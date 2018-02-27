Дело об убийстве девочки в Татарстане: задержана приемная мать, она измывалась над детьми

На нее возбудили два уголовных дела

В Татарстане возбудили два уголовных дела на 37-летнюю Эллу Григорьеву, приемную мать 9-летней девочки, убитой около недели назад ее опекуном. Об этом сообщили в Следственном комитете.

За несколько дней до 4 августа, дня смерти девочки, 39-летний Роман Григорьев нанес ей множественные удары ногами по различным частям тела. При этом причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

- Сегодня в отношении супруги обвиняемого – в связи с истязанием сестры погибшего ребенка возбуждены уголовные дела... По версии следствия, с августа 2017 по июнь 2018 года подозреваемая систематически наносила побои девочке 2008 г.р. – сестре убитого ребенка, также находившейся под опекой Григорьевых. Так, в мае 2018 года женщина, из личных неприязненных отношений, приставила лезвие ножа к шее приемной дочери, после чего нанесла им ей порезы, - сообщили в СК.

На женщину возбудили дела по статье "истязание несовершеннолетнего" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". СК в ближайшее время обратится в суд.

Ранее была задержана бывшая начальница отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района 56-летняя Елена Секалина. Следователи в ходе расследования дела о халатности, возбужденного на соцработников из-за отсутствия контроля за условиями проживания ребенка в приемной семье, выяснили, что подозреваемая занимала эту должность с 2013 по 2017 год.