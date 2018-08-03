Трагедия в Сочи: мальчик из Татарстана провалился в открытую ливневку и утонул

Тело ребенка течением унесло в море, где его труп обнаружили спасатели

Накануне в Сочи десятилетний мальчик упал в ливневую канаву во время дождя. Через несколько часов его тело обнаружили в Черном море. Вместе с мальчиком была бабушка, которая пыталась его спасти – она прыгнула вслед за ним в ливневку.

Как сообщает издание «Кубанские новости», мальчик с бабушкой приехали на отдых из Татарстана. Администрация Сочи в тот же день связалась с отцом мальчика. Сегодня он должен прилететь из Татарстана. Бабушка сейчас находится в больнице, ей оказывается необходимая помощь. Все расходы, связанные с прибытием и проживанием родственников погибшего ребенка, а также с транспортировкой его тела, мэрия берет на себя.

Видео, на котором женщина с обезумевшим криком «У меня ребенок упал!» бегает вдоль ливневой канавы, опубликовано на YouTube.