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Представитель Минниханова прокомментировала акцию против пенсионной реформы в Кремле

Представитель Минниханова прокомментировала акцию против пенсионной реформы в Кремле
16+
Фото: скриншот
По словам Лилии Галимовой, это мероприятие было провокационным

Руководство Татарстана расценивает несогласованную акцию против пенсионной реформы, которую 9 сентября организовали в Казани сторонники Алексея Навального, "как провокационное", рассказала сегодня представитель президента РТ Рустама Минниханова Лилия Галимова.

Она подчеркнула, что митинг был согласован на другой площадке, но организаторы все равно решили провести его в сквере Тинчурина.

- По большому счету это мероприятие можно расценивать как провокационное, потому что все понимали, что там запрещено его проводить, - заявила Галимова.

Она напомнила, что в акции принимали участие несовершеннолетние.

- Как ни печально, в акцию были вовлечены молодые люди и даже несовершеннолетние. Действия правоохранительных органов продиктованы необходимостью соблюдения законности и правопорядка, - подчеркнула Галимова.

Напомним, акция прошла в воскресенье, в ней приняли участие около 500 человек. Сначала они собрались в сквере Тинчурина, а после устроили марш до казанского Кремля. Уже там начались задержания, после были осуждены 20 активистов, которые принимали участие в несогласованной акции против пенсионной реформы. Шесть из активистов получили штрафы в 10 тысяч рублей, остальных арестовали на срок от 4 до 8 суток.

N. Vildanov, 13.09.2018, 15:59
Тэги: Политика
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Комментарии

Ruslan Boshirov13 сентября 2018, 16:07
Что она несёт? Как могли согласовать два мероприятия на одной площадке? КАААК?
0
15
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Ruslan Boshirov13 сентября 2018, 16:09
Бедная Лилечка. Ипотека у неё наверное.
3
15
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Горожанин13 сентября 2018, 16:12
Волосы в пучок собери для начала.
0
11
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Горожанин13 сентября 2018, 16:13
Очень боятся 1917 года
Лучший комментарий
1
30
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Ага13 сентября 2018, 16:16
По большому счету власти сами провоцируют беспорядки.
0
18
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Горожанин13 сентября 2018, 16:18
А что, в Кремле тоже акции проходят против пенсионной реформы? Заголовок к статейке, об этом информирует как бы :-P
0
7
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Горожанин13 сентября 2018, 16:25
Страшная как Шевролет Кобальт
1
11
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Манштейн13 сентября 2018, 16:26
Мб редакция проказан для начала найдет фотку более свежую этой воблы? Негоже появляться одной лярве 3 раза в одинаковом наряде перед обществом. Неуважение к власти, экстремизм-сс.
2
6
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Горожанин13 сентября 2018, 16:29
Я бы ей кредит не одобрил. Подозрительная какая то. Худая, нездоровая, наркоманка наверное.
1
12
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Горожанин13 сентября 2018, 16:29
Видео
https://
0
8
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Манштейн13 сентября 2018, 16:29
Снимаю претензии с редакции, это вобла сама всегда везде одинаковая. Гладко стелет и строчит аки пулемет, забывая рассказать кем же таким до хрена важным был занят сквер Тинчурина 9 сентября? Что, опять, очередной чмо-митинг в поддержку стихов Тукая из 1 человека, на который опять даже он (чмо, а не Тукай) не явился, как это было и раньше? Различные мудацкие митинги с непонятными организаторами и участниками, которых с палкой и факелом не найдешь при всем желании в это время и в этом месте?
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Горожанин13 сентября 2018, 16:30
Плакатик отобрали
https://
0
4
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Горожанин13 сентября 2018, 16:38
Это акция прошла прошла по всей стране, в екатиренбурге есть жертвы от ментовского произвола на разгоне митинга. В СМИ не офишируют, боятся народного волнения в стране,
0
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Горожанин13 сентября 2018, 16:41
Представитель.Миниханова... :-D
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Горожанин13 сентября 2018, 16:46
а чаплашка ничего не скажет?
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Рационалист13 сентября 2018, 17:07
Очень даже привлекательная женщина. С характером)
8
1
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Горожанин13 сентября 2018, 17:09
В ответ на комментарий пользователя
Очень даже привлекательная женщина. С характером)
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Мэскен, совсем тебя женщины не любят, да?
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

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Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
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Голосов: 186
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