Под Казанью собирают митинг на футбольном поле против мусоросжигательного завода‍

В поселке Осиново Зеленодольского района согласовали митинг против мусоросжигательного завода, он пройдет на футбольном поле. Об этом сообщили активисты.

Акция запланирована на 7 августа. Предполагается, что в ней примут участие до 900 человек.

Напомним, депутаты Осиновского сельского поселения приняли решение внести изменения в карту градостроительного зонирования. Таким образом, было принято решение перевести земли из сельскохозяйственной зоны в промышленную.