он буду не буду. И под конец решил воспользоваться статусом ветерана типа его обидели? Так давайте тогда простим многодетным долги, у них много денег уходит на детей и многим тоже трудно оплачивать. Хитёр бабай
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Да, блин, что вам их песия далась!!!!!! ОНИ ЕЕ ЗАСЛУЖИЛИ!! Ты хоть один день на войне был?!!!! СКОЛЬКО ИХ ОСТАЛОСЬ-ТО!!! Почему депутанам все бесплатно, а ветеранам-плати! Освободите их от всех выплат,вообще. Жалкие ,завистливые людишки! "Патриотизм-это не только березки целовать"(с), но и о ветеранах заботиться. Их,вообще, на руках носить надо!
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6
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Горожанин19 сентября 2018, 09:43
В чем разница между ИГИЛ (запрещена на территории РФ) и Правительством РФ (разрешено на территории РФ)?
ИГИЛ всегда берет ответственность за свои действия.
0
5
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Горожанин19 сентября 2018, 09:44
В ответ на комментарий пользователя
Ветеранам конечно поклон низкий и уважение, но оплачивать должен все как и все. И то что не жил он действительно должен был оповестить. Все все оплачивает а он буду не буду. И под конец решил воспользоваться статусом ветерана типа его обидели? Так давайте тогда простим многодетным долги, у них много денег уходит на детей и многим тоже трудно оплачивать. Хитёр бабай
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Многодетным не надо- они прилично экономят на контрацепции.
0
1
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Горожанин19 сентября 2018, 09:45
Пусть платит, почему его долги кто-то должен покрывать? В нашей стране вольготно только должникам, те, кто исправно платят, всех их содержат.
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Горожанин19 сентября 2018, 09:47
Если хотите правду о войне, почитайте Н.Н.Никулина-рядового солдата или "Прокляты и забыты" Астафьева-тоже ветерана. После этого,я думаю, у вас будет со-о-о-всем другое отношение к ветеранам!
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3
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Нечто19 сентября 2018, 09:54
В ответ на комментарий пользователя
Да, блин, что вам их песия далась!!!!!! ОНИ ЕЕ ЗАСЛУЖИЛИ!! Ты хоть один день на войне был?!!!! СКОЛЬКО ИХ ОСТАЛОСЬ-ТО!!! Почему депутанам все бесплатно, а ветеранам-плати! Освободите их от всех выплат,вообще. Жалкие ,завистливые людишки! "Патриотизм-это не только березки целовать"(с), но и о ветеранах заботиться. Их,вообще, на руках носить надо!
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Давай плати за него а? Патриот блин. У него есть льготы и не малые и пенсия пусть и оплачивает. Эти пожилые только и могут быть пенсии не хватает. Они богаче нас ! А прикидываются малообеспеченными. Есть обязанности по оплате услуг и он обязан оплачивать их наравне со всеми и с учётом положенных льгот .
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2519 сентября 2018, 09:55
не поторопились с кадровыми решениями? Может быть стоило разобраться в сложившейся ситуации?
0
2
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Горожанин19 сентября 2018, 10:01
Пенсионер, пенсионеру-рознь. Ой, какие ушлые пенсилнеры есть, как говорится личность, она не меняется за всю прожитую жизнь, в большинстве
0
2
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Димон19 сентября 2018, 10:03
Он что в 14 лет на фронт пошел?
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Прохожий19 сентября 2018, 10:04
Алибаев досиживает последние дни в администрации -- на его место нашли молодого и перспективного .... Метшин своих ставит !
Так что ему все пофиг -- может и извинится и денег дать.
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Горожанин19 сентября 2018, 10:06
Благодаря таким как этот пенсионер мы Свами тут сидим и пишем всякий бред!!!
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Горожанин19 сентября 2018, 10:12
В ответ на комментарий пользователя
Он что в 14 лет на фронт пошел?
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балда. учи историю. война шла 4 года. в 1945 ему было 18.
хотя и были пионеры герои в 14 уже воевали
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Горожанин19 сентября 2018, 10:15
В ответ на комментарий пользователя
Он что в 14 лет на фронт пошел?
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И в 10 лет на фронт убегали. Их называли "сын полка". Есть масса литературы об этом.
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Горожанин19 сентября 2018, 10:15
У дедули пенсия не хилая, прямо скажем! Да, воевал, но платить за ЖКХ обязан как все, если нет законов, где указано, что он не должен платить. Я тоже не согласен, когда тарифы поднимают и начисляют неизвестно как, но плачу вовремя и в полном объёме. Так что ветеран всё-же имея пенсию, как правильно тут написали, больше, чем у многих зарплата, должен платить как все...
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