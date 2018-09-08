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В Казани организатора акции против пенсионной реформы задержали прямо на выходе из дома

В Казани организатора акции против пенсионной реформы задержали прямо на выходе из дома
16+
Фото: kazanreporter.ru
Несогласованный митинг проходит в сквере имени Тинчурина

Сегодня в казанском сквере Тинчурина проходит несанкционированная акция протеста против повышения пенсионного возраста. Митинг проводят сторонники оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает «Казанский репортер» с места события, на акции протеста собралось около 500 человек.

Тем временем полиция задержала организатора акции против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщается в «Твиттере» штаба Навального в Казани.

Напомним, несогласованные акции протеста против повышения пенсионного возраста проходят во многих городах России. По данным активистов, в некоторых из них задержаны организаторы несогласованных митингов, сотрудники штабов. Больше всего задержанных в Омске, Томске и Хабаровске.

A. Nabiullin, 09.09.2018, 15:12
Тэги: Новости дня
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Комментарии

Горожанин09 сентября 2018, 15:28
Рабы не имеют права голоса
1
5
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Горожанин09 сентября 2018, 15:30
твари
0
4
Согласны с автором?
Горожанин09 сентября 2018, 15:33
Ну причем вот буржуйский холуй навальный и судьба пенсионеров? Ко всему прилипает эта мразь лишь бы поднять свой рейтинг
3
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Нужно ли повышать пенсионный возраст?

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