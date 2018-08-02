Родственники погибшего в Сочи мальчика из РТ опровергли информацию о смерти бабушки

Вместе с родными женщина уже возвращается в Татарстан

Родные погибшего в ливневке ребенка из Татарстана опровергли информацию о смерти бабушки. Ранее федеральные СМИ со ссылкой на врачей заявили, что бабушка скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Как сообщила ProKazan.ru родственница семьи Ксения Науман-Краснова, бабушка осталась в живых, пришла в себя. Вместе с родными она возвращается в Татарстан. Завтра же состоятся похороны мальчика.

Напомним, что трагедия произошла в Лазаревском. После сильного дождя ливневки города не справлялись с отводом воды. Для того, чтобы потоки уходили быстрее, с одной из ливневок был убран камень. Идущий в сопровождении бабушки мальчик из Татарстана провалился в отверстие. Течение быстро уносило мальчика. Обезумевшая от горя бабушка сначала бегала вдоль ливневой канализации с криком “У меня ребенок упал”, а затем сама полезла в яму в надежде достать внука живым. Чуть позже тело ребенка было найдено в Черном море.