В Сочи скончалась бабушка из Татарстана, которая пыталась спасти внука из ливневки

Врачи не смогли спасти женщину

В Сочи в больнице скончалась бабушка, которая прыгнула вслед за внуком в ливневку. Об этом сообщают федеральные СМИ.

За жизнь женщины почти сутки боролись врачи, однако спасти ее не смогли. Она скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Ранее в Сети появились страшные кадры, как обезумевшая от страха за ребенка бабушка бегает вдоль ливневки. Женщина кричала прохожим: “У меня упал ребенок”, однако в такой ситуации помочь было невозможно. Отчаянная бабушка бросилась в ливневку за внуком. Тело ребенка было найдено в Черном море.