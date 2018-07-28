Около Центра семьи «Казан» утонул 8-летний мальчик

В Казани около Центра семьи "Казан" накануне утонул 8-летний мальчик, об этом сообщает телеканал "Эфир".

Предварительно, мальчик в компании четверых друзей пошли купаться на Казанку без разрешения родителей, в какой-то момент один из них начал тонуть. Никто не отзывался на крики детей о помощи, а самостоятельно они не смогли вытащить друга, ребенок погиб. Тело нашли спасатели спустя примерно полчаса.

В МЧС напомнили, что купаться на набережной реки Казанки запрещено, в какой-то момент дно там в буквальном смысле слова пропадает под ногами.

Отметим, в последние недели в Татарстане постоянно тонут люди. Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал обратить особое внимание МЧС на безопасность на воде.