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Около Центра семьи «Казан» утонул 8-летний мальчик

Около Центра семьи "Казан" утонул 8-летний мальчик
16+
Фото: скриншот

В Казани около Центра семьи "Казан" накануне утонул 8-летний мальчик, об этом сообщает телеканал "Эфир".

Предварительно, мальчик в компании четверых друзей пошли купаться на Казанку без разрешения родителей, в какой-то момент один из них начал тонуть. Никто не отзывался на крики детей о помощи, а самостоятельно они не смогли вытащить друга, ребенок погиб. Тело нашли спасатели спустя примерно полчаса.

В МЧС напомнили, что купаться на набережной реки Казанки запрещено, в какой-то момент дно там в буквальном смысле слова пропадает под ногами. 

Отметим, в последние недели в Татарстане постоянно тонут люди. Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал обратить особое внимание МЧС на безопасность на воде.

A. Nabiullin, 29.07.2018, 10:16
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин29 июля 2018, 10:43
"Никто не отзывался на крики детей о помощи"
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Горожанин29 июля 2018, 10:49
В ответ на комментарий пользователя
"Никто не отзывался на крики детей о помощи"
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В этой стране уже давно каждый сам себя, будешь умирать на улице, подумают алкоголик и мимо пройдут. В 2018 году в центре города тонет ребенок, куда смотрят мчс и чиновники, отдельный вопрос родителям, которые 8 ми летнего ребенка отправляют гулять неизвестно с кем, неизвестно куда
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6
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Горожанин29 июля 2018, 10:53
В ответ на комментарий пользователя
В этой стране уже давно каждый сам себя, будешь умирать на улице, подумают алкоголик и мимо пройдут. В 2018 году в центре города тонет ребенок, куда смотрят мчс и чиновники, отдельный вопрос родителям, которые 8 ми летнего ребенка отправляют гулять неизвестно с кем, неизвестно куда
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Так вали отсюда , из этого кровавого Мордора . Делов то . Дети же больше нигде не тонут , только у нас .
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11
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Горожанин29 июля 2018, 11:00
В ответ на комментарий пользователя
Так вали отсюда , из этого кровавого Мордора . Делов то . Дети же больше нигде не тонут , только у нас .
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Ватник детектед
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Горожанин29 июля 2018, 11:16
Не знаешь броду-не лезь в воду.Сам виноват.Ато все герои.
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Кэп Ощевидность29 июля 2018, 11:44
А где людям в жару купаться? Люди должны садиться в автобусы и толпиться в общественном транспорте в другой конец города на "разрешенный" пляж? Чтобы на обратной дороге вспотеть и запылиться так, что без душа никак? Вот нет, чтобы ВМЕСТО ТОГО, чтобы посыпать место тусовки болельщиков опилками, облагородить ЭТО ЖЕ МЕСТО в качестве пляжа? ??? Думаете, обошлось бы дороже?
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Горожанин29 июля 2018, 12:13
Ребенок погиб, о чем вы?! К чему циничные равнодушные комментарии? Кто вы вооб ще? Не услышали, прошли мимо, не досмотрели. Мы перестали быть людьми, забыли что такое быть человеком, не понимаем уже элементарно, что такое хорошо и что такое плохо. Нет слов, сплошное горе.
0
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Горожанин29 июля 2018, 12:15
В ответ на комментарий пользователя
Так вали отсюда , из этого кровавого Мордора . Делов то . Дети же больше нигде не тонут , только у нас .
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Просто не человек ты, существо циничное и бездумное.
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ку29 июля 2018, 12:20
я тоже чуть не утанул детстве кое как выкралбся люди не поймут даже если двух метрах плавать будут из моего опыта
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Пенсионер29 июля 2018, 12:20
В Казанке дно очень неровное, много ям. Я сам в молодости там чуть не утонул, спасибо добрым людям, которые подали руку и помогли выбраться из ямы.
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