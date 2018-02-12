В Казани по делу о комментарии «ВКонтакте» прошли обыски у противницы татарского языка

Сама Ольга Зиятдинова-Гавриленко после этого обратилась с открытым письмом, в котором рассказала, что необходимо делать в случае ее смерти

В Казани был проведен обыск у Ольги Зиятдиновой-Гавриленко по делу об "антитатарском" комментарии "ВКонтакте", об этом сама женщина, выступавшая против преподавания татарского языка в школах, сообщила в опубликованном накануне открытом письме.

По словам Ольги Зиятдиновой-Гавриленко, 9 февраля около 18:00 к ней домой пришли сотрудники правоохранительных органов, якобы им поступило сообщение, что женщина хранит дома экстремистскую литературу. По словам жительницы Казани, ей не показали ордер на обыск и не дали вызвать адвоката.

- И ничего не найдя изъяли мои вещи: планшет, ноутбук, флешки, все мои телефоны, симкарты и под давлением на моего несовершеннолетнего сына отобрали телефон моего ребенка, который нужен для процесса обучения (электронный дневник), — написала Зиятдинова.

Также Ольга Зиятдинова-Гавриленко в конце письма сообщила, что в случае ее смерти или покушения на нее необходимо обратиться к руководству республики и Казани.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал о том, что 8 февраля было возбуждено уголовное дело по знаменитой "экстремистской" статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". В конце октября в соцсетях появился скриншот переписки, на котором видно, что с аккаунта "Ольга Гавриленко" нецензурно оскорбляли татарскую нацию. После этого в прокуратуру Татарстана поступила жалоба от юриста Салиха Гайнутдинова, который просил привлечь Ольгу Гавриленко к ответственности за то, что она в своих сообщениях и комментариях оскорбляла и унижала татар.

Сама женщина на одном из заседаний суда заявила, что комментарий оставил сын, пока ее самой не было дома. Сейчас выясняется, кто именно оставил комментарии.

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