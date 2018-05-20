Разворотные петли и дорога-дублер: чего не хватает автомобилистам на Горьковском шоссе

Корреспондент ProKazan.ru проинспектировал основные выезды из Казани. В этом материале мы расскажем о недостатках и особенностях Горьковского шоссе

Горьковское шоссе - магистральная улица в Кировском районе, выезд с западной части города. Фактически соединяет город с трассой М7, являясь самой загруженной дорогой на выезде из Казани. Шоссе берет начало от круговой развязки на перекрестке улиц Фрунзе и Восстания и тянется до улицы Залесной одноименного поселка.

Горьковское шоссе получило своё название благодаря направлению в сторону Нижнего Новгорода (бывший город Горький).

На западе от Казани расположено большое количество дачных участков, коттеджных поселков и мест отдыха горожан, поэтому в летнее время Горьковское шоссе испытывает колоссальную нагрузку.



На выходные дачники покидают город, образуя большие заторы на выезде

Горьковское шоссе имеет от 4 до 6 полос, причем расширение, как правило, идет за счет автобусной полосы. На некоторых участках есть дороги-дублеры, которые используются водителями для объезда пробок.

«Больные» места Горьковского шоссе

Формально, самый сложный участок на западном выезде из города к Горьковскому шоссе не относится, однако является его продолжением. Речь идет о повороте на поселок Осиново, где также расположены крупные жилые комплексы "Салават Купере" и "Радужный". Заторы там образуются даже не в час-пик.

Чтобы частично решить эту проблему, власти города планируют отменить левый поворот на этом участке, а вместо этого построить разворотные петли.

- Пока еще не кардинальное решение, но эти работы позволят нам облегчить ситуацию, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин в марте этого года.



Предполагаемый проект разворотной петли, реализованный на въезде в Геленджик

Чуть ранее, в январе, мы писали материал о трудностях, с которыми сталкиваются тысячи жителей Осиново и близлежащих поселков, чтобы выехать на Горьковское шоссе.



Чтобы попасть на Горьковское шоссе, водителям ежедневно приходится стоять в пробках

Другой проблемный участок находится на въезде в Казань перед ж/д мостом. В этом месте три полосы дороги сужаются до двух, движение становится более плотным. К тому же, чуть дальше от моста проходят ж/д рельсы, которые сильно тормозят движение автомобилей.

Дорога-дублер, которой нет

О новой дороге для разгрузки Горьковского шоссе начали говорить с момента старта строительства жилых комплексов "Радужный" и "Салават Купере", а весной 2016 года об этом проекте упомянул мэр Казани Ильсур Метшин.

- Как только будут введены в эксплуатацию первые дома в «Салават Купере», и микрорайон начнет разрастаться, самое первое, что случится, — это строительство дороги-дублера, — заявил Метшин.

Но дальше слов дело не пошло. Дороги нет даже в проекте, поэтому говорить о реальных сроках строительства не представляется возможным.

Инфраструктура Горьковского шоссе

Горьковское шоссе - самая живописная магистраль Казани. Большая часть дороги окружена городским лесопарком, в котором расположены излюбленные места отдыха казанцев - озеро Глубокое, Лебяжье, Светлое.





Зимой сюда приезжают, чтобы покататься на лыжах, летом - на велосипедах. Есть пункты проката снаряжения.

Активный отдых также представлен веревочным парком и спортивным комплексом "Олимпиец".

В этом году опоры освещения Горьковского шоссе украсили фигурами, стилизованными под татарский орнамент.



Здесь изображена казанская достопримечательность - Чаша

Два года назад сгорел известный ресторан "Нарат", расположенный напротив Лебяжьего озера. Остатки здания до сих пор не разобрали. Со стороны пепелище выглядит жутковато.

В целом, Горьковское шоссе производит самые приятные впечатления: хорошее асфальтовое покрытие, живописный вид, удобное направление. Главная проблема - отсутствие дороги-дублера к жилым комплексам "Салават Купере" и "Радужный". Ее строительство облегчит жизнь тысячам жителей Казани и близлежащих поселков.

ProKazan.ru отправил запрос в мэрию Казани с просьбой предоставить информацию о сроках строительства дороги-дублера Горьковского шоссе. Мы известим читателей портала, как только будет получен ответ.