В Казани фронтовику за долги в квартире отключили свет. После этого был уволен глава УК

Также, как рассказал 91-летний Юрий Величко, на него натравили коллекторов

В Казани управляющая компания ЖКХ Авиастроительного района отключила электричество в квартире участника Великой Отечественной войны 91-летнего Юрия Величко, накопившего более 40 тысяч рублей долга. После резонанса в Сети глава УК Рустам Галимов был уволен, об этом сообщает официальный портал мэрии города.

За что не платил ветеран

По словам самого ветерана, все счета оплачивает исправно, но он не признает и не оплачивает неоказанные услуги, которые, по его мнению, вписаны в счета необоснованно, например за несколько месяцев проводимого в доме капремонта, когда пенсионер не жил в своей квартире. При этом долг с учетом пени в какой-то момент вырос до 45 тысяч рублей, после чего ему и отключили свет.

- Меня вывесили как должника, пришли требовать деньги. А чтобы я заплатил, отключили мне свет! И 10 дней сидел без света. Я и хуже видел времена, но когда они на меня коллектора направили!.. - рассказал ветеран.

Накануне вечером после того, как история вышла на федеральный уровень, в частности, проверка была начата и Министерством строительства и ЖКХ России, было принято решение уволить главу УК ЖКХ Авиастроительного района и погасить долг ветерана, вероятно, за счет бюджета.

Позиция УК

В свою очередь перед увольнением глава УК прокомментировал историю.

- Если человек не проживал в своей квартире, он должен был нас об этом уведомить. Но основной долг скопился не в то время. Величко немножко лукавит. Дело в том, что он оплачивает счета-фактуры по своему разумению. Они выставляются согласно нормативным документам и показаниям приборов учета. А он начиная с 2007 года производил оплату, условно говоря, так: если в счете указана сумма 2900 рублей, он считает, что должен оплатить 2200, столько и платит, - говорил Рустам Галимов.

По его словам, были периоды, когда ветеран вообще не платил за ЖКХ.

- Мы, конечно, с уважением относимся к нашим фронтовикам, но закон есть закон. Ведь мы вынуждены рассчитываться с поставщиками услуг в полном объеме, а у нас при 26 тысячах лицевых счетов порядка 6 тысяч должников, есть люди, у которых долг по 300 - 400 тысяч, - цитирует "Вечерняя Казань" слова Рустама Галимова.

Извинения и проверки

Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев, побывавший вместе с журналистами дома у ветерана, извинился перед ним за нанесенную ему управляющей компанией обиду и пообещал, что на этом проверка не завершится.

- Это вопиющий случай! Это недопустимо не только к фронтовикам, вообще к людям старшего поколения, — заявил глава района.

В свою очередь прокуратура Татарстана начала проверку действий должностных лиц управляющей компании, ситуацию с угрозами в адрес ветерана взяло на контроль и управление МВД по Казани.

- На данный момент сотрудниками прокуратуры уже опрошены должностные лица управляющей компании, истребована и изучается необходимая документация. Кроме того, приняты меры, направленные на пресечение действий управляющей компании по отключению энергоснабжения квартиры престарелого гражданина, - говорили в прокуратуре.

Перед кем не извинились

К слову, ранее в Казани умер другой ветеран - 94-летний Гашик Сафиуллин, который вел борьбу с администрацией Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Больше двух лет фронтовик, прикованный к инвалидной коляске, умолял власти дать ему с достоинством прожить оставшиеся годы. Но чиновники, на 9 мая исправно славшие поздравительные открытки со словами "помним, ценим, любим", в остальные дни присылали отписки. Фронтовик умер, так и не дождавшись улучшения жилищных условий, положенных ему по закону.