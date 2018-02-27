В Бугульме завели дело на бизнесмена, убившего в своем доме двух грабителей

Его подозревают в превышении пределов необходимой обороны

В Бгульме завели дело на местного владельца магазина "Изобилие" 41-летнего Евгения Деданина, который убил двух грабителей, которые связали его и его семью. Об этом сообщили накануне в Следственном комитете, где бизнесмена подозревают в превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным СК, утром домой к Деданину пришли трое мужчин, двое из них - это жители Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев. Угрожая похожими на пистолеты предметами, они накинулись на хозяев дома, а также находившегося у них в гостях приятеля, после чего всем связали руки.

- Деданину и его другу удалось расцепить повязки, в результате между мужчинами завязалась драка, в ходе которой хозяин дома схватил нож и нанес несколько ударов двум злоумышленникам, третий смог скрылся с места происшествия, однако через непродолжительное время был задержан, - сообщили в СК.

В ходе драки бизнесмен нанес грабителям множество ударов ножом в жизненно-важные органы, в том числе со стороны спины, отчего мужчины скончались на месте происшествия.

Сам бизнесмен уже более подробно рассказал, как все произошло.

- Они уже были в гараже, потом проникли в двери моего дома. Они спросили у меня, кто еще дома. Я ответил, что жена дома и товарищ, друг. Дети были в школе. Завели меня в дом, связали мою жену, моего друга, заклеили скотчем рты, глаза... Я повел показывать, где у меня видеорегистратор. В этот момент мне удалось освободить руки. Когда мне их завязывали, я специально сжал руки в кулаки, чтобы объем рук был больше... Кулачный бой завязался. Подбежал второй. Мне было тяжело справляться, я вырвался, побежал на кухню, взял два кухонных ножа. И начал защищаться. Я думал, что я возьму ножи и они [ударятся] в бегство, а они начали стрелять, осечка была, — цитирует "Бизнес Online" слова мужчины.

По словам бизнесмена, один из нападавших сказал товарищу: "Идем в гараж, сейчас мы его там грохнем".

- Я не знал, сколько их там народу, думал, может, там еще помощник, может, оружие припрятано... Я шел за ними, мы шли и дрались. Один из них истекал кровью. И в гараже он просто сел возле машины. А я со вторым продолжал драться, - рассказал предприниматель.

По данному факту Следственный комитет возбудил дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". По факту разбойного нападения в МВД также возбудили уголовное дело.

- Мне, конечно, становится обидно. Раз такое решение в отношении меня идет. Я трогал этого человека, второго,с кем последняя потасовка была. Он был живой. Можно было скорую вызвать, конечно. Но я не хочу, чтоб он жил. Я бы еще раз так же поступил. Как я превысил? Как я по-другому мог поступить? В мой дом пришли с оружием! Маску с одного я успел содрать. Я его уже видел! Они бы ни меня, ни Олесю, никого бы не оставили. Поэтому я был настроен идти до конца, чтоб никто не ушел из них, не сбежал. Я до последнего их держал, пока полиция не приехала, - заявил Евгений Деданин.

Сейчас идет расследование, бизнесмена отпустили домой под обязательство о явке.

Один из погибших грабителей (источник фото)