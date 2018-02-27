В Татарстане хозяин магазина убил двух грабителей, связавших его с женой

Он сумел вырваться и напал на них с ножом

В Бугульме сегодня утром произошло нападение на дом хозяина магазина "Изобилие", в результате мужчина убил двух грабителей. Информацию из соцсетей прокомментировал источник Prokazan.ru.

По предварительным данным, нападение на дом, находящийся по улице Добровольского, произошло несколько часов назад.

- Мужчину вместе с женой связали. В какой-то момент грабители мужчину развязали, чтобы тот показал им систему охраны, в результате он сумел вырваться и схватить на кухне ножи. Грабители, у которых с собой было оружие, не успели выстрелить, сначала он напал с ножом на одного, а после зарезал другого. Один из грабителей скончался в гараже, другой на улице. После этого была вызвана полиция, - сообщили Prokazan.ru.

Сейчас улица Добровольского перекрыта, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Хозяин магазина находится в шоковом состоянии.

ProKazan.ru ожидает официальных комментариев от ведомств.