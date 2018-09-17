Наверх
БДСМ при ребенке и борьба с татарским. В отношении активистки из РТ возбудили новое дело
00:00, сегодня6
Казань сегодня: повышение стоимости проезда, смерть полицейского в РТ и парковки
20:12, 17.09.20187
Блоги ProKazan.ru: о том, как тяжело попасть к онкологу по всем правилам
18:00, 17.09.201840
В Казани 17-летняя студентка Банковской школы воткнула нож в спину парню на вечеринке
17:19, 17.09.201834
30 000 банок в час: как работает новый пивоваренный завод "Белый Кремль"
Сын главы "Метроэлектротранса" возглавил Роструд по Татарстану
16:59, 17.09.201845
Ак Барс Банк и Московская биржа проведут совместный семинар в Казани
16:18, 17.09.2018
Минниханова накормили вареной картошкой в Арском районе
16:15, 17.09.201820
Первая неделя конкурса ProKazan.ru и Виферон: коты, единороги и русалки
Житель Челнов вырастил тыкву-гигант на своей даче
15:59, 17.09.20188
В Татарстане разыскивают таксиста, который пропал, уехав из дома
15:59, 17.09.201811
Стало известно, на чьей свадьбе около Казани пел Филипп Киркоров
15:28, 17.09.201839
Как коммунальная служба может заботиться об окружающей среде?
Под Казанью за взятку в 30 тыс рублей задержали двух братьев, работающих в колонии
14:56, 17.09.201814
Почти 2000 человек подписались под петицией в защиту бизнесмена из РТ, убившего грабителей
14:27, 17.09.201827
В Казани тепло в определенные дома могут подать уже на этой неделе
14:09, 17.09.20188
СМИ: правительство России заблокирует инициативу о возврате "курилок" в аэропорты
13:35, 17.09.20189
Власти Казани вновь предложили повысить стоимость проезда в общественном транспорте
13:14, 17.09.2018102
В Казани 20-летняя девушка убила своего любовника
12:26, 17.09.201838
Минниханов выступит с посланием Госсовету РТ
11:40, 17.09.201830
Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин‍
11:29, 17.09.201821
В центре Казани на ряде улиц стоимость платных парковок поднимут до 100 рублей в час
10:18, 17.09.201868
ВТБ предлагает клиентам снизить ставку по кредиту на 3 процентных пункта
10:00, 17.09.20182
В Татарстане в столкновении двух KIA погиб полицейский
09:59, 17.09.20185
В Казани на козырьке подъезда нашли труп 14-летней школьницы
09:29, 17.09.201816
В центре Казани упавшее дерево перекрыло движение
09:02, 17.09.201816
Дубы-колдуны и печь-маяк: 7 мест в Казани и окрестностях для осенних фото на 1000 лайков
07:01, 17.09.201814
Синоптики о погоде на 17 сентября: столицу РТ ждут гроза и порывы ветра
06:28, 17.09.20185
Рустам Минниханов вручил лесникам ключи от 64 автомобилей
16:57, 16.09.201827
Cвадьба в «Свияжских холмах»: Киркоров и его "цвет настроения", Лорак и роскошь
14:10, 16.09.201862
Журналист Сергей Доренко о ситуации с бугульминским бизнесменом: “Это глупость закона”
13:28, 16.09.201875
«Бунтари». Из казанского зооботсада сбежали павлины и «это нормально»
12:43, 16.09.201822
Бывший министр образования РТ объявлен главой Актанышского района
11:32, 16.09.201825
ВТБ выпустил кредитную «Мультикарту» с беспроцентным периодом 101 день
10:42, 16.09.20187
С Голубых озер Казани вывезли два КамАЗа мусора
10:41, 16.09.201818
Немецкий телеканал выпустил сюжет о проблеме преподавания татарского языка в школах
09:16, 16.09.201862
Двойная победа сборной России в Казани: лучшие моменты матча по регби-7
09:16, 16.09.20182
Актер Алексей Чадов начал встречаться с девушкой из Казани
07:56, 16.09.201836
Бабье лето продолжается: в Казани сегодня будет тепло
07:25, 16.09.20183
Простые методы борьбы с послеродовой депрессией
20:36, 15.09.2018
В СК РТ объяснили, почему хотят возобновить дело на бизнесмена, убившего двух грабителей
17:22, 15.09.2018109
"Рубин" обыграл "Енисей" и поднялся на 5-е место в таблице
16:33, 15.09.201811
В Казани в новом сквере на улице Ершова похоронят 600 "выдающихся" людей
15:06, 15.09.201887
В Казань на частную вечеринку прилетели Филипп Киркоров и Ани Лорак?
12:33, 15.09.201850
В Татарстане сгорели несколько тысяч рулонов сена
11:50, 15.09.201827
У игрока "Енисея" перед субботним матчем с "Рубином" из багажа пропала PlayStation 4
10:20, 15.09.201811
Рустам Минниханов: следующий год будет напряженным
09:59, 15.09.201847
В Казани освободили депутата Рушанию Бильгильдееву
09:31, 15.09.201846
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь
08:32, 15.09.20181
Казанец собирает костюм Жeлезного человeка, работающий на водородном рeакторe
07:16, 15.09.201858
Раздельный сбор в Авиастрое: сколько ежиков спасли казанцы и когда мы все тоже начнем
19:48, 14.09.201824
Танцы жены главы Следственного комитета России под Казанью сняли на видео
17:19, 14.09.201843
Директор обсерватории: "Астропарк будет, даже если нас включат в список ЮНЕСКО"
17:16, 14.09.20185
Верховный суд Татарстана частично удовлетворил иск противников "мусорного" завода
16:56, 14.09.201821
В Татарстане в утреннем ДТП погибли два человека
16:22, 14.09.201816
Фитнес-тренер, подозреваемый в нападении на бизнесмена в Бугульме: "Я ни в чем не виновен"
15:59, 14.09.201843
Метшин побывал в обновленном отделе полиции "Савиново" и осмотрел камеры для задержанных
15:10, 14.09.201838
Вырастут проценты по ипотеке. Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку
14:26, 14.09.201815
В Казани из изолятора госпитализировали депутата Рушанию Бильгильдееву
13:59, 14.09.201839
В Нижнекамске мужчина пришел в школу с пистолетом
13:41, 14.09.201815
Пенсионерка из Зеленодольска, впервые получившая права в 78 лет, попала в ДТП
13:34, 14.09.201858
В Казань приехал легендарный дрессировщик с золотым аттракционом "Империя львиц"
12:45, 14.09.20184
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

