В Татарстане утвердили документы по мусоросжигательному заводу под Казанью

Скандальные общественные обсуждения проекта прошли 28 июня

В Татарстане компания АГК-2 утвердила проект экологической оценки воздействия мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе на окружающую среду, сообщили в пресс-службе компании.

Всего по итогам сканадальных общественных слушаний, который прошли в Осиново 28 июня, в адрес компании было оставлено 911 обращений, все замечания были учтены при составлении документации. Напомним, входе слушаний активисты прорвались на сцену и начали раскидывать документы, бумаги докладчиков, они требовали признать слушания несостоявшимися, поскольку зал вместил не всех желающих.

Разработчики документации учли следующие моменты, озвученные активистами: "учесть в проектной документации возможность включения в систему мониторинга выбросов мелкодисперсной пыли, рассмотреть вариант очистки дымовых газов методом плазменной деструкции, обеспечить транслирование результатов мониторинга в республиканских СМИ, предусмотреть замеры".

Документы по заводу были поданы на государственную экологическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в поселке Осиново согласовали митинг против мусоросжигательного завода, он пройдет на футбольном поле. Акция запланирована на 7 августа. Предполагается, что в ней примут участие до 900 человек.