В Татарстане по делу об убийстве опекуном девочки задержали бывшего соцработника

В Татарстане сотрудники Следственного комитета по делу об убийстве 9-летней воспитанницы ее опекуном была задержана бывшая начальница отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района 56-летняя Елена Секалина. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СК.

Следователи в ходе расследования дела о халатности, возбужденного на соцработников из-за отсутствия контроля за условиями проживания ребенка в приемной семье, выяснили, что подозреваемая занимала эту должность с 2013 по 2017 год.

- В настоящее время ведется допрос подозреваемой, - отметили следователи.

К слову, накануне уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова также признала вину в данном ЧП соцработников.

- Где были органы опеки и попечительства, где были те, кто должен по своим должностным обязанностям следить за тем, что происходит в семье? - заявила чиновница, призвав к реформам в этой области.

Напомним, 39-летний Роман Григорьев, который обвиняется в смерти своей 9-летней воспитанницы, частично признал вину, за несколько дней до 4 августа, дня смерти девочки, Григорьев нанес ей множественные удары ногами по различным частям тела. При этом причиной смерти девочки стала черепно-мозговая травма.