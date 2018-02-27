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В Татарстане хозяин магазина убил двух грабителей, связавших его с женой

В Татарстане хозяин магазина убил двух грабителей, связавших его с женой
16+
Фото: соцсети
Он сумел вырваться и напал на них с ножом

В Бугульме сегодня утром произошло нападение на дом хозяина магазина "Изобилие", в результате мужчина убил двух грабителей. Информацию из соцсетей прокомментировал источник Prokazan.ru.

По предварительным данным, нападение на дом, находящийся по улице Добровольского, произошло несколько часов назад.

- Мужчину вместе с женой связали. В какой-то момент грабители мужчину развязали, чтобы тот показал им систему охраны, в результате он сумел вырваться и схватить на кухне ножи. Грабители, у которых с собой было оружие, не успели выстрелить, сначала он напал с ножом на одного, а после зарезал другого. Один из грабителей скончался в гараже, другой на улице. После этого была вызвана полиция, - сообщили Prokazan.ru.

Сейчас улица Добровольского перекрыта, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Хозяин магазина находится в шоковом состоянии.

ProKazan.ru ожидает официальных комментариев от ведомств.

A. Nabiullin, 12.09.2018, 11:43
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин12 сентября 2018, 11:48
Ну ... Все . Сейчас ему по полной засветят . Тех - кто защищает себя , свою семью , свой дом от грабителей и убийц наше государство ненавидит лютой , бешеной злобой . Такое у нас не прощается . Это за кражу-избиение -поножовщину может не быть наказания . Наводит это все на очень нехорошие мысли .
Лучший комментарий
3
65
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Горожанин12 сентября 2018, 11:50
Рэмбо по татарстански.
0
11
Согласны с автором?
Горожанин12 сентября 2018, 11:53
В ответ на комментарий пользователя
Ну ... Все . Сейчас ему по полной засветят . Тех - кто защищает себя , свою семью , свой дом от грабителей и убийц наше государство ненавидит лютой , бешеной злобой . Такое у нас не прощается . Это за кражу-избиение -поножовщину может не быть наказания . Наводит это все на очень нехорошие мысли .
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Может и не дадут срок,но по судам затаскают,как последнего рецидивиста .
3
28
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Горожанин12 сентября 2018, 11:54
В ответ на комментарий пользователя
Рэмбо по татарстански.
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С ножом? У нас не такие шустрые вроде люди.
1
4
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Горожанин12 сентября 2018, 12:01
В ответ на комментарий пользователя
С ножом? У нас не такие шустрые вроде люди.
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кто-то учился по видео владеть каратэ/ушу, а кто-то и рембо/рокки смотрел )))
0
4
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Горожанин12 сентября 2018, 12:02
По самозащите и аффекту съедет
1
8
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Горожанин12 сентября 2018, 12:02
Крутой мужик! Жалко только, что наше правосудие ушлет его по этапу. Ну а как вот еще с этими мразями поступать?
3
26
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Горожанин12 сентября 2018, 12:03
В ответ на комментарий пользователя
По самозащите и аффекту съедет
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Дай бог!
0
15
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин12 сентября 2018, 12:18
Правильно сделал. так бы МОЖЕТ быть отсидели 2-3 года если поймали бы, и снова на тот же путь. собакам собачья смерть.
1
20
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Горожанин12 сентября 2018, 12:20
И теперь он сядет на двадцать лет.
8
3
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Горожанин12 сентября 2018, 12:21
В ответ на комментарий пользователя
Налицо превышение пределов необходимой самообороны
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Он что, должен был сделать предупредительный выстрел из ножа в воздух, а потом бить только по ногам?
0
8
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Горожанин12 сентября 2018, 12:23
В ответ на комментарий пользователя
И теперь он сядет на двадцать лет.
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Читай мат часть.

УК РФ Статья 108. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление

1. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, -
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
0
7
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Горожанин12 сентября 2018, 12:28
почаще такие смелые поступки - меньше преступников будет. а то преступники считаю себя безнаказанными. держись мужик - ты свободен
0
16
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Горожанин12 сентября 2018, 12:36
В ответ на комментарий пользователя
подозрительно все это,один с ножом победил двух вооруженных? Скорее всего-все было совсем наоборот,сначала зачем то замочил их,а уж потом придумал эту историю,про ограбление,связывание и ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ и наказание разбойников мужественным и сильным отцом и мужем -все как в индийских фильмах!?! красивое Вранье!!!
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Из статьи, сам прочти, неверя:8-*
" Мужчину вместе с женой связали.
В какой-то момент грабители мужчину развязали,...
он сумел вырваться и схватить на кухне ножи.
Грабители, у которых с собой было оружие,
не успели выстрелить,
сначала он напал с ножом на одного, а после зарезал другого.
один из грабителей скончался в гараже, другой на улице."(!)
0
0
Согласны с автором?
Тот самый12 сентября 2018, 12:38
В ответ на комментарий пользователя
подозрительно все это,один с ножом победил двух вооруженных? Скорее всего-все было совсем наоборот,сначала зачем то замочил их,а уж потом придумал эту историю,про ограбление,связывание и ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ и наказание разбойников мужественным и сильным отцом и мужем -все как в индийских фильмах!?! красивое Вранье!!!
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Думаю есть видеонаблюдение на всё это если есть охранная система, что тут рассуждать
0
1
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Горожанин12 сентября 2018, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Может и не дадут срок,но по судам затаскают,как последнего рецидивиста .
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Это в лучшем случае . Увы .
1
0
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Горожанин12 сентября 2018, 12:42
Вот бы сделали как в Америке пришел с угрозой в частное владение завали его есть такое понятие прайвеси и ничего ему за это не будет у нас дума хотела принять закон о самообороне у себя дома если пришли тебя грабить имеешь право завалить на глушняк и все по закону и все принимают несколько лет на хрена оружие если ты им воспользоваться не можешь как говорил препод на курсах для получения лицензии на оружие из 10 применивших оружие для самообороны 9 сажаю
0
1
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Горожанин12 сентября 2018, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
Он что, должен был сделать предупредительный выстрел из ножа в воздух, а потом бить только по ногам?
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хотя если подрезать сухожилия, то далеко не убежали бы....ну, а так - дограбились до гробовой доски
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1
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Горожанин12 сентября 2018, 12:47
Вот оно - мгновенное наказание.
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2
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и посадили вот открыл нам Амервот инужноику пусть хоть немного о нас государства позаботиться12 сентября 2018, 12:50
Молодец мужчина дай Бог ему здоровья не каждый так сможет онГерой нашего не спокойного времени
0
6
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Манштейн12 сентября 2018, 12:53
В ответ на комментарий пользователя
Налицо превышение пределов необходимой самообороны
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А как ты с ножом (первое что попалось под руку) ее не превысишь? Ткнул не туда и оппонент истек кровью, останавливающего действия-то нет как такового у холодняка. Или ему в состоянии аффекта мышцы и нервные узлы искать в драке, зная что 2 урода с огнестрелом?
0
3
Согласны с автором?
Манштейн12 сентября 2018, 12:54
В ответ на комментарий пользователя
хотя если подрезать сухожилия, то далеко не убежали бы....ну, а так - дограбились до гробовой доски
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Да, без атласа анатомического прямо в драке он будет искать сухожилия, по которым если и пырнет, то его с огнестрела успеют свалить. Читай внимательнее про огнестрел у грабителей.
0
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Горожанин12 сентября 2018, 12:59
В ответ на комментарий пользователя
Да, без атласа анатомического прямо в драке он будет искать сухожилия, по которым если и пырнет, то его с огнестрела успеют свалить. Читай внимательнее про огнестрел у грабителей.
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а вот не факт, что есть огнестрел и сразу пальнут, не все нажимать то могут
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Горожанин12 сентября 2018, 13:00
Крепись, мужик!
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Горожанин12 сентября 2018, 13:01
Молодец! Хоть уличных воров стало поменьше.
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Манштейн12 сентября 2018, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
а вот не факт, что есть огнестрел и сразу пальнут, не все нажимать то могут
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Рискнешь проверить свой тезис на практике, гадая муляж ли у них и насколько они упороты чтобы немуляж применить?)
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