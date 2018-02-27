В Бугульме пройдет суд об аресте фитнес-тренера, напавшего на бизнесмена

Его подозревают в разбойном нападении на Евгения Деданина

Сегодня в Бугульме пройдет судебное заседание, на котором будет принято решение о возможном аресте 47-летнего фитнес-тренера из альметьевского клуба INFITNO, который подозревается в нападении на бизнесмена Евгения Деданина. Об этом сообщает "Татар Информ".

Заседание об избрании меры пресечения для него состоится в Бугульминском городском суде, его подозревают в разбойном нападении.

Судя по фотографиям в соцсетях, тренер после службы в Вооруженных Силах страны живет в Бугульме, тренирует молодых спортсменов и детей, и пропагандирует здоровый образ жизни.

По некоторым данным, именно тренер был тем человеком, который навел грабителей из Самарской области на предпринимателя. Они напали на мужчину и его семью, связали их. В ходе драки бизнесмен схватил ножи и убил двух из них, а третий убежал, его после поймали.

Накануне прокуратура приняла решение закрыть уголовное дело по статье о превышении пределов необходимой обороны, решение было принято первым заместителем прокурора РТ Сергеем Старостиным.