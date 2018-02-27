Представитель Минниханова прокомментировала акцию против пенсионной реформы в Кремле

По словам Лилии Галимовой, это мероприятие было провокационным

Руководство Татарстана расценивает несогласованную акцию против пенсионной реформы, которую 9 сентября организовали в Казани сторонники Алексея Навального, "как провокационное", рассказала сегодня представитель президента РТ Рустама Минниханова Лилия Галимова.

Она подчеркнула, что митинг был согласован на другой площадке, но организаторы все равно решили провести его в сквере Тинчурина.

- По большому счету это мероприятие можно расценивать как провокационное, потому что все понимали, что там запрещено его проводить, - заявила Галимова.

Она напомнила, что в акции принимали участие несовершеннолетние.

- Как ни печально, в акцию были вовлечены молодые люди и даже несовершеннолетние. Действия правоохранительных органов продиктованы необходимостью соблюдения законности и правопорядка, - подчеркнула Галимова.

Напомним, акция прошла в воскресенье, в ней приняли участие около 500 человек. Сначала они собрались в сквере Тинчурина, а после устроили марш до казанского Кремля. Уже там начались задержания, после были осуждены 20 активистов, которые принимали участие в несогласованной акции против пенсионной реформы. Шесть из активистов получили штрафы в 10 тысяч рублей, остальных арестовали на срок от 4 до 8 суток.