СМИ: выкинувший из окна подругу в Казани парень оказался сотрудником Росгвардии

На днях девушку похоронили

Убийцей 22-летней девушки в Казани, которую выкинули из окна 6 этажа, оказался пьяный 28-летний сотрудник Росгвардии, об этом сообщает "КП-Казань". Официально это информация не комментируется. На днях девушку похоронили.

Напомним, 1 сентября около 3 часов ночи в доме по улице Космонавтов девушка поссорилась с пьяным 28-летним возлюбленным. Подозреваемый из ревности выкинул ее с 6 этажа дома, она скончалась на месте. Возбуждено дело по статье "Убийство".

По словам родителей погибшей девушки, у нее в сумке было 45 тысяч рублей на оплату мебели. Однако после того как им вернули сумку, в ней оказалось менее 10 тысяч рублей.

Матери девушки во время допроса в следственных органах рассказали, что подозреваемый - сотрудник Росгвардии.



- Она была избита, живого места не было. Провожать ее пришли сотни людей, которые ее знали с детства, учились вместе, жили в Лаишево, учились в институте, - рассказал мать погибшей.

Сейчас ведется расследование.

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