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Тонут дети, преподаватели: в Татарстане утонуло почти вдвое больше людей, чем год назад

Тонут дети, преподаватели: в Татарстане утонуло почти вдвое больше людей, чем год назад
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Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Татарстане с начала года утонуло в 1,7 раза больше человек, чем за такое же количество месяцев в прошлом году, рассказал сегодня глава МЧС по РТ Рафис Хабибуллин. Всего в этом году в Татарстане утонули 63 человека, в том числе на минувшей неделе на воде погибли восемь человек.

Чаще всего в Татарстане тонут в безлюдных местах, там, где нет спасательных постов. На сегодня в 19 районах и 2 городских округах Татарстана работают 33 поста спасателей, также сотрудники МЧС на прошлой неделе совершили 5,6 тыс. обходов пляжей и берегов.

- В целом ситуация на воде остается напряженной, учитывая вновь установившуюся жаркую погоду, - отметил представитель МЧС.

Напомним, на прошлой неделе в Казани около Центра семьи "Казан" утонул 8-летний мальчик. Мальчик в компании друзей пошел купаться на Казанку без разрешения родителей, он начал тонуть. Никто не отзывался на крики детей о помощи, а самостоятельно они не смогли вытащить друга, ребенок погиб. Тело нашли спасатели спустя примерно полчаса.

Также в Зеленодольском районе Татарстана в заливе реки Волга утонул 27-летний преподаватель КНИТУ-КХТИ.

A. Nabiullin, 31.07.2018, 12:59
Тэги: Смерть
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Комментарии

Капрал Билл Тейлор31 июля 2018, 13:20
Это Рустем с Ильсуром виноваты. Их недоработка! Два политических бездельника, которые пилят бюджет! Нужно приехать в Госсовет и с их проперженным креслами, выкинуть прям со ступеней к НКЦ!
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Горожанин31 июля 2018, 13:25
Зачем сравнивать с прошлым годом? Прошлое лето было гораздо холоднее. В этом году жарко, вот люди и идут к водоёмам. Другой вопрос, почему мало оборудованных мест, где можно безопасно купаться, где достаточное количество спасателей?
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Капрал Билл Тейлор31 июля 2018, 13:27
Есть такое понятие, как профессиональное сгорание, когда человек работает, долго на одном месте он берега теряет. В морге патологоанатом, может обедать рядом с трупом, в ментуре теряется разница между преступником и законопослушным, в политике это проявляется в аномальной финансовой жадности и запредельной наглости, в совокупности с потерей социальных норм как вид человека.
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Горожанин31 июля 2018, 14:25
БИЛЛ, я за вас , идите в президенты !
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