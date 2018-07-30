Тонут дети, преподаватели: в Татарстане утонуло почти вдвое больше людей, чем год назад

В Татарстане с начала года утонуло в 1,7 раза больше человек, чем за такое же количество месяцев в прошлом году, рассказал сегодня глава МЧС по РТ Рафис Хабибуллин. Всего в этом году в Татарстане утонули 63 человека, в том числе на минувшей неделе на воде погибли восемь человек.

Чаще всего в Татарстане тонут в безлюдных местах, там, где нет спасательных постов. На сегодня в 19 районах и 2 городских округах Татарстана работают 33 поста спасателей, также сотрудники МЧС на прошлой неделе совершили 5,6 тыс. обходов пляжей и берегов.

- В целом ситуация на воде остается напряженной, учитывая вновь установившуюся жаркую погоду, - отметил представитель МЧС.

Напомним, на прошлой неделе в Казани около Центра семьи "Казан" утонул 8-летний мальчик. Мальчик в компании друзей пошел купаться на Казанку без разрешения родителей, он начал тонуть. Никто не отзывался на крики детей о помощи, а самостоятельно они не смогли вытащить друга, ребенок погиб. Тело нашли спасатели спустя примерно полчаса.

Также в Зеленодольском районе Татарстана в заливе реки Волга утонул 27-летний преподаватель КНИТУ-КХТИ.