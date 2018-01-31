Два километра в час: почему Казани нужна новая дорога в «Салават Купере»

Транспортный коллапс на Горьковском шоссе усиливается с каждым новым сданным домом

На сегодняшний день жители Осиново и "Салават Купере" довольствуются только одной узкой дорогой с выездом на Горьковское шоссе. Единственный выезд имеет по одной полосе в каждую сторону. Каждое утро у перекрестка с Залесным собираются десятки машин. Затор достигает двух километров - до самого Осиново. Водители нервничают, опаздывают, но вынуждены стоять.

- Дорога очень нужна, - делится с корреспондентом ProKazan.ru таксист Роман. - Каждый день трачу здесь по утрам 40 минут. Летом на выезд из Салават Купере тратится не меньше часа.

Его пассажир, Никита, добавляет, что живет неподалеку, но даже это не спасает его от пробки. Говорит, что надежда только на новую дорогу.

Примечательно, что микрорайон "Салават Купере" находится всего 10 минутах езды от Казани. Но выезд из ЖК, а также из Осиново так затруднен, что люди добираются до Горьковского шоссе часами. Причем, пробка не зависит от времени: заторы здесь бывают как утром, так и днем, и вечером.

Все это не прибавляет популярности микрорайону, ведь при всей современности жилого массива, туда не спешат переезжать люди даже из неблагоустроенного, аварийного жилья. Так, например жители аварийного дома на Назарбаева долгое время отказывались переезжать в новое жилье в "Салават Купере" не столько из-за его отдаленности, сколько из-за проблем с выездом.

Обещание

Трансформация дорожной сети в "Салават Купере" обсуждалась еще в начале строительства микрорайона, в 2014-м году. Уже тогда ощущался перегруз Горьковского шоссе. А между тем, соципотечный городок растет. Согласно проекту, его население должно составлять 50 тысяч человек. По последним данным, уже сданы и заселены 11 домов на 3264 квартиры. Плюс 7 тысяч человек - население Осиново. То есть со временем проблема будет только усиливаться. Если и дальше откладывать строительство новой дороги, через пару лет 57 тысяч человек будут выбираться из ЖК так же по двухполосной дороге.

Возможно, через год

Дорогу-дублер в "Салават Купере" могут построить от улицы Тэцевской. Об этом заявлял мэр города Ильсур Метшин. Стоимость строительства по предварительной оценке, составит 120 млн. рублей.

Сейчас обращение градоначальника направлено на рассмотрение Рустама Минниханова. Пока решение о строительстве новой дороги не принято. Как обещал Ильсур Метшин, решение должно быть принято в этом году, однако конкретных сроков никто не озвучивает. Но даже если власти решат строить дорогу, уйдет время на создание сначала проекта, уже затем - непосредственно на строительство.

Пересесть на поезда

Построить дорогу быстро не получится, поэтому в качестве альтернативы было предложено отправить до микрорайона электричку. Планируется, что электричка будет курсировать от вокзала Казань-2 (Северный вокзал) с интервалом 30 минут. Остановочная платформа будет расположена между домами ЖК первой и второй очереди. Дорога в пути будет занимать около получаса. Проект уже готов, однако до сих пор не согласован.

- У нас все проекты готовы, - прокомментировала порталу ProKazan.ru пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства Наиля Клевлеева. - Нас просили подготовить быстрые варианты. Самый дешевый и быстрый - это запуск электрички, там даже бюджетных средств будет по-минимуму.

Однако даже если проект согласуют завтра, его строительство начнется не в этом году. По словам первого замдиректора пригородной пассажирской компании «Содружество» Николая Еремцова, у компании уже сформирован заказ на 2018-й год.

- Мы будем работать по заказу, - пояснил Николай Еремцов. - На этот год заказы уже сформированы, строительство путей в «Салават Купере» нет.