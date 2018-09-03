Подозреваемый в убийстве подруги в Казани сотрудник ОМОН: она сама выпала из окна

Сейчас он задержан

В Казани 27-летний Марат С., работающий в ОМОНе, подозреваемый в убийстве 22-летней подруги, рассказал, что она сама выпала из окна. Об этом сообщает "Татар информ"

Убийство после ссоры из-за ревности случилось ночью 1 сентября, по предварительным данным следствия, подозреваемый выкинул девушку с одного из верхних этажей, она скончалась на месте. Но по словам самого подозреваемого, девушка в тот вечер была у него в гостях, они поссорились, и она сама выпала из окна.

Сотрудник Росгвардии был задержан, обвинение в убийстве ему пока не предъявили.



В органах внутренних дел Марат С. работает с весны 2016 года. По словам его знакомых, мужчина спокойный, коллеги его уважают. Зимой прошлого года он развелся с женой, у него двое маленьких детей.

В Росгвардии РТ по факту случившегося проводится проверка. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен.

Напомним, на днях прошли похороны погибшей девушки. По рекомендации сотрудников морга девушку похоронили в закрытом гробу, по словам матери погибшей, "она была избита, живого места не было".

Ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство".

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