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Два километра в час: почему Казани нужна новая дорога в «Салават Купере»

Два километра в час: почему Казани нужна новая дорога в «Салават Купере»
16+
Фото: Ольга Плешкова
Транспортный коллапс на Горьковском шоссе усиливается с каждым новым сданным домом

На сегодняшний день жители Осиново и "Салават Купере" довольствуются только одной узкой дорогой с выездом на Горьковское шоссе. Единственный выезд имеет по одной полосе в каждую сторону. Каждое утро у перекрестка с Залесным собираются десятки машин. Затор достигает двух километров - до самого Осиново. Водители нервничают, опаздывают, но вынуждены стоять.

- Дорога очень нужна, - делится с корреспондентом ProKazan.ru таксист Роман. - Каждый день трачу здесь по утрам 40 минут. Летом на выезд из Салават Купере тратится не меньше часа.

Его пассажир, Никита, добавляет, что живет неподалеку, но даже это не спасает его от пробки. Говорит, что надежда только на новую дорогу.

Примечательно, что микрорайон "Салават Купере" находится всего 10 минутах езды от Казани. Но выезд из ЖК, а также из Осиново так затруднен, что люди добираются до Горьковского шоссе часами. Причем, пробка не зависит от времени: заторы здесь бывают как утром, так и днем, и вечером.

Все это не прибавляет популярности микрорайону, ведь при всей современности жилого массива, туда не спешат переезжать люди даже из неблагоустроенного, аварийного жилья. Так, например жители аварийного дома на Назарбаева долгое время отказывались переезжать в новое жилье в "Салават Купере" не столько из-за его отдаленности, сколько из-за проблем с выездом.

Обещание

Трансформация дорожной сети в "Салават Купере" обсуждалась еще в начале строительства микрорайона, в 2014-м году. Уже тогда ощущался перегруз Горьковского шоссе. А между тем, соципотечный городок растет. Согласно проекту, его население должно составлять 50 тысяч человек. По последним данным, уже сданы и заселены 11 домов на 3264 квартиры. Плюс 7 тысяч человек - население Осиново. То есть со временем проблема будет только усиливаться. Если и дальше откладывать строительство новой дороги, через пару лет 57 тысяч человек будут выбираться из ЖК так же по двухполосной дороге.

Возможно, через год

Дорогу-дублер в "Салават Купере" могут построить от улицы Тэцевской. Об этом заявлял мэр города Ильсур Метшин. Стоимость строительства по предварительной оценке, составит 120 млн. рублей.

Сейчас обращение градоначальника направлено на рассмотрение Рустама Минниханова. Пока решение о строительстве новой дороги не принято. Как обещал Ильсур Метшин, решение должно быть принято в этом году, однако конкретных сроков никто не озвучивает. Но даже если власти решат строить дорогу, уйдет время на создание сначала проекта, уже затем - непосредственно на строительство.

Пересесть на поезда

Построить дорогу быстро не получится, поэтому в качестве альтернативы было предложено отправить до микрорайона электричку. Планируется, что электричка будет курсировать от вокзала Казань-2 (Северный вокзал) с интервалом 30 минут. Остановочная платформа будет расположена между домами ЖК первой и второй очереди. Дорога в пути будет занимать около получаса. Проект уже готов, однако до сих пор не согласован.

- У нас все проекты готовы, - прокомментировала порталу ProKazan.ru пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства Наиля Клевлеева. - Нас просили подготовить быстрые варианты. Самый дешевый и быстрый - это запуск электрички, там даже бюджетных средств будет по-минимуму.

Однако даже если проект согласуют завтра, его строительство начнется не в этом году. По словам первого замдиректора пригородной пассажирской компании «Содружество» Николая Еремцова, у компании уже сформирован заказ на 2018-й год.

- Мы будем работать по заказу, - пояснил Николай Еремцов. - На этот год заказы уже сформированы, строительство путей в «Салават Купере» нет.

Ольга Плешкова, 31.01.2018, 17:47
Тэги: Дороги
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Комментарии

Юр31 января 2018, 17:55
То ли ещё будет! Даже если расширят дорогу, все будут стоять на Лебяжьем или на Тэцевская, которая тоже узкая.
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1
64
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Горожанин31 января 2018, 18:01
В ответ на комментарий пользователя
То ли ещё будет! Даже если расширят дорогу, все будут стоять на Лебяжьем или на Тэцевская, которая тоже узкая.
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Построят дорогу дублер.
Вообще, чтобы не было проблем с проездом, лучше уж на ОТ ездить.
11
4
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Горожанин31 января 2018, 18:10
Метро туда проложите от авиастроя
2
26
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Горожанин31 января 2018, 18:13
В ответ на комментарий пользователя
То ли ещё будет! Даже если расширят дорогу, все будут стоять на Лебяжьем или на Тэцевская, которая тоже узкая.
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пробка из одного места, как правило, переходит в другое, но все равно дорогу нужно строить, или хотя бы запустить электричку
1
18
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Горожанин31 января 2018, 18:14
В ответ на комментарий пользователя
Метро туда проложите от авиастроя
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метро тоже строят долго, поэтому этот вариант сразу отпадает. А вот электричка неплохой вариант
1
16
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Горожанин31 января 2018, 18:20
Еще немношко потерпите , мусороный завод построят, и некому оттуда будет ездить:-D:-D:-D
1
32
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Слушатель31 января 2018, 18:39
Точняк, ещё мусоровозы скоро добавятся. Надо им мигалки поставить. Вот будет весело.
1
19
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Горожанин31 января 2018, 18:49
Поражает легкомыслие и недальновидность как мэра Казани, так и Минниханова. Вопрос назрел не сегодня и даже не вчера, вся эта ситуация легко просчитывалась с момента начала строительства ЖК. И тем не менее проект не согласован даже сегодня.
0
49
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Димас люблю пивас31 января 2018, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
Точняк, ещё мусоровозы скоро добавятся. Надо им мигалки поставить. Вот будет весело.
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Пипец салаватовцам:-D естественный отбор :-P
3
8
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Горожанин31 января 2018, 19:00
Железнодорожная ветка электрички дороже чем автомобильная, а дорога дублёр до Тецевской уже существует и тоже стоит. Такчто нет у нашей мерии решений. Добро пожаловать в транспортный стояк
1
21
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Горожанин31 января 2018, 19:16
ППК «Содружество» занимается пассажирскими перевозками или строительством путей?
0
1
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Горожанин31 января 2018, 19:17
Структура ОАО "РЖД"
Пассажирская пригородная компания ОАО "Содружество"
Деятельность
обеспечение безубыточности (прибыльности) пригородных пассажирских перевозок;
ликвидация перекрестного финансирования затрат на пригородные пассажирские перевозки за счет доходов от перевозок грузов.
0
0
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Горожанин31 января 2018, 19:24
В ответ на комментарий пользователя
Поражает легкомыслие и недальновидность как мэра Казани, так и Минниханова. Вопрос назрел не сегодня и даже не вчера, вся эта ситуация легко просчитывалась с момента начала строительства ЖК. И тем не менее проект не согласован даже сегодня.
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Видимо, есть трудности. Как минимум, в деньгах проблема. Финансирование нужно такого проекта
4
0
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Горожанин31 января 2018, 19:25
В ответ на комментарий пользователя
Железнодорожная ветка электрички дороже чем автомобильная, а дорога дублёр до Тецевской уже существует и тоже стоит. Такчто нет у нашей мерии решений. Добро пожаