Главу казанского штаба Навального арестовали на неделю

В Казани Вахитовский суд приговорил к 7 сутками ареста координатора штаба Навального Эльвиру Дмитриеву, об этом сообщает "Коммерсантъ".

Всего накануне были осуждены 20 активистов, которые принимали участие в несогласованной акции против пенсионной реформы. Шесть из активистов получили штрафы в 10 тысяч рублей, остальных арестовали на срок от 4 до 8 суток.

Эльвиру Дмитриеву оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за нарушения правил организации мероприятия, а затем арестовали на неделю за проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления.

Напомним, несогласованные акции протеста против повышения пенсионного возраста накануне проходили во многих городах России. По данным активистов, в некоторых из них задержаны организаторы несогласованных митингов, сотрудники штабов. Больше всего задержанных в Омске, Томске и Хабаровске.

В Казани в акции приняли участие около 500 человек.