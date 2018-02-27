В Бугульме поймали третьего грабителя, выжившего при нападении на хозяина магазина

Появились фото убитых

В Бугульме нашли Ford, на котором скрылся третий преступник, напавший на хозяина местного магазина Евгения Деданина, в городе перед этим был объявлен план "Перехват". Информацию подтвердил источник ProKazan.ru. Мужчину задержали.

Нападение на дом на улице Добровольского произошло несколько часов назад, мужчину вместе с женой связали. Хозяина дома в какой-то момент развязали, чтобы отключить систему охраны. В итоге мужчина сумел схватить ножи, он зарезал двух грабителей, один из них скончался в гараже, другой на улице. Мужчина в шоковом состоянии даже изрезал лица грабителей ножом.

Сам мужчина также получил ранение, третий преступник скрылся. Спустя несколько часов его задержали, сейчас он находится в ЦРБ.

Идут следственные действия.