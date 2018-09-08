В Казани организатора акции против пенсионной реформы задержали прямо на выходе из дома

Несогласованный митинг проходит в сквере имени Тинчурина

Сегодня в казанском сквере Тинчурина проходит несанкционированная акция протеста против повышения пенсионного возраста. Митинг проводят сторонники оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает «Казанский репортер» с места события, на акции протеста собралось около 500 человек.

Тем временем полиция задержала организатора акции против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщается в «Твиттере» штаба Навального в Казани.

Полицейские задержали организатора казанской акции, когда он выходил из подъезда. — Штаб Навального в Казани (@teamnavalny_kzn) 9 сентября 2018 г.

Напомним, несогласованные акции протеста против повышения пенсионного возраста проходят во многих городах России. По данным активистов, в некоторых из них задержаны организаторы несогласованных митингов, сотрудники штабов. Больше всего задержанных в Омске, Томске и Хабаровске.