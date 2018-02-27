Под Казанью на поле появилась гигантская надпись «Нет МСЗ»

Таким образом активисты надеются привлечь внимание пролетающего на вертолете Рустама Минниханова

В Зеленодольском районе в поселке Осиново на поле, где планируется построить мусоросжигательный завод, появилась надпись "Нет МСЗ" (мусоросжигательному заводу прим.ред.), об этом сообщили активисты. Надпись была сделана двадцатиметровыми буквами.

- Жители, выступающие против строительства в Татарстане мусоросжигательного завода, надеются привлечь внимание к проблеме народного протеста президента РТ Рустама Минниханова, - отметили активисты.

Жители поселка считают, что Минниханов, пролетая около надписи на вертолете, заинтересуется протестом и встретится с активистами.

Надпись была сделана скосом травы.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Осиново согласовали митинг против мусоросжигательного завода, он пройдет на футбольном поле. Акция запланирована на 7 августа. Предполагается, что в ней примут участие до 900 человек.

Компания АГК-2 утвердила проект экологической оценки воздействия мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе на окружающую среду.