БДСМ при ребенке и борьба с татарским. В отношении активистки из РТ возбудили новое дело

БДСМ при ребенке и борьба с татарским. В отношении активистки из РТ возбудили новое дело
16+
Фото: Реальное время
История Ольги Зиятдиновой, которая стала известна после того, как попыталась отсудить у властей почти 3 млн рублей за принуждение ее сына к изучению татарского языка

В понедельник, 17 октября, в отношении известной в Татарстане активистки Ольги Зиятдиновой возбудили новое дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Как сообщил источник в правоохранительных органах, будучи арестованной и находясь в следственном изоляторе по другому уголовному делу, она продолжила возбуждать межнациональную ненависть к татарам, унизительно высказываясь о них.

Напомним, Ольга Зиятдинова стала известна после того, как попыталась отсудить у властей почти 3 млн рублей за принуждение ее сына к изучению татарского языка.

История конфликта, связанная с татарским языком: от иска на 2,7 миллиона до развратного видео

В 2017 году, когда в Интернете началось активное обсуждение правомерности изучения татарского языка в школах, Ольга Зиятдинова принимала активное участие в деятельности незарегистрированного общественного движения сКомитет русскоязычных родителей Татарстана». При этом допускала в сети Интернет публичные высказывания, направленные на возбуждение национальной вражды по отношению к представителям татарского этноса.

В августе 2017 она обратилась в Вахитовский районный суд Казани с иском к казанской кадетской школе-интернату имени Кузнецова с требованием выплатить ей компенсацию в 2,75 млн рублей за то, что ее сын изучал татарский язык. В итоге суд отказал ей в иске.

При этом в конце октября в соцсетях появился скриншот переписки, на котором видно, что с аккаунта «Ольга Гавриленко» (как выяснилось позже, именно с него сидела Ольга Зиятдинова) нецензурно оскорбляли татарскую нацию. После этого в прокуратуру Татарстана поступила жалоба от юриста Салиха Гайнутдинова, который просил привлечь женщину к ответственности за то, что она в своих сообщениях и комментариях оскорбляла и унижала татар.

Сама женщина на одном из заседаний суда сказала, что оскорбления писала не она, а... ее сын.

- Это мой ребенок выложил. Я уже извинилась. Меня не было с пяти вечера до 22:15 — я была в магазине. Ребенок сказал, что на меня начали нападать. Планшет был дома, он залез и начал писать. Меня там обзывали и подстилкой, и по-всякому, - говорила она.

8 февраля 2018 года по факту некоторых запрещенных высказываний было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

После Следственный комитет выяснил, что на компьютере, изъятом дома у Ольги Зиятдиновой в ходе обыска, была найдена компрометирующая видеозапись с подозреваемой и ее мужем в присутствии малолетнего сына, в результате по данному факту было возбуждено дело по статьям «развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью».

Борьба с ЖКХ

В ходе расследования также выяснилось, что Ольга Зиятдинова неоднократно судилась со своими сыновьями в связи с разделом имущества, также имеет значительную задолженность по оплате услуг ЖКХ в размере около 200 тысяч рублей.

- Зиятдинова является идеологом деструктивной группы, деятельность которой направлена на дестабилизацию обстановки среди жильцов Казани. Лидеры и активисты данной группы, являясь злостными неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги, умышленно призывали население к полному отказу от оплаты за услуги ЖКХ, распространяют информацию о возможности безнаказанно не оплачивать потребленные жилищные услуги, - рассказал источник.

В ходе расследования уголовного дела также выяснилось, что Ольга Зиятдинова на профессиональной возмездной основе занималась подготовкой многочисленных обращений от населения «по различным поводам и надуманным предлогам в государственные инстанции регионального и федерального уровня, парализуя их деятельность. При этом допускала подтасовку и искажение фактов, дезинформацию, клевету, а также подготовку жалоб от имени посторонних граждан без их ведома с подделкой их подписей».

Психиатрическая экспертиза

В июне 2018 Ольга Зиятдинова была направлена на судебно-психиатрическую экспертизу в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу, где проверить ее психическое состояние не представилось возможным по причине препятствий с ее стороны. В связи с этим для получения окончательной оценки ее психологического здоровья 25 августа она была этапирована в Москву, в Национальный исследовательский центр психиатрии и наркологии, для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы и определения степени вменяемости.

Служба новостей , 18.09.2018, 00:00
Тэги: Татарский язык
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин18 сентября 2018, 01:00
Если психологическая не совместимость,то лучше вы наверное попросите прошения и переезҗайте!чем разговаривают и что талдычать на естраде и т.д не наш язык матери.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 01:08
Вы антипод,как бы сказать самого самого первого лица.я в физиогномике психологии немного понимаю.мухаметзянов икрам.и реалистка!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 01:08
Чтооооооооо 17 октября что курим ? )))))))
1
0
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 01:17
Сына андрея наверное замочили татары,и наверное племянница експерт криминалист.вам надо было сказать зим зим задницей в кабине татарская проститутка на станции балезино и все бы образовалось.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 01:19
хоть кто-то как-то да борется, а как только бороться начинаешь , так сразу тебе и статью найдут, мало того, так еще и разные статьи. Супер государство. Не хочешь такую статью, другую найдём......%-8:-(как всё печально у нас ;-|
0
1
Согласны с автором?
Горожанин18 сентября 2018, 01:20
Андрея филипповича.шаймарданов марсель.
1
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru