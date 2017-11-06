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В Казани суд отказал в выплате женщине почти 3 млн рублей за изучение сыном татарского

В Казани суд отказал в выплате женщине почти 3 млн рублей за изучение сыном татарского
16+
Фото: "Реальное время"

Сегодня, 7 ноября, Вахитовский районный суд Казани отказал в удовлетворении искового заявления Ольги Зиятдиновой о компенсации морального вреда за изучение сыном татарского языка, сообщает «Idel.Реалии».

Отмечается, что судья удовлетворил лишь взыскать с кадетской школы в пользу Зиятдиновой пять тысяч рублей в качестве морального вреда за то, что питание в школе не соответствовало норме.

Однако женщина не согласна с решением суда. Она заявила, что будет его обжаловать.

Напомним, на первом заседании по делу о компенсации за незаконное преподавание ребенку татарского языкажительница города Ольга Зиятдинова увеличила сумму компенсации с 1 млн рублей до 2,75 млн рублей.  По словам женщины, с 1 по 7 класс ребенок недополучил знания русского языка, согласно расчетам, исходя из того, что час репетиторства по этому предмету обходится в 500 рублей, за 7 лет, что мальчик учил татарский, и с учетом компенсации морального ущерба общая сумма иска была увеличена до 2,75 млн рублей.

- Если мой сын будет поступать в московский вуз, просто напросто, незнание языка...Сами понимаете: правила учим, а пишет плохо. Твердая четверка по русскому, но хотелось бы большего, потому что ребенок очень грамотный и усердный у меня. В связи с этим мы считаем, что репетиторство - это практика, 500 рублей час, - сказала Зиятдинова.

Отметим, что дискуссия вокруг вокруг добровольности изучения татарского языка началась с того, что президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Люция Кашапова, 07.11.2017, 14:56
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин07 ноября 2017, 15:05
5 т. р.? Это же смешно!
А где наши три миллиона? Подавать в Страсбургский суд!
3
7
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Горожанин07 ноября 2017, 15:14
Требования вполне обоснованы. У меня было три репетитора, из-за того, что школа не давала необходимых знаний для поступления в ВУЗ. Наш минобр надо ссанными тряпками обратно в бохатыеСабы загнать, навечно.
Лучший комментарий
9
22
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урыс07 ноября 2017, 15:15
Бояться судьи пока, подождемс...
3
8
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Горожанин07 ноября 2017, 15:17
В ответ на комментарий пользователя
В зеркало посмотрелся/ась?
3
2
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Дмитрий07 ноября 2017, 15:18
Другого решения суда глупо было бы ожидать !!
0
10
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Горожанин07 ноября 2017, 15:19
Ахахахах \ надо было 100млн просить,так смешнее было бы)
1
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Горожанин07 ноября 2017, 15:20
В ответ на комментарий пользователя
Решение Вахитовского суда г.Казани не окончательное. Последнюю точку поставит Верховный суд РФ. Желаю истцу терпения и удачи. Победа будет за ней.
7
10
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горожанин07 ноября 2017, 15:23
К Малахова,Шелепову ,Борисову ,Такменеву ей надо. Эти клоуны будут её таскать с передачи на передачу таскать. Глядишь три ляма и заработает. Как они ещё про неё не знают?
2
6
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Горожанин07 ноября 2017, 15:24
В ответ на комментарий пользователя
Решение Вахитовского суда г.Казани не окончательное. Последнюю точку поставит Верховный суд РФ. Желаю истцу терпения и удачи. Победа будет за ней.
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Да-да)) Ананас на голове)))
4
3
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Горожанин07 ноября 2017, 15:32
В ответ на комментарий пользователя
Требования вполне обоснованы. У меня было три репетитора, из-за того, что школа не давала необходимых знаний для поступления в ВУЗ. Наш минобр надо ссанными тряпками обратно в бохатыеСабы загнать, навечно.
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У меня тоже было три репетитора: по физике,математике и тому же русскому и причем здесь татарский,если сами репититоры,говорят,что в принципе,того что дают в школьной программе ( по русскому) вполне достаточно,просто уровень преподавания везде разный!
0
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Горожанин07 ноября 2017, 15:40
Женщина молодец,мочить татарских чиновников пора
4
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Горожанин07 ноября 2017, 15:40
В ответ на комментарий пользователя
В зеркало посмотрелся/ась?
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Это не имеет никакого отношения к делу.
0
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Гага птичь07 ноября 2017, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
К Малахова,Шелепову ,Борисову ,Такменеву ей надо. Эти клоуны будут её таскать с передачи на передачу таскать. Глядишь три ляма и заработает. Как они ещё про неё не знают?
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Холопы это, не тот уровень. Ей прямая дорога к Соловьёву. Гга га гага
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107 ноября 2017, 15:46
Глупость какая то. Я сам нанимал репетирово и по Татрсокму и по русскому и по физике. Бред.
Сам бред в том, чтобы требовать деньги за бесплатное обучение. А то что принудительно дают Татарский, так еще принудительно дают и математику. И другие предметы. так же можно и за эти предметы по 5000 получить что ли?

Я думаю прокуратуре Рт следует направить женщину на психоневрололгическое исследование.
2
2
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Горожанин07 ноября 2017, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
Требования вполне обоснованы. У меня было три репетитора, из-за того, что школа не давала необходимых знаний для поступления в ВУЗ. Наш минобр надо ссанными тряпками обратно в бохатыеСабы загнать, навечно.
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А,почему только в московский вуз, а не сразу в Гарвард или Кембридж?!Такой умный и усердный ребенок,а самое главное, мама за него уже все решила и денежек срубить захотела!А почему не за все предметы сразу в суд,а только за татарский, а за математику,физику,обществознание,химию,тот же самый английский...?! Похоже,мамаша не только в татарском толк знает,но и в питании, судя по себе.Просто,молодец, сыночку 5 т.руб.на чипсы и газировку заработала, а другие детишки, наверное ужмутся чуть-чуть?Кадетская школа за счет каких средств финансируется,интересно,не другие ли мамаши и папаши профинансируют аппетит Ольги Зиятдиновой (Гавриленко)?!
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Горожанин07 ноября 2017, 15:50
Деньги видимо лишние, на госпошлины только потратит до хрена и адвокатов
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Горожанин07 ноября 2017, 16:10
Кто нибудь, усыпите уже эту поехавшую
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Горожанин07 ноября 2017, 16:11
В соцсетях эта жирная скотина показала себя во всей красе. Пусть лет пять бесплатно похарчуется. В колонии
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Горожанин07 ноября 2017, 16:13
В ответ на комментарий пользователя
Требования вполне обоснованы. У меня было три репетитора, из-за того, что школа не давала необходимых знаний для поступления в ВУЗ. Наш минобр надо ссанными тряпками обратно в бохатыеСабы загнать, навечно.
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если человек не в состоянии самостоятельно усваивать материал, с кого спрашивать надо? Может быть с родителей?
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