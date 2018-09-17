БДСМ при ребенке и борьба с татарским. В отношении активистки из РТ возбудили новое дело

История Ольги Зиятдиновой, которая стала известна после того, как попыталась отсудить у властей почти 3 млн рублей за принуждение ее сына к изучению татарского языка

В понедельник, 17 октября, в отношении известной в Татарстане активистки Ольги Зиятдиновой возбудили новое дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Как сообщил источник в правоохранительных органах, будучи арестованной и находясь в следственном изоляторе по другому уголовному делу, она продолжила возбуждать межнациональную ненависть к татарам, унизительно высказываясь о них.

Напомним, Ольга Зиятдинова стала известна после того, как попыталась отсудить у властей почти 3 млн рублей за принуждение ее сына к изучению татарского языка.

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В 2017 году, когда в Интернете началось активное обсуждение правомерности изучения татарского языка в школах, Ольга Зиятдинова принимала активное участие в деятельности незарегистрированного общественного движения сКомитет русскоязычных родителей Татарстана». При этом допускала в сети Интернет публичные высказывания, направленные на возбуждение национальной вражды по отношению к представителям татарского этноса.

В августе 2017 она обратилась в Вахитовский районный суд Казани с иском к казанской кадетской школе-интернату имени Кузнецова с требованием выплатить ей компенсацию в 2,75 млн рублей за то, что ее сын изучал татарский язык. В итоге суд отказал ей в иске.

При этом в конце октября в соцсетях появился скриншот переписки, на котором видно, что с аккаунта «Ольга Гавриленко» (как выяснилось позже, именно с него сидела Ольга Зиятдинова) нецензурно оскорбляли татарскую нацию. После этого в прокуратуру Татарстана поступила жалоба от юриста Салиха Гайнутдинова, который просил привлечь женщину к ответственности за то, что она в своих сообщениях и комментариях оскорбляла и унижала татар.

Сама женщина на одном из заседаний суда сказала, что оскорбления писала не она, а... ее сын.

- Это мой ребенок выложил. Я уже извинилась. Меня не было с пяти вечера до 22:15 — я была в магазине. Ребенок сказал, что на меня начали нападать. Планшет был дома, он залез и начал писать. Меня там обзывали и подстилкой, и по-всякому, - говорила она.

8 февраля 2018 года по факту некоторых запрещенных высказываний было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

После Следственный комитет выяснил, что на компьютере, изъятом дома у Ольги Зиятдиновой в ходе обыска, была найдена компрометирующая видеозапись с подозреваемой и ее мужем в присутствии малолетнего сына, в результате по данному факту было возбуждено дело по статьям «развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью».

Борьба с ЖКХ

В ходе расследования также выяснилось, что Ольга Зиятдинова неоднократно судилась со своими сыновьями в связи с разделом имущества, также имеет значительную задолженность по оплате услуг ЖКХ в размере около 200 тысяч рублей.

- Зиятдинова является идеологом деструктивной группы, деятельность которой направлена на дестабилизацию обстановки среди жильцов Казани. Лидеры и активисты данной группы, являясь злостными неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги, умышленно призывали население к полному отказу от оплаты за услуги ЖКХ, распространяют информацию о возможности безнаказанно не оплачивать потребленные жилищные услуги, - рассказал источник.

В ходе расследования уголовного дела также выяснилось, что Ольга Зиятдинова на профессиональной возмездной основе занималась подготовкой многочисленных обращений от населения «по различным поводам и надуманным предлогам в государственные инстанции регионального и федерального уровня, парализуя их деятельность. При этом допускала подтасовку и искажение фактов, дезинформацию, клевету, а также подготовку жалоб от имени посторонних граждан без их ведома с подделкой их подписей».

Психиатрическая экспертиза

В июне 2018 Ольга Зиятдинова была направлена на судебно-психиатрическую экспертизу в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу, где проверить ее психическое состояние не представилось возможным по причине препятствий с ее стороны. В связи с этим для получения окончательной оценки ее психологического здоровья 25 августа она была этапирована в Москву, в Национальный исследовательский центр психиатрии и наркологии, для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы и определения степени вменяемости.