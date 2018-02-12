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В Казани по делу о комментарии «ВКонтакте» прошли обыски у противницы татарского языка

В Казани по делу о комментарии "ВКонтакте" прошли обыски у противницы татарского языка
16+
Фото: "Реальное время"
Сама Ольга Зиятдинова-Гавриленко после этого обратилась с открытым письмом, в котором рассказала, что необходимо делать в случае ее смерти

В Казани был проведен обыск у Ольги Зиятдиновой-Гавриленко по делу об "антитатарском" комментарии "ВКонтакте", об этом сама женщина, выступавшая против преподавания татарского языка в школах, сообщила в опубликованном накануне открытом письме.

По словам Ольги Зиятдиновой-Гавриленко, 9 февраля около 18:00 к ней домой пришли сотрудники правоохранительных органов, якобы им поступило сообщение, что женщина хранит дома экстремистскую литературу. По словам жительницы Казани, ей не показали ордер на обыск и не дали вызвать адвоката.

- И ничего не найдя изъяли мои вещи: планшет, ноутбук, флешки, все мои телефоны, симкарты и под давлением на моего несовершеннолетнего сына отобрали телефон моего ребенка, который нужен для процесса обучения (электронный дневник), — написала Зиятдинова.

Также Ольга Зиятдинова-Гавриленко в конце письма сообщила, что в случае ее смерти или покушения на нее необходимо обратиться к руководству республики и Казани.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал о том, что 8 февраля было возбуждено уголовное дело по знаменитой "экстремистской" статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". В конце октября в соцсетях появился скриншот переписки, на котором видно, что с аккаунта "Ольга Гавриленко" нецензурно оскорбляли татарскую нацию. После этого в прокуратуру Татарстана поступила жалоба от юриста Салиха Гайнутдинова, который просил привлечь Ольгу Гавриленко к ответственности за то, что она в своих сообщениях и комментариях оскорбляла и унижала татар.

Сама женщина на одном из заседаний суда заявила, что комментарий оставил сын, пока ее самой не было дома. Сейчас выясняется, кто именно оставил комментарии.

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Денис Зарипов, 13.02.2018, 14:12
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горжанин13 февраля 2018, 14:14
Фу какая не приятная женщина
23
89
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Горожанин13 февраля 2018, 14:14
Ее дети на проказан про "удащливых" пишут?
6
44
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:17
Её умственные способности видно по её лицу.
19
70
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Горожанин13 февраля 2018, 14:20
Ахахахахаххахаах! Завоняла ..............................! :-D Дать ей реальный срок пару лет! Может мозги вправятся если они конечно есть.
34
64
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:24
В ответ на комментарий пользователя
Ахахахахаххахаах! Завоняла ..............................! :-D Дать ей реальный срок пару лет! Может мозги вправятся если они конечно есть.
Развернуть
Заберите этого тоже. Полечите его интенсивно.
26
39
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:27
В ответ на комментарий пользователя
Заберите этого тоже. Полечите его интенсивно.
Развернуть

0
7
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:27
Тут не экстремизм судя по всему, а просто хамло
8
38
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Горожанин13 февраля 2018, 14:30
Проказа а че ее письмо не до конца процитировала? В своей возможной смерти она обивиняет: Минниханова, Шаймиева и пр.:-D По моему это диагноз ........ Ее не в тюрьму а в психушку надо!:-)
9
44
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Татарка13 февраля 2018, 14:30
Если так не любит татар. то зачем замуж за татарина выходила, притом аж два раза? Вот мужики, смотрите на ком женитесь!
Лучший комментарий
16
85
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:31
В ответ на комментарий пользователя
Если так не любит татар. то зачем замуж за татарина выходила, притом аж два раза? Вот мужики, смотрите на ком женитесь!
Развернуть
у меня на такую никогда не встанет! Даже если буду пьяный!:-D
5
40
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
Если так не любит татар. то зачем замуж за татарина выходила, притом аж два раза? Вот мужики, смотрите на ком женитесь!
Развернуть
Может они плохо ее удовлетворяли?:-D
5
21
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Горожанин13 февраля 2018, 14:35
Ее аккаунт есть здесь на сайте. И выражения и вконтакте ооочень знакомы. 100% сидела еще и здесь провоцировала.
3
27
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:36
Ах, да говоря про обыски. Пусть радуется, что еще наркоту не нашли и оружие))))
4
25
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12813 февраля 2018, 14:36
В ответ на комментарий пользователя
Может они плохо ее удовлетворяли?:-D
Развернуть
Причём оба
0
12
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Горожанин13 февраля 2018, 14:38
С 17 до 22 часов находится в магазине?
2
15
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:40
Недоговоренность, что именно надо делать в случае ее смерти?
0
6
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
Ее аккаунт есть здесь на сайте. И выражения и вконтакте ооочень знакомы. 100% сидела еще и здесь провоцировала.
Развернуть
да сидела. Подтверждаю. Ее коронная фраза была: "аульные чаплашки":-D
3
21
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:40
Жалко ребёнка этой дуры
1
29
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
С 17 до 22 часов находится в магазине?
Развернуть
Ну спиртное же до 22-00 вроде продают?:-D
1
17
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:41
Да лаадно, таких перебранок с матюками в соцсетях пруд пруди. Всех сажать?
0
19
Согласны с автором?
12813 февраля 2018, 14:43
В ответ на комментарий пользователя
Да лаадно, таких перебранок с матюками в соцсетях пруд пруди. Всех сажать?
Развернуть
Сажать не сажать, а по тыщёнке штрафа при переходе на личности не помешало бы.
1
27
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:44
В ответ на комментарий пользователя
Если так не любит татар. то зачем замуж за татарина выходила, притом аж два раза? Вот мужики, смотрите на ком женитесь!
Развернуть
из злости! Простите а где вы узнали что она была замужем за татар? У нее фамилии русско-украинские?
9
4
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:44
В ответ на комментарий пользователя
Проказа а че ее письмо не до конца процитировала? В своей возможной смерти она обивиняет: Минниханова, Шаймиева и пр.:-D По моему это диагноз ........ Ее не в тюрьму а в психушку надо!:-)
Развернуть
А вот тут тоже 282 статья плачет!(!)
Этому требуются тоже обыски и громкая слава!
Постоянно здесь оскорбляет людей по национальному признаку.
Увидят, или стороной обойдут?(?)
Высказывай свое мнение, но
НИКОГДА НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЙ!
Будь человеком, в конце-то концов!
4
11
Согласны с автором?
12813 февраля 2018, 14:47
В ответ на комментарий пользователя
из злости! Простите а где вы узнали что она была замужем за татар? У нее фамилии русско-украинские?
Развернуть
Зиятдинова - русская фамилия?
0
19
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин13 февраля 2018, 14:51
Таки правильно - так этой морде и надо.
Дать пинка под жопу, пусть в Магадане разжигает
6
23
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:55
В ответ на комментарий пользователя
В чем и где она не права? Прям татары такие все из себя что из 82 регионов только они своего главу президентом называют. Просто у власти слишком много деревенских и из сел, вот они и навязывают свои хотелки исходя из своего Давайте еще слова "чаплашка" запретите.
Развернуть
Сын Гавриленко ты?* Как там мамка? Дрыщется? Теперь никуда и не свалишь! :-D
9
20
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
Заберите этого тоже. Полечите его интенсивно.
Развернуть
И тебя в психушку необходимо направить на принудительное лечение ))))))
7
6
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:00
В ответ на комментарий пользователя
да сидела. Подтверждаю. Ее коронная фраза была: "аульные чаплашки":-D
Развернуть
Вот же зараза! И я как-то повёлся на это оскорбление. Сожалею об этом - повёлся на высказывания недоразвитого хамла(((
0
12
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:00
В ответ на комментарий пользователя
Сын Гавриленко ты?* Как там мамка? Дрыщется? Теперь никуда и не свалишь! :-D
Развернуть
Татрча белясым - пирог с мясом понял
10
3
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:01
В ответ на комментарий пользователя
Зиятдинова - русская фамилия?
Развернуть
Как и ГаврилеНКО.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
Да лаадно, таких перебранок с матюками в соцсетях пруд пруди. Всех сажать?
Развернуть
На мелкие оскорбления не надо обращать внимание, а вот за оскорбление нации - сажать и на долго. Попробуйте в США что-то вякнуть, особенно про евреев, и вы присядете лет на двадцать с огромнейшим денежным штрафом.
3
22
Согласны с автором?
Алекс13 февраля 2018, 15:03
Всех противников татарского за решетку !
14
15
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:07
проказан позаботьтесь пожалуйста чтобы материал попал на телевидение, чтобы по эфиру 24 показали. Пусть все видят, думаю этой шовинистке не место в татарстане.
8
21
Согласны с автором?
Альбина13 февраля 2018, 15:08
Ой как надоело, Проказань со своими темами. Сама газета сплошной экстремизм постоянно ведете разжигание межнациональной розни. Как не статья то обязательно проблема в татарском языке, религии и т.п. Фу, прям вас уже не охота читать. Новостей что ли нет
18
23
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:09
В ответ на комментарий пользователя
проказан позаботьтесь пожалуйста чтобы материал попал на телевидение, чтобы по эфиру 24 показали. Пусть все видят, думаю этой шовинистке не место в татарстане.
Развернуть
тоже думаю что ей не дадут жить нормально в Татарстане. Сына зачмырят.(((
5
18
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:09
В ответ на комментарий пользователя
проказан позаботьтесь пожалуйста чтобы материал попал на телевидение, чтобы по эфиру 24 показали. Пусть все видят, думаю этой шовинистке не место в татарстане.
Развернуть
Ее кривой язык походу доведет до цугундера!;-)
2
8
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:10
Ей нужен мистер кочерга из аварийного дома, чтобы он её своей кочергой выпорол )))))
1
8
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин13 февраля 2018, 15:13
Чушь пишет проказа

оскорбляла и унижала татар.

Кого она обидела, дебилов наверное каких то. Я эту дуру знать не знаю и обижаться даже глупо.
7
9
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:14
А мне ее немножко даже жалко. Ну видно же по лицу что у нее не все дома!((( Ну поливай дома грязью у компьютера татар. Нет славы захотелось!((( Голова вскружилась от успехов! Теперь у татар будет Р.Кашапов а у русских О.Гавриленко!
1
8
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:16
Ну она реально заслужила всех этих разбирательств. На будущее, урок всем тем, кто любую нацию унижает и оскорбляет... Может по менее будет брехни.
1
14
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:17
Кстати надо проверить эту группу урысских родителей в ВК. Кто их там финансирует. Почему они сеют раздоры между русскими и татарами.
11
14
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:19
В ответ на комментарий пользователя
В чем и где она не права? Прям татары такие все из себя что из 82 регионов только они своего главу президентом называют. Просто у власти слишком много деревенских и из сел, вот они и навязывают свои хотелки исходя из своего Давайте еще слова "чаплашка" запретите.
Развернуть
Давайте!!
1
7
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:21
В ответ на комментарий пользователя
тоже думаю что ей не дадут жить нормально в Татарстане. Сына зачмырят.(((
Развернуть
И правильно сделают.
Обсирать татар могут только сами татары. Как у ниггеров в СШП.
А другие нации могут обсирать сами себя
6
15
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:22
В ответ на комментарий пользователя
Правда татарам глаза режет
Развернуть
Главное, чтлб тебя не резали, как в 90-х в ЧР
9
14
Согласны с автором?
Сомов13 февраля 2018, 15:23
В ответ на комментарий пользователя
И у меня не встанет и семок не куплю у такой тоже не куплю. Ваще гадкая и от неё подташнивает не по детски%-8
0
6
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:25
А само слово чаплашка так то не является ругательством
2
6
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
Правда татарам глаза режет
Развернуть
Какая правда ? Это бред сивой кобылы.
7
6
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:25
Короче урысы+татары миру мир! Вражде пи...ска!:-D

4
8
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:26
В ответ на комментарий пользователя
Главное, чтлб тебя не резали, как в 90-х в ЧР
Развернуть
Чо сказать то хател?
4
2
Согласны с автором?
Сомов13 февраля 2018, 15:26
В ответ на комментарий пользователя
Короче урысы+татары миру мир! Вражде пи...ска!:-D
www.youtube.com/watch?v=bBZAccgvp8M
Развернуть
И это главное !
3
4
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
В чем и где она не права? Прям татары такие все из себя что из 82 регионов только они своего главу президентом называют. Просто у власти слишком много деревенских и из сел, вот они и навязывают свои хотелки исходя из своего Давайте еще слова "чаплашка" запретите.
Развернуть
А она прямо вся такая изысканная интеллигентка, да?
1
8
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:30
Скажите пожалуйста, почему члены запрещенной организации азатлык не сидят в тюрьме до сих пор? Почему татарская журналистка оскорблявшая русских на митинге в защиту русского языка не сидит в тюрьме и даже не было заведено уголовного дела. и ей быстренько помогли свалить за границу. ПОЧЕМУ в Татарстане игра в одни ворота, преследуют представителей всех других национальностей, кроме татар?
15
22
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:30
В ответ на комментарий пользователя
Короче урысы+татары миру мир! Вражде пи...ска!:-D
www.youtube.com/watch?v=bBZAccgvp8M
Развернуть
:-) ТОЛЬКО ТАК!!!
2
4
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
На мелкие оскорбления не надо обращать внимание, а вот за оскорбление нации - сажать и на долго. Попробуйте в США что-то вякнуть, особенно про евреев, и вы присядете лет на двадцать с огромнейшим денежным штрафом.
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Да, правильно. Но ведь такое же оскорбление, когда твой язык ущемляют, переводя в низшую касту типа "факультатив-внеклассное" называя это "добровольным" и только по согласию и по официальным заявлениям родителей, это вид геноцида.
14
7
Согласны с автором?
Татарка13 февраля 2018, 15:34
В ответ на комментарий пользователя
из злости! Простите а где вы узнали что она была замужем за татар? У нее фамилии русско-украинские?
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Посмотрите видео
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:37
А что, ей кто-то угрожает? Надо немедленно водворить в СИЗО, там позаботятся о сохранности ее драгоценного здоровья и компьютера нет, лишнего против себя не напишет.
1
11
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Горожанин13 февраля 2018, 15:37
В ответ на комментарий пользователя
Чо сказать то хател?
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Как тебя на оси вертел )
6
5
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:37
В ответ на комментарий пользователя
В чем и где она не права? Прям татары такие все из себя что из 82 регионов только они своего главу президентом называют. Просто у власти слишком много деревенских и из сел, вот они и навязывают свои хотелки исходя из своего Давайте еще слова "чаплашка" запретите.
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А в чем она права? Про бани? У татар они появились в 8 веке, на Руси - в 10 (Это подтвержденные факты истории. Можете прочитать.) Про тупых идиотов она права? Так ее поведение как-то не оставляет сомнения в ее интеллектуальном развитии. Про жезл дяди Володи права? Я думаю, этому самому дяде Володе такая постановка вопроса очень не понравится.Так где она права?
5
14
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:38
В ответ на комментарий пользователя
Правда татарам глаза режет
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А в чем правда??в оскорблениях??!
2
11
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tatarin13 февраля 2018, 15:38
Вот он РЕЗУЛИТАТ , негативный РЕЗУЛИТАТ , работы властей Татарстана. В борьбе за , нет не татарский язык, им татарский не в этом проблема. Проблема во ВСЕВЛАСТИИ, которую ОТОБРАМИ и не дали. Вот они и осерчали, а ИТОГ , виноват КАК ВСЕГДА НАРОД. Зачем СТРАВЛИВАТЬ НАРОД. Жили ,живем и БУДЕМ ЖИТЬ в МИРЕ. НАРОД поимите ВЕКАМИ ЖИЛИ рядом БОК о БОК и ничего. НАМ делить НЕЧЕГО, и так с ГОЛЫМ ЗАДОМ ходим. Ни Татары ни Русские не виноваты МЫ не РАБЫ , что бы НАС силой ЗАСТАВЛЯТЬ что то делать ПРОТИВ ВОЛИ . Это все те КТО ДЕЛИТЬ хочет и НАС и ДЕНЬГИ. Давайте жить Дружно, хотя бы НАЗЛО и зависть им. делильчикам.
0
12
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Дамир Н13 февраля 2018, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
Ну она реально заслужила всех этих разбирательств. На будущее, урок всем тем, кто любую нацию унижает и оскорбляет... Может по менее будет брехни.
Развернуть
но ей же созданном или являющемся одним из админов типа "родительский комитет" и т.д. ВК группах более 10 тыс членов, и можно полагать, и в большинстве случаях так и есть, все они заняты оскорблениями татар через нападки на татарский язык, которые постоянно пишут кляузы в Москву, в этих группах есть еще другие и очень известные достойные этой 282 но они очень "технично" ведут свою антитатарскую деятельность ... политику геноцида.
6
9
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
Да, правильно. Но ведь такое же оскорбление, когда твой язык ущемляют, переводя в низшую касту типа "факультатив-внеклассное" называя это "добровольным" и только по согласию и по официальным заявлениям родителей, это вид геноцида.
Развернуть
Упоролся? А че там, языки всех желтых и латиносов государственные? Ну дурачок
6
5
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
Главное, чтлб тебя не резали, как в 90-х в ЧР
Развернуть
В Чечне русских было мало,сказок было больше в то время,чтобы начать компанию по отмыву денег.В Казани всех примерно поровну и очень много смешанных семей,так что ваши фантазии тут не пройдут.У нас всегда все жили в мире и согласии и нигде,кроме интернета вы националистов не встретите.
4
9
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
из злости! Простите а где вы узнали что она была замужем за татар? У нее фамилии русско-украинские?
Развернуть
С каких пор фамилия Зиятдинова стала русско-украинской?
1
3
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Горожанин13 февраля 2018, 15:44
Давно пора бы ее утихомирить...хотела 3 лямчика получить и сынка в Москву на учебу отправить, короче и "рыбку съесть и удовольствие получить "! Похоже не срослось, ждем финала!!Кстати, татары здесь не причем, да и русским не надо делать из нее этакую "великомученницу", не тот персонаж!!?
2
14
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Сомов13 февраля 2018, 15:45
Короче, срать на всяких мракобесов с любых наций, пусть с ними кому положено, разбираются и воспитывают. У меня такой вот принцип и по жизни- коренного жителя Казани, - друзья у меня и татары и русские , а потому абсолютно по барабану какой нации бить мурло, ..если это мурло смело оскорбить, задеть , хоть кого-то .., тем более по национальной или религиозной принадлежности..Буду бить больно и долго. Так и други мои поступят за меня всегда. Как же бесят все эти нацики.Что вам мля не хватает по жизни, что вам в кайф своей дурью позорить свою нацию?[***] И эту жирную тупую курицу я бы задницей в муравейник макал за свою тупость и за то, что смела от лица целого народа блеять о другом. народе.Тварь и все тут! Пусть сейчас очком играет , пусть дойдет, что попала за свою брехню серьезно.
3
13
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:45
В ответ на комментарий пользователя
Как тебя на оси вертел )
Развернуть
Очередной Гавриленко нарисовался,ну изучи вопрос поглубже,посмотри статистику и поймешь,кто кого вертел.Татары,кстати,там тоже погибали от рук террористов.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
А само слово чаплашка так то не является ругательством
Развернуть
А ты это своим друзьям или возможно родственникам, татара, это скажи, если они у тебя есть, а потом посмотрим, как они на это отреагируют??!
4
5
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Макс13 февраля 2018, 15:52
Пишет "культуры даже нет", а сама как будто не пишет, а рыгает. Ни одного культурного слова, всё мат-перемат.

Еще и ребенка своего подставляет, это говорит не я написала, а сын.

Фу на такую. Мне кажется читать её комментарий должно быть одинаково отвратительно любому человеку независимо от нации.
0
11
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Горожанин13 февраля 2018, 15:58
Татары в комментариях проказа очень агрессивны. Многие из них говорят по-русски с акцентом. Не могут почему-то правильно произносить простые русские слова. Их любимое слово- маржьа. Никакой религиозности хотя им 1500 мечетей построили. Позор
14
10
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
Короче, срать на всяких мракобесов с любых наций, пусть с ними кому положено, разбираются и воспитывают. У меня такой вот принцип и по жизни- коренного жителя Казани, - друзья у меня и татары и русские , а потому абсолютно по барабану какой нации бить мурло, ..если это мурло смело оскорбить, задеть , хоть кого-то .., тем более по национальной или религиозной принадлежности..Буду бить больно и долго. Так и други мои поступят за меня всегда. Как же бесят все эти нацики.Что вам мля не хватает по жизни, что вам в кайф своей дурью позорить свою нацию?[***]
И эту жирную тупую курицу я бы задницей в муравейник макал за свою тупость и за то, что смела от лица целого народа блеять о другом. народе.Тварь и все тут! Пусть сейчас очком играет , пусть дойдет, что попала за свою брехню серьезно.
Развернуть
Судя по твоему посту ты какой-то уркоган быдляк
8
6
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Горожанин13 февраля 2018, 16:00
В ответ на комментарий пользователя
А ты это своим друзьям или возможно родственникам, татара, это скажи, если они у тебя есть, а потом посмотрим, как они на это отреагируют??!
Развернуть
Да пофиг им. Это ж ты за собой чуешь и оттого кирпичи валишь
4
4
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
В Чечне русских было мало,сказок было больше в то время,чтобы начать компанию по отмыву денег.В Казани всех примерно поровну и очень много смешанных семей,так что ваши фантазии тут не пройдут.У нас всегда все жили в мире и согласии и нигде,кроме интернета вы националистов не встретите.
Развернуть
Русских мало было??? Ты не зап**лся ли?
2
9
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:04
В ответ на комментарий пользователя
Короче, срать на всяких мракобесов с любых наций, пусть с ними кому положено, разбираются и воспитывают. У меня такой вот принцип и по жизни- коренного жителя Казани, - друзья у меня и татары и русские , а потому абсолютно по барабану какой нации бить мурло, ..если это мурло смело оскорбить, задеть , хоть кого-то .., тем более по национальной или религиозной принадлежности..Буду бить больно и долго. Так и други мои поступят за меня всегда. Как же бесят все эти нацики.Что вам мля не хватает по жизни, что вам в кайф своей дурью позорить свою нацию?[***]
И эту жирную тупую курицу я бы задницей в муравейник макал за свою тупость и за то, что смела от лица целого народа блеять о другом. народе.Тварь и все тут! Пусть сейчас очком играет , пусть дойдет, что попала за свою брехню серьезно.
Развернуть
Я бы куябы...
Ну так посади ее в муравейник. Или балабол?
1
4
Согласны с автором?
Сомов13 февраля 2018, 16:04
В ответ на комментарий пользователя
но ей же созданном или являющемся одним из админов типа "родительский комитет" и т.д. ВК группах более 10 тыс членов, и можно полагать, и в большинстве случаях так и есть, все они заняты оскорблениями татар через нападки на татарский язык, которые постоянно пишут кляузы в Москву, в этих группах есть еще другие и очень известные достойные этой 282 но они очень "технично" ведут свою антитатарскую деятельность ... политику геноцида.
Развернуть
Вот я русский, жена тоже. Я сына специально, чтобы не было проблем в будущем в школе, в детский сад устраивал в группу с татарским языком. Он с ребятами из сада пошел в школу.Мы с супругой были спокойны, потому, что для рускоязычного ребенка он не плохо понимал татарскую речь и немного начинал говорить на татарском. И что мы в итоге получили? Какая - то заслуженная перезаслуженная училка по татарскому довела мне ребенка до стресса за МЕСЯЦ. (в школу он не татарскую пошел, а в обычную). И выговор не тот и читает не так.Ты научи , а потом спрашивай...Я приходил к этой даме , когда в первой четверти у пацана по татарскому 2 выставлена... Попросил по человечески- может мы приплатим за пару тройку лишних часов, а она его научит, как надо. Так вот меня полчаса сперва стыдили, что я татарским языком видите ли не владею, что скоро мы все(русские) еще пожалеем что не знаем татарский язык.. Не стал я с ней выяснять отношений, а просто пошел к товарищу, у которого мать преподаватель татарского языка в интернате. Она с ним занималась..И знаете, первое что она отметила- прекрасно понимает татарскую речь, на удивление сильное произношение для русского мальчишки.Так вот эта то хвалила и делал он с ней все задания..А в школе выше трояка ни разу не принес. Вот , как вы думаете, могу я быть ЗА татарский в школе, если учителей со знаниями на пальцах насчитать...Остальные порой даже пед. образования не имеют.(У училке в министерстве образования детки сидели, потому она такая борзая и смелая была, без образования педагога)
6
12
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:05
В ответ на комментарий пользователя
Очередной Гавриленко нарисовался,ну изучи вопрос поглубже,посмотри статистику и поймешь,кто кого вертел.Татары,кстати,там тоже погибали от рук террористов.
Развернуть
Где?? На оси? Террористы??
1
1
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Сомов13 февраля 2018, 16:07
В ответ на комментарий пользователя
но ей же созданном или являющемся одним из админов типа "родительский комитет" и т.д. ВК группах более 10 тыс членов, и можно полагать, и в большинстве случаях так и есть, все они заняты оскорблениями татар через нападки на татарский язык, которые постоянно пишут кляузы в Москву, в этих группах есть еще другие и очень известные достойные этой 282 но они очень "технично" ведут свою антитатарскую деятельность ... политику геноцида.
Развернуть
Если адекватный учитель , который не разделяет нации и отношение ко всем детям ровное, я не против татарского. Любое обучение, оно в пользу. Но издеваться и унижать своего ребенка, думаю никто не желает. И перед тем чтобы требовать знание, дай его грамотно и профессионально. Нет у нас татарских преподавателей грамотных, повторяю. Вот и бесятся многие .. Но эту обезьяну Гавриленко, все равно все что я сказал, не оправдывает
3
10
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Сомов13 февраля 2018, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
Я бы куябы...
Ну так посади ее в муравейник. Или балабол?
Развернуть
Да иди ты, умный сильно! Появится возможность , посадят, не переживай.
4
2
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Горожанин13 февраля 2018, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Если адекватный учитель , который не разделяет нации и отношение ко всем детям ровное, я не против татарского. Любое обучение, оно в пользу. Но издеваться и унижать своего ребенка, думаю никто не желает. И перед тем чтобы требовать знание, дай его грамотно и профессионально. Нет у нас татарских преподавателей грамотных, повторяю. Вот и бесятся многие .. Но эту обезьяну Гавриленко, все равно все что я сказал, не оправдывает
Развернуть
"нет у нас преподавателей грамотных"
Это ты, такой культурный, за всех периодов сказал?
3
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
Да иди ты, умный сильно! Появится возможность , посадят, не переживай.
Развернуть
ПосадЯт?
Ты ж за себя говорил? Все понятно, мистер Ябы
0
3
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
Да пофиг им. Это ж ты за собой чуешь и оттого кирпичи валишь
Развернуть
Да значит не татары они и не друзья тебе, друзей уважают!! Поэтому видимо и тебя ган....Оном назовут, тебе пофигу будет, это же не обидное слово, "чо обижаться, то,так ведь, рифмоплет диванный?!!":-D
5
3
Согласны с автором?
Сомов13 февраля 2018, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
"нет у нас преподавателей грамотных"
Это ты, такой культурный, за всех периодов сказал?
Развернуть
Немного поправлю- их мало.. И уж тем более для детей у кого в семье не звучит татарская речь, пособия учебные не шибко разрабатывались. И в ВУЗах программ по обучению тоже нет. Я не культурный, я злой и свирепый.
2
1
Согласны с автором?
Сомов13 февраля 2018, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
ПосадЯт?
Ты ж за себя говорил? Все понятно, мистер Ябы
Развернуть
Не провоцируй, не получится. ... По теме давай, а на личности переходишь, проблемы?
4
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
Да значит не татары они и не друзья тебе, друзей уважают!! Поэтому видимо и тебя ган....Оном назовут, тебе пофигу будет, это же не обидное слово, "чо обижаться, то,так ведь, рифмоплет диванный?!!":-D
Развернуть
Видимо, тебя долбят, ага.
Иди на кофейной гуще погадай
1
5
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:17
В ответ на комментарий пользователя
Немного поправлю- их мало.. И уж тем более для детей у кого в семье не звучит татарская речь, пособия учебные не шибко разрабатывались. И в ВУЗах программ по обучению тоже нет. Я не культурный, я злой и свирепый.
Развернуть
Злой и свирепый??? Нафига? Маргинал необразованный, чтоли?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:18
В ответ на комментарий пользователя
Не провоцируй, не получится. ... По теме давай, а на личности переходишь, проблемы?
Развернуть
А чего провоцировать?
Ты сказал, потом соскочил. Собственно, на этом вопрос исчерпан, выводы сделаны
1
3
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
Как тебя на оси вертел )
Развернуть
Фу, не культурный тролль.
0
4
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Сомов13 февраля 2018, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
А чего провоцировать?
Ты сказал, потом соскочил. Собственно, на этом вопрос исчерпан, выводы сделаны
Развернуть
С чего соскочил? С того, что была бы моя воля, я б ее задницей в муравейник макал? Чего ты из пальца сосешь хрень и цепляешься? Писал как чувствовал и какое желание испытываю при виде обезьяны. Что тебя болезного так расперло то, али сынко сидит ? Ну что, скажу, что не сочувствую , что с мамкой такое.. -хорошо пусть продернут, может заткнется и тебя научит. Все, не пиши мне..
3
4
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
Если так не любит татар. то зачем замуж за татарина выходила, притом аж два раза? Вот мужики, смотрите на ком женитесь!
Развернуть
Вы путаете причину и следствие )
0
1
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Горожанин13 февраля 2018, 16:38
Первое интервью по теме татарского была Мухаметшина,он там чуть волосы со всех мест рвал,что татарский запрещают,а они защитят.Тогда я подумал:ну сейчас маргиналы не далекие возбудятся.Возбудились.Умные люди независимо от нации сразу поняли в чем дело.Мухаметшин на голосовании первый руку тянул за отмену,а маргиналы все успокоятся не могут.К чему я,люди на гос.должностях должны быть аккуратнее со своим языком.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:44
В ответ на комментарий пользователя
Вы путаете причину и следствие )
Развернуть
Не только он один а еще 46 дебилов которые поставили плюсики (по состоянию на 16.45)
0
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:45
В ответ на комментарий пользователя
Скажите пожалуйста, почему члены запрещенной организации азатлык не сидят в тюрьме до сих пор? Почему татарская журналистка оскорблявшая русских на митинге в защиту русского языка не сидит в тюрьме и даже не было заведено уголовного дела. и ей быстренько помогли свалить за границу. ПОЧЕМУ в Татарстане игра в одни ворота, преследуют представителей всех других национальностей, кроме татар?
Развернуть
потому что татары главная нация в Республике. Если хочешь можешь уехать в Рязань!
14
8
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
Татары в комментариях проказа очень агрессивны. Многие из них говорят по-русски с акцентом. Не могут почему-то правильно произносить простые русские слова. Их любимое слово- маржьа. Никакой религиозности хотя им 1500 мечетей построили. Позор
Развернуть
А вы посчитайте, сколько лайков у агрессивных татар и агрессивных русских. Т.е один клавиатурный петух накукарекал , зато остальные поддерживают молча. И да маржа- это не оскорбление. Урыс-это мужчина русский. Маржа- это женщина русская.
2
8
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
Вот я русский, жена тоже. Я сына специально, чтобы не было проблем в будущем в школе, в детский сад устраивал в группу с татарским языком. Он с ребятами из сада пошел в школу.Мы с супругой были спокойны, потому, что для рускоязычного ребенка он не плохо понимал татарскую речь и немного начинал говорить на татарском. И что мы в итоге получили? Какая - то заслуженная перезаслуженная училка по татарскому довела мне ребенка до стресса за МЕСЯЦ. (в школу он не татарскую пошел, а в обычную). И выговор не тот и читает не так.Ты научи , а потом спрашивай...Я приходил к этой даме , когда в первой четверти у пацана по татарскому 2 выставлена... Попросил по человечески- может мы приплатим за пару тройку лишних часов, а она его научит, как надо. Так вот меня полчаса сперва стыдили, что я татарским языком видите ли не владею, что скоро мы все(русские) еще пожалеем что не знаем татарский язык.. Не стал я с ней выяснять отношений, а просто пошел к товарищу, у которого мать преподаватель татарского языка в интернате. Она с ним занималась..И знаете, первое что она отметила- прекрасно понимает татарскую речь, на удивление сильное произношение для русского мальчишки.Так вот эта то хвалила и делал он с ней все задания..А в школе выше трояка ни разу не принес. Вот , как вы думаете, могу я быть ЗА татарский в школе, если учителей со знаниями на пальцах насчитать...Остальные порой даже пед. образования не имеют.(У училке в министерстве образования детки сидели, потому она такая борзая и смелая была, без образования педагога)
Развернуть
Молодец Сомов! Нормальный адекватный мужик!:-)
3
6
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Татары в комментариях проказа очень агрессивны. Многие из них говорят по-русски с акцентом. Не могут почему-то правильно произносить простые русские слова. Их любимое слово- маржьа. Никакой религиозности хотя им 1500 мечетей построили. Позор
Развернуть
Причем тут религиозность? Джихад хотите?))) Татарстан подходит под условия джихада: если неверные пришли на твою(!) землю, чтоб завоевать , то можно их ата-та:-P.
4
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
С чего соскочил? С того, что была бы моя воля, я б ее задницей в муравейник макал? Чего ты из пальца сосешь хрень и цепляешься? Писал как чувствовал и какое желание испытываю при виде обезьяны. Что тебя болезного так расперло то, али сынко сидит ? Ну что, скажу, что не сочувствую , что с мамкой такое.. -хорошо пусть продернут, может заткнется и тебя научит. Все, не пиши мне..
Развернуть
О, уже "будь моя воля" ))) на ходу переобулся )))
1
4
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:56
В ответ на комментарий пользователя
потому что татары главная нация в Республике. Если хочешь можешь уехать в Рязань!
Развернуть
Кто тебе сказал про главную нацию, дурилка картонная?
5
7
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 16:58
В ответ на комментарий пользователя
А вы посчитайте, сколько лайков у агрессивных татар и агрессивных русских. Т.е один клавиатурный петух накукарекал , зато остальные поддерживают молча. И да маржа- это не оскорбление. Урыс-это мужчина русский. Маржа- это женщина русская.
Развернуть
Чаплашка - тоже не оскорбление
2
7
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 17:09
В ответ на комментарий пользователя
у меня на такую никогда не встанет! Даже если буду пьяный!:-D
Развернуть
Фото своё в студию, красавчик!8-*
1
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 17:12
В ответ на комментарий пользователя
Чаплашка - тоже не оскорбление
Развернуть
А малай?:-)
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 17:13
В ответ на комментарий пользователя
Фото своё в студию, красавчик!8-*
Развернуть
Вот!
2
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
Причем тут религиозность? Джихад хотите?))) Татарстан подходит под условия джихада: если неверные пришли на твою(!) землю, чтоб завоевать , то можно их ата-та:-P.
Развернуть
С Джихадом это к Шойгу и его коллегам в США. Они спецы по работе с джихадистами.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 17:17
В ответ на комментарий пользователя
Да ладно!:-D Фантазёр)
1
1
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 17:20
В ответ на комментарий пользователя
Кто тебе сказал про главную нацию, дурилка картонная?
Развернуть
В Германии тоже была «главная нация» немцы, среди них арийцы. Плохо все для них кончилось.
2
5
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 17:27
"в случае ее смерти или покушения на нее необходимо обратиться к руководству республики и Казани."
:-D:-D:-D
1
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
Причём оба
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и одновременно :-D
0
1
Согласны с автором?
Дамир Н13 февраля 2018, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
Вот я русский, жена тоже. Я сына специально, чтобы не было проблем в будущем в школе, в детский сад устраивал в группу с татарским языком. Он с ребятами из сада пошел в школу.Мы с супругой были спокойны, потому, что для рускоязычного ребенка он не плохо понимал татарскую речь и немного начинал говорить на татарском. И что мы в итоге получили? Какая - то заслуженная перезаслуженная училка по татарскому довела мне ребенка до стресса за МЕСЯЦ. (в школу он не татарскую пошел, а в обычную). И выговор не тот и читает не так.Ты научи , а потом спрашивай...Я приходил к этой даме , когда в первой четверти у пацана по татарскому 2 выставлена... Попросил по человечески- может мы приплатим за пару тройку лишних часов, а она его научит, как надо. Так вот меня полчаса сперва стыдили, что я татарским языком видите ли не владею, что скоро мы все(русские) еще пожалеем что не знаем татарский язык.. Не стал я с ней выяснять отношений, а просто пошел к товарищу, у которого мать преподаватель татарского языка в интернате. Она с ним занималась..И знаете, первое что она отметила- прекрасно понимает татарскую речь, на удивление сильное произношение для русского мальчишки.Так вот эта то хвалила и делал он с ней все задания..А в школе выше трояка ни разу не принес. Вот , как вы думаете, могу я быть ЗА татарский в школе, если учителей со знаниями на пальцах насчитать...Остальные порой даже пед. образования не имеют.(У училке в министерстве образования детки сидели, потому она такая борзая и смелая была, без образования педагога)
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я нажал на "+"
А абсолютно согласен с вами, уровень знания татарского, у вех разный, я уверен, только единицы из этих учителей отлично знают татарча, а уж про методы..., чтоб они могли бы с использованием логики, когнитивных способностей людей....
1
3
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 17:34
В ответ на комментарий пользователя
Да лаадно, таких перебранок с матюками в соцсетях пруд пруди. Всех сажать?
Развернуть
нит. Только её :-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
Причём оба
Развернуть
причем одновременно :-D
0
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 17:36
В ответ на комментарий пользователя
Да лаадно, таких перебранок с матюками в соцсетях пруд пруди. Всех сажать?
Развернуть
не всех. А только тех, кто на власть зaлyпaeтcя :-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 17:43
В ответ на комментарий пользователя
Ее кривой язык походу доведет до цугундера!;-)
Развернуть
там не язык, а мозги кривые
0
3
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 17:44
В ответ на комментарий пользователя
огурец вынь из трусов )
1
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
Недоговоренность, что именно надо делать в случае ее смерти?
Развернуть
Закопать , забить осиновый кол!!!
0
2
Согласны с автором?
Веселый Гук13 февраля 2018, 18:15
Следующий будешь ты.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 18:20
В ответ на комментарий пользователя
Арменина ждешь, лежишь ? :-D:-D
1
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 18:23
В ответ на комментарий пользователя
Недоговоренность, что именно надо делать в случае ее смерти?
Развернуть
Вот свиноматка с поросенком че творят!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 18:24
В ответ на комментарий пользователя
Недоговоренность, что именно надо делать в случае ее смерти?
Развернуть
Украинская диверсантка!!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 18:29
Надо еще одного кадра проверить кто тут на Проказани постоянно пишет про Чаплашек подразумевая Татар.
Есть предположения, что это некий прорусский нацист андрюша , который гадел еще на mail.ru , когда там были комменты разрешены бесплатные , потом нп чемпионате.ру, а потом его вызывала прокуратура и это мращь притихла. Сейчас это тварь просто всех Татар обзывает чаплашками,но из-за трясущегося своего очка национальность - Татары не пишет.
Так же у него интерес вызывают анальные темы гомосексуализма.
Вообщем если увидите здесь про Чаплашек и что адресовано Тататарам, сразу делаем Скриншоты и отправляем в Прокуратуру,а лучше сразу в ФСБ.
П.С.
Он гадит один за 100 челов и создает тут видемость вражды против Татар.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 18:34
В ответ на комментарий пользователя
Кто тебе сказал про главную нацию, дурилка картонная?
Развернуть
А зачем говорить ?
Мы Татары и так это знаем,что в Татарстане главная нация Татары !
В Чечне например- Чеченцы(Нохчи), в Рязани и др. русских города - русские.
2
6
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
А вы посчитайте, сколько лайков у агрессивных татар и агрессивных русских. Т.е один клавиатурный петух накукарекал , зато остальные поддерживают молча. И да маржа- это не оскорбление. Урыс-это мужчина русский. Маржа- это женщина русская.
Развернуть
Есть такое дело и не раз было замечено, что многие русские скрыто ненавидят Татар.
А как выведишь на чистую воду,так начинаются сразу отмазы опустив глаза.
3
4
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 18:40
В ответ на комментарий пользователя
Украинская диверсантка!!
Развернуть
Украинцы, как раз за Татар. Настоящие Украинцы.
А эта жирная,старая,страшная свинья уже *авно без рода и племени, так что к Украинцам она уже давно не относится.
4
6
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 18:54
Мы все живем в одном доме Россия. Если мы татары русские разругаемся, учитывая что на нас ополчились с Запада, это будет только на руку нашим доброжелателям. Не у что из всех бед которые свалились на нас осталось только перегрызть себе глотки? Стыдно товарищи, стыдно за нас всех!
3
8
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:02
В ответ на комментарий пользователя
Мы все живем в одном доме Россия. Если мы татары русские разругаемся, учитывая что на нас ополчились с Запада, это будет только на руку нашим доброжелателям. Не у что из всех бед которые свалились на нас осталось только перегрызть себе глотки? Стыдно товарищи, стыдно за нас всех!
Развернуть
Не ври, на Татар никто не ополчался. А вот на русских кто приносит горе и войны да.
П.С.
Если Татары разругаються с русскими и Татарстан станит свободным от оккупации , и будет оставлят все деньги у себя не позволяя русским из Москвы грабить себя, то Тарстан современем станит второй Финляндией, кто так же разругался с русскими и ушел....ну или на-крайняк второй Прибалтикой.
Так что, рузки ванька, свои сказки оставь для дураков !
5
4
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:03
В ответ на комментарий пользователя
Вот свиноматка с поросенком че творят!
Развернуть
Думаю уже нет :-)
0
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:12
В ответ на комментарий пользователя
Ее дети на проказан про "удащливых" пишут?
Развернуть
Ничего страшного тратрчонок.
больно хорошо русским ярлыки пришпондориваете - особенно, у кого кто-то в дыревне сидит. а в казани устроятся дворникми, быстрее автокредит берут . и сея в грудь бьют- какие они ауенные! сидя ипотечном скворешнике в 9 бальных.

хочу сказать - что тебя в твоём таифе. е-али за талоны, ато и вовсе не платили.
2
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:13
В ответ на комментарий пользователя
Ее дети на проказан про "удащливых" пишут?
Развернуть
в 9 бальных пробках.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Арменина ждешь, лежишь ? :-D:-D
Развернуть
нет. твою мамку! обещала придти а че-то нет!:-D Опять тебе обосраные трусы меняет что-ли?:-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Кстати надо проверить эту группу урысских родителей в ВК. Кто их там финансирует. Почему они сеют раздоры между русскими и татарами.
Развернуть
поддерживаю !!! давайте жаловаться будем на группу русскоязычных родителей ?? там попахивает экстремизмом , постоянно срут про наш Татарстан, кому интересно вот ссылка https://vk.com/rus_rodnoy
0
4
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:15
В ответ на комментарий пользователя
Кстати надо проверить эту группу урысских родителей в ВК. Кто их там финансирует. Почему они сеют раздоры между русскими и татарами.
Развернуть
пишем жалобу на группу !!!! вот где гнездо Гавриленко ! https://vk.com/rus_rodnoy
0
5
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:17
В ответ на комментарий пользователя
Мы все живем в одном доме Россия. Если мы татары русские разругаемся, учитывая что на нас ополчились с Запада, это будет только на руку нашим доброжелателям. Не у что из всех бед которые свалились на нас осталось только перегрызть себе глотки? Стыдно товарищи, стыдно за нас всех!
Развернуть
стыдно НЕ за татар, НЕ они запустили этот процесс, кто первым жаловаться полез ?
1
3
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Горожанин13 февраля 2018, 19:20
В ответ на комментарий пользователя
Украинцы, как раз за Татар. Настоящие Украинцы.
А эта жирная,старая,страшная свинья уже *авно без рода и племени, так что к Украинцам она уже давно не относится.
Развернуть
соглашусь, знакомые были на Западной Украине, поехали отдыхать, когда они разговаривали там на русском , местные на них косо смотрели, и кто то у них спросил, типа откуда будете, сказали что с Татарстана, и татары, так им улыбнулись ! факт есть факт, врать не буду ! в Прибалтике тоже самое !
1
5
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:23
В ответ на комментарий пользователя
огурец вынь из трусов )
Развернуть
сзади!!! )))
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:25
В ответ на комментарий пользователя
А зачем говорить ?
Мы Татары и так это знаем,что в Татарстане главная нация Татары !
В Чечне например- Чеченцы(Нохчи), в Рязани и др. русских города - русские.
Развернуть
писю нюхай
2
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:25
В ответ на комментарий пользователя
Не ври, на Татар никто не ополчался. А вот на русских кто приносит горе и войны да.
П.С.
Если Татары разругаються с русскими и Татарстан станит свободным от оккупации , и будет оставлят все деньги у себя не позволяя русским из Москвы грабить себя, то Тарстан современем станит второй Финляндией, кто так же разругался с русскими и ушел....ну или на-крайняк второй Прибалтикой.
Так что, рузки ванька, свои сказки оставь для дураков !
Развернуть
офигеть ты тупой )))
3
1
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:27
В ответ на комментарий пользователя
соглашусь, знакомые были на Западной Украине, поехали отдыхать, когда они разговаривали там на русском , местные на них косо смотрели, и кто то у них спросил, типа откуда будете, сказали что с Татарстана, и татары, так им улыбнулись ! факт есть факт, врать не буду ! в Прибалтике тоже самое !
Развернуть
Тоже самое и в Турции и Грузии...да и вообще, где знают хоть немного русских, там лучше об этом не говорить.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
стыдно НЕ за татар, НЕ они запустили этот процесс, кто первым жаловаться полез ?
Развернуть
предергивать не надо.
Жаловались русскоязычные на насильственно навязанное изучение языка в идиотском объеме
2
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
соглашусь, знакомые были на Западной Украине, поехали отдыхать, когда они разговаривали там на русском , местные на них косо смотрели, и кто то у них спросил, типа откуда будете, сказали что с Татарстана, и татары, так им улыбнулись ! факт есть факт, врать не буду ! в Прибалтике тоже самое !
Развернуть
пздшь, как дышишь. Пофиг хохлам на русскую речь
2
3
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:31
В ответ на комментарий пользователя
пздшь, как дышишь. Пофиг хохлам на русскую речь
Развернуть
езжай сам попробуй !!! только я не виноватым буду, если закопают
1
5
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:31
В ответ на комментарий пользователя
предергивать не надо.
Жаловались русскоязычные на насильственно навязанное изучение языка в идиотском объеме
Развернуть
ну получили достойный ответ на вашу жалобу ? стоило оно того ?
1
3
Согласны с автором?
113 февраля 2018, 19:33
В ответ на комментарий пользователя
Татары в комментариях проказа очень агрессивны. Многие из них говорят по-русски с акцентом. Не могут почему-то правильно произносить простые русские слова. Их любимое слово- маржьа. Никакой религиозности хотя им 1500 мечетей построили. Позор
Развернуть
почему татары должны говорить по русски без акцента. а русские не хотят знать татарский. Это равноправие по вашему.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:33
В ответ на комментарий пользователя
поддерживаю !!! давайте жаловаться будем на группу русскоязычных родителей ?? там попахивает экстремизмом , постоянно срут про наш Татарстан, кому интересно вот ссылка https://vk.com/rus_rodnoy
Развернуть
Да большинство русских в РТ такие - понаехали из Урюпинсков и др.колхозов и завидуют и ненавидят Татар мечтая отжать все в Республике под скбя но язык,традиции и др.пока мешают этим дикарям. Вот они и бесяться. А при этом заметьте среди русских в России так себя не ведут себя так.. где-нибудь в Рязани, если будут гнать на местных им там сразу отобъют мозги,которых у них нету.
Татарам пора тоже уже становиться поагрессивнее для защиты своего языка и культуры на своей земле.
3
4
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:34
В ответ на комментарий пользователя
ну получили достойный ответ на вашу жалобу ? стоило оно того ?
Развернуть
Что получили? Отменили обязаловку. Естественно, стоило
3
3
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:36
В ответ на комментарий пользователя
Ничего страшного тратрчонок.
больно хорошо русским ярлыки пришпондориваете - особенно, у кого кто-то в дыревне сидит. а в казани устроятся дворникми, быстрее автокредит берут . и сея в грудь бьют- какие они ауенные! сидя ипотечном скворешнике в 9 бальных.

хочу сказать - что тебя в твоём таифе. е-али за талоны, ато и вовсе не платили.
Развернуть
Рузки, если что-то не нравится,то всегда есть рязань или др. мухосрански , где живут одни русские. Едь туда и там все по рузки.
А здесь Татарстан - земля и Республика Татар !
2
5
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:38
В ответ на комментарий пользователя
Что получили? Отменили обязаловку. Естественно, стоило
Развернуть
ну вот. Вы получили свое. Теперь что ноете ??? вас ненавидят, и сами этого добивались
1
3
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
Что получили? Отменили обязаловку. Естественно, стоило
Развернуть
давайте жаловаться будем на группу русскоязычных родителей ?? там попахивает экстремизмом , постоянно срут про наш Татарстан, кому интересно вот ссылка https://vk.com/rus_rodnoy
1
4
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
предергивать не надо.
Жаловались русскоязычные на насильственно навязанное изучение языка в идиотском объеме
Развернуть
А теперь жалуються Татарыязычные на насильственно навязанное изучение чужого для Татар русского языка в идиотском объеме.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:43
В ответ на комментарий пользователя
ну вот. Вы получили свое. Теперь что ноете ??? вас ненавидят, и сами этого добивались
Развернуть
думаешь, твое брызганье слюной и соплями в ненависти кого то интересует?
2
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:43
В ответ на комментарий пользователя
Чаплашка - тоже не оскорбление
Развернуть
Слово "маржа" есть в словаре. А чаплашку даже гугл не знает. Мне реально интересно происхождение и истинное значение этого слова. И да , если бы тут ограничивались только чаплашкой...
1
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:43
В ответ на комментарий пользователя
А теперь жалуються Татарыязычные на насильственно навязанное изучение чужого для Татар русского языка в идиотском объеме.
Развернуть
не пи**и.
Жалуются именно на отмену обязаловки.
Видимо, сами учить не хотят
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:44
В ответ на комментарий пользователя
офигеть ты тупой )))
Развернуть
Пукнул умственноотсталый дегенерат !
1
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
писю нюхай
Развернуть
Ты думаешь, что поможет, поделись опытом дегенерат : ты нухаешь свою или чужую ?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
Пукнул умственноотсталый дегенерат !
Развернуть
не пукай больше, ок?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
Ты думаешь, что поможет, поделись опытом дегенерат : ты нухаешь свою или чужую ?
Развернуть
у мамки своей спроси
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
Слово "маржа" есть в словаре. А чаплашку даже гугл не знает. Мне реально интересно происхождение и истинное значение этого слова. И да , если бы тут ограничивались только чаплашкой...
Развернуть
гуглом пользоваться не умеешь? )
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:48
В ответ на комментарий пользователя
думаешь, твое брызганье слюной и соплями в ненависти кого то интересует?
Развернуть
ну вот ! ) началось ! теперь я вижу истинное лицо !) знаешь, шел бы ты.... ) н*х*й
1
1
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:49
В ответ на комментарий пользователя
Не ври, на Татар никто не ополчался. А вот на русских кто приносит горе и войны да.
П.С.
Если Татары разругаються с русскими и Татарстан станит свободным от оккупации , и будет оставлят все деньги у себя не позволяя русским из Москвы грабить себя, то Тарстан современем станит второй Финляндией, кто так же разругался с русскими и ушел....ну или на-крайняк второй Прибалтикой.
Так что, рузки ванька, свои сказки оставь для дураков !
Развернуть
А этот коммент можно и на разжигание межнациональной розни проверить.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:50
В ответ на комментарий пользователя
думаешь, твое брызганье слюной и соплями в ненависти кого то интересует?
Развернуть
мы тоже не обязаны учить не родной язык ! так что сиди и помалкивай
1
1
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:51
В ответ на комментарий пользователя
не пукай больше, ок?
Развернуть
А то что , член папкин из рта не вытащишь чушкарь ?
Гляди совсем так задохнешься !
1
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:53
В ответ на комментарий пользователя
у мамки своей спроси
Развернуть
Спросил , у твой мамки : она говрит , что ты нухаешь писю у нее,а она у тебя.
Извращенцы собачьи !
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:55
В ответ на комментарий пользователя
мы тоже не обязаны учить не родной язык ! так что сиди и помалкивай
Развернуть
не учи, как то параллельно.
А кто где помалкивать будет - не тебе, холуй, решать
2
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:56
В ответ на комментарий пользователя
А то что , член папкин из рта не вытащишь чушкарь ?
Гляди совсем так задохнешься !
Развернуть
нафига мне в ваших с папкой игрищах участвовать? Сам вытащишь, как мамка разрешит
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:57
В ответ на комментарий пользователя
Это тебе боря с южки тупой ублюдок подсказал ?
Кстати Татарам у себя на своей земле воо бще по барабану на твое собачье пуканье.
Так что кусок *авна существуй тут, пока что-то и мучайся не забывая охлождать свое дымящее постоянно очко.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:58
В ответ на комментарий пользователя
Не ври, на Татар никто не ополчался. А вот на русских кто приносит горе и войны да.
П.С.
Если Татары разругаються с русскими и Татарстан станит свободным от оккупации , и будет оставлят все деньги у себя не позволяя русским из Москвы грабить себя, то Тарстан современем станит второй Финляндией, кто так же разругался с русскими и ушел....ну или на-крайняк второй Прибалтикой.
Так что, рузки ванька, свои сказки оставь для дураков !
Развернуть
Выход к морю тогда нужен нефть возить. А без моря доходов не будет и «Финляндии» тоже. Читайте Адама Смита «О богатстве народов’. В лучшем случае будет Таджикистан или Узбекистан с НКО феодальным строем. B-|
1
2
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:59
В ответ на комментарий пользователя
Это тебе боря с южки тупой ублюдок подсказал ?
Кстати Татарам у себя на своей земле воо бще по барабану на твое собачье пуканье.
Так что кусок *авна существуй тут, пока что-то и мучайся не забывая охлождать свое дымящее постоянно очко.
Развернуть
)))
пока что только у тебя полыхает, плакса )
Землевладелец, ахаха )
Из твоего тут только тапочки да налоги
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 19:59
В ответ на комментарий пользователя
нафига мне в ваших с папкой игрищах участвовать? Сам вытащишь, как мамка разрешит
Развернуть
А ты не участвуй, просто как и любой скот, соси у своего папки пока он не кончит тебе в твою вонючую пасть и будет тебе счастье !
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 20:01
В ответ на комментарий пользователя
А этот коммент можно и на разжигание межнациональной розни проверить.
Развернуть
Проверь. Можешь еще этот коммент проверить : твой папка говорит что ты у него умственноосталый чушкарь.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 20:03
В ответ на комментарий пользователя
А ты не участвуй, просто как и любой скот, соси у своего папки пока он не кончит тебе в твою вонючую пасть и будет тебе счастье !
Развернуть
у тебя какая та нездоровая тяга к папкам
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 февраля 2018, 20:06
В ответ на комментарий пользователя
)))
пока что только у тебя полыхает, плакса )
Землевладелец, ахаха )
Из твоего тут только тапочки да налоги
Развернуть
Да нет плачишься здесь только ты о том как в РТ все плохо и тебя морально Татары натягивают на бутылку, то кася тут под культурную мразь,что Татары без русских не проживут и вообще что без русских все деревья умрут ,а реки высохнут , то чаплашками обзывая.
Горит пуканечок твой отпетушенный то, раз живешь тут на этом сайти попукивая тут в тихоря, а в реаля треся очком, ходишь как ветер.
1
1
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Горожанин13 февраля 2018, 20:09
В ответ на комментарий пользователя
у тебя какая та нездоровая тяга к папкам
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Только к твоему папашке : нам покайфу было видеть как его свиньи сифилисные пороли ,а ему это нравилось.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:09
В ответ на комментарий пользователя
Да большинство русских в РТ такие - понаехали из Урюпинсков и др.колхозов и завидуют и ненавидят Татар мечтая отжать все в Республике под скбя но язык,традиции и др.пока мешают этим дикарям. Вот они и бесяться. А при этом заметьте среди русских в России так себя не ведут себя так.. где-нибудь в Рязани, если будут гнать на местных им там сразу отобъют мозги,которых у них нету.
Татарам пора тоже уже становиться поагрессивнее для защиты своего языка и культуры на своей земле.
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Стыда нет такое говорить. Позоришь татар.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:09
В ответ на комментарий пользователя
Да нет плачишься здесь только ты о том как в РТ все плохо и тебя морально Татары натягивают на бутылку, то кася тут под культурную мразь,что Татары без русских не проживут и вообще что без русских все деревья умрут ,а реки высохнут , то чаплашками обзывая.
Горит пуканечок твой отпетушенный то, раз живешь тут на этом сайти попукивая тут в тихоря, а в реаля треся очком, ходишь как ветер.
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о тебя прет )
ты уже нить разговора чтоль потерял, плакса?
так перечитай, сопливый )
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Горожанин13 февраля 2018, 20:10
В ответ на комментарий пользователя
Рузки, если что-то не нравится,то всегда есть рязань или др. мухосрански , где живут одни русские. Едь туда и там все по рузки.
А здесь Татарстан - земля и Республика Татар !
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слышь татарва. поменяю свою хату на равноценную той же серий и метража.
а тебе или твоим удащливым подарки делать не собираюсь.
так что рот свой закрой. здесь ли .......либо в офлаине.
овцейоб
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Горожанин13 февраля 2018, 20:10
В ответ на комментарий пользователя
Да нет плачишься здесь только ты о том как в РТ все плохо и тебя морально Татары натягивают на бутылку, то кася тут под культурную мразь,что Татары без русских не проживут и вообще что без русских все деревья умрут ,а реки высохнут , то чаплашками обзывая.
Горит пуканечок твой отпетушенный то, раз живешь тут на этом сайти попукивая тут в тихоря, а в реаля треся очком, ходишь как ветер.
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эй, пи*дабол, ты хоть что то из высранного своим опущенным ртом то можешь подтвердить? Вон, все комменты на месте. Давай, начинай. Или пи*дабол таки?
1
1
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Горожанин13 февраля 2018, 20:10
В ответ на комментарий пользователя
Выход к морю тогда нужен нефть возить. А без моря доходов не будет и «Финляндии» тоже. Читайте Адама Смита «О богатстве народов’. В лучшем случае будет Таджикистан или Узбекистан с НКО феодальным строем. B-|
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Нефть вообще-то не морю возят,а по трубам пускают. Больше не пиши тут глупости, так как есть пословица : смолчишь за умного сойдешь.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:11
В ответ на комментарий пользователя
Только к твоему папашке : нам покайфу было видеть как его свиньи сифилисные пороли ,а ему это нравилось.
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о, ты мало того, что радужный, так еще и зоофил
0
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Горожанин13 февраля 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
Нефть вообще-то не морю возят,а по трубам пускают. Больше не пиши тут глупости, так как есть пословица : смолчишь за умного сойдешь.
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а ты нефтепровод через чью территорию строить то собрался, ымператор необразованный?
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Горожанин13 февраля 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
Выход к морю тогда нужен нефть возить. А без моря доходов не будет и «Финляндии» тоже. Читайте Адама Смита «О богатстве народов’. В лучшем случае будет Таджикистан или Узбекистан с НКО феодальным строем. B-|
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П.С.
Феодальный строй типа диких Африканских племён как раз в чисто русских городах и селениях,а в Татарстане все отмечают что Ок и все развивается, несмотря русского грабежа и коррупции из Москвы.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:14
В ответ на комментарий пользователя
П.С.
Феодальный строй типа диких Африканских племён как раз в чисто русских городах и селениях,а в Татарстане все отмечают что Ок и все развивается, несмотря русского грабежа и коррупции из Москвы.
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что, дальше шемордана никогда никуда не выезжал чтоль?
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Горожанин13 февраля 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
слышь татарва. поменяю свою хату на равноценную той же серий и метража.
а тебе или твоим удащливым подарки делать не собираюсь.
так что рот свой закрой. здесь ли .......либо в офлаине.
овцейоб
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Тебя свиное*ба урыса мы забыли спросить что нам тут делать,а что нет. Смотри найдут тебя националисты или соотвсивущие органы как в последний раз куда ты обосра нным являешься , то не только квартиру поменяешь,а бесплатно ее оставишь.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:17
В ответ на комментарий пользователя
Тебя свиное*ба урыса мы забыли спросить что нам тут делать,а что нет. Смотри найдут тебя националисты или соотвсивущие органы как в последний раз куда ты обосра нным являешься , то не только квартиру поменяешь,а бесплатно ее оставишь.
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мы? у тебя глисты?
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Горожанин13 февраля 2018, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
о, ты мало того, что радужный, так еще и зоофил
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Не, люблю когда соседская свинка порет твоих за пузырь, а я видео делаю и на сайтах русских извращенцев размещаю.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:19
В ответ на комментарий пользователя
Не, люблю когда соседская свинка порет твоих за пузырь, а я видео делаю и на сайтах русских извращенцев размещаю.
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сказочный долбо"б
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Горожанин13 февраля 2018, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
а ты нефтепровод через чью территорию строить то собрался, ымператор необразованный?
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Нефть можно и через РФию пустить и Казахстан. А вообще нефть не супер основной источник дохода в РТ.
Так что, нефтепровод можно через твое очко пустить.
Не пытайся умничать, максимум твой уровень это про очко мамок и чаплашек. На большие не тянешь.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:22
В ответ на комментарий пользователя
эй, пи*дабол, ты хоть что то из высранного своим опущенным ртом то можешь подтвердить? Вон, все комменты на месте. Давай, начинай. Или пи*дабол таки?
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[***]
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Горожанин13 февраля 2018, 20:22
В ответ на комментарий пользователя
Нефть можно и через РФию пустить и Казахстан. А вообще нефть не супер основной источник дохода в РТ.
Так что, нефтепровод можно через твое очко пустить.
Не пытайся умничать, максимум твой уровень это про очко мамок и чаплашек. На большие не тянешь.
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ага, РФия прям будут ждать тебя с трубой )
Ну и какой у тебя источник дохода основной?
Своим очком торгуешь?
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Горожанин13 февраля 2018, 20:26
В ответ на комментарий пользователя
ага, РФия прям будут ждать тебя с трубой )
Ну и какой у тебя источник дохода основной?
Своим очком торгуешь?
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Булет Татарстан свободным тогда поговорим...но нищая санкционная Московия точнее ее феодал,точно против не будут.

А так зачем ждать, говорю же можно нефть через твое очко пустить, оно у тебя разъ...е и за пузырь барматухи. Ты точно ждать не будешь , такое выгодное предложение для тебя схаваешь при первой мысли.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:26
Жирная тварь
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Горожанин13 февраля 2018, 20:27
В ответ на комментарий пользователя
Булет Татарстан свободным тогда поговорим...но нищая санкционная Московия точнее ее феодал,точно против не будут.

А так зачем ждать, говорю же можно нефть через твое очко пустить, оно у тебя разъ...е и за пузырь барматухи. Ты точно ждать не будешь , такое выгодное предложение для тебя схаваешь при первой мысли.
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пнх , в общем. Наскучил, дауненок
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Горожанин13 февраля 2018, 20:28
В ответ на комментарий пользователя
сказочный долбо"б
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Ты фамилию еще забыл свою добавить.

Кстати думалось что ты реальный пиз бол , а ты оказывается еще и сказочный.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:29
В ответ на комментарий пользователя
Вот он РЕЗУЛИТАТ , негативный РЕЗУЛИТАТ , работы властей Татарстана. В борьбе за , нет не татарский язык, им татарский не в этом проблема. Проблема во ВСЕВЛАСТИИ, которую ОТОБРАМИ и не дали. Вот они и осерчали, а ИТОГ , виноват КАК ВСЕГДА НАРОД. Зачем СТРАВЛИВАТЬ НАРОД. Жили ,живем и БУДЕМ ЖИТЬ в МИРЕ. НАРОД поимите ВЕКАМИ ЖИЛИ рядом БОК о БОК и ничего. НАМ делить НЕЧЕГО, и так с ГОЛЫМ ЗАДОМ ходим. Ни Татары ни Русские не виноваты МЫ не РАБЫ , что бы НАС силой ЗАСТАВЛЯТЬ что то делать ПРОТИВ ВОЛИ . Это все те КТО ДЕЛИТЬ хочет и НАС и ДЕНЬГИ. Давайте жить Дружно, хотя бы НАЗЛО и зависть им. делильчикам.
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принцип разделяй и властвуй
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Горожанин13 февраля 2018, 20:31
В ответ на комментарий пользователя
пнх , в общем. Наскучил, дауненок
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Да олигофрен согласен что ты скучное животное, так что иди займись своим любимым делом : нуханьем писей - это реально твой уровень , а не умные дискуссии.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:32
В ответ на комментарий пользователя
мы? у тебя глисты?
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Глист здесь только один - это ты. Глянь в зеркало увидешь что мы были правы.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:38
В ответ на комментарий пользователя
мы? у тебя глисты?
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Вот ты и спалися мразь как зашел разговор про правоохранительные органы ты сразу обратно в опу глист уполз. А так обычно только андрюшка с южки делает. А здесь ты часто обиташь слизняк.
Так что ты попался гнида , теперь пару скриншотов можно сделать и поедешь приподавать на практике на зону свои гомосексуальные темы.
Ну чо кусок *авна спалися ты !
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Валера Астахов13 февраля 2018, 20:42
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Горожанин13 февраля 2018, 20:43
В ответ на комментарий пользователя
Вот ты и спалися мразь как зашел разговор про правоохранительные органы ты сразу обратно в опу глист уполз. А так обычно только андрюшка с южки делает. А здесь ты часто обиташь слизняк.
Так что ты попался гнида , теперь пару скриншотов можно сделать и поедешь приподавать на практике на зону свои гомосексуальные темы.
Ну чо кусок *авна спалися ты !
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Он очень похож на Андрея Чернявского или что-то похожая фамилия...была такая мразь на mail.ru , которая Татар и Татарстан ненавидела , но жить среди своих русских не хотело.
Так что, если в органы заяву кините , то пусть проверку сперва с этой гниды начнут.
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Горожанин13 февраля 2018, 20:44
Я помню в детстве, как мне в след кричали ;" татары,татары" - я понимала, что этим они хотели меня как-то унизить, но не понимала почему ? - да и сейчас, иногда слышу неуважительное отношение к татарам, почему русские считают себя первосортными? - я считаю , к любой нации надо относиться уважительно - я только за дружбу между нациями !!!
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Ирина Ковалева13 февраля 2018, 20:56
Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить.
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Горожанин13 февраля 2018, 21:10
В ответ на комментарий пользователя
Я помню в детстве, как мне в след кричали ;" татары,татары" - я понимала, что этим они хотели меня как-то унизить, но не понимала почему ? - да и сейчас, иногда слышу неуважительное отношение к татарам, почему русские считают себя первосортными? - я считаю , к любой нации надо относиться уважительно - я только за дружбу между нациями !!!
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Тебя название собственной нации оскорбляет? Диагноз
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Горожанин13 февраля 2018, 21:11
ну что господин Нафиков! кто там обещал наказывать радикально настроенных? посмотрим как слов не расходятся с делом.
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Горожанин13 февраля 2018, 21:15
В ответ на комментарий пользователя
Я помню в детстве, как мне в след кричали ;" татары,татары" - я понимала, что этим они хотели меня как-то унизить, но не понимала почему ? - да и сейчас, иногда слышу неуважительное отношение к татарам, почему русские считают себя первосортными? - я считаю , к любой нации надо относиться уважительно - я только за дружбу между нациями !!!
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им просто 'величием и особой миссией' кремлевская пропаганда все мозги отморозила. так легче контролировать и деражть в стойле. еще с царских времен так было. страна то рабская. пока это не изментся так и будем жить как в африке.
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Ряд громких задержаний в Татарстане — совпадение или это связано с предстоящими выборами?

До окончания голосования осталось:
Нет, это совпадениеДа, это связано с грядущими в 2018 году выборами президента
Голосов: 6
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Голосов: 46
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