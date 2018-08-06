В Татарстане опекун, забивший приемную дочь, частично признал вину

В Алексеевском районе Татарстана 39-летний Роман Григорьев, который обвиняется в смерти своей 9-летней воспитанницы, частично признал вину, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сегодня в суде подозреваемый был арестован, ему ранее предъявили обвинения по статье "Убийство малолетнего".

За несколько дней до 4 августа, дня смерти девочки, Григорьев нанес ей множественные удары ногами по различным частям тела. При этом причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

- Другие трое приемных детей Григорьева систематически подвергались унижениям со стороны родителей. В настоящее время дети из указанной семьи изъяты и помещены в социальный приют, - сообщили в СК.

Сотрудники СКР проводят с ними работу, чтобы выяснить, совершались или нет в отношении них преступления.

При этом в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Халатность" на социальных работников, ведутся допросы специалистов районной службы опеки и попечительства.