Глава СКР поручил проверить скандал с ветераном в Казани, которому отключали свет

Особое внимание будет уделено действиям коллекторов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил управлению ведомства в Татарстане начать доследственную проверку по действиям Управляющей компании ЖКХ Авиастроительного района, которая отключила электричество в квартире 91-летнего ветерана ВОВ Юрия Величко, а также подсылала к нему коллекторов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, ветеран не оплачивал в счет-фактуре неоказанные ему услуги, например за несколько месяцев проводимого в доме капремонта, когда пенсионер не жил в своей квартире. При этом долг с учетом пени в какой-то момент вырос до 45 тысяч рублей, после чего ему и отключили свет, а затем к взиманию долга привлекли коллекторов.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил тщательным образом проверить все изложенные в сюжете обстоятельства и дать правовую оценку действиям представителей коллекторского агентства, - говорится в сообщении.

Отметим, накануне после того, как скандал приобрел федеральный масштаб, мэрия Казани приняла решение оплатить долг ветерана, глава управляющей компании Рустам Галимов был уволен, а глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев лично извинился перед ветераном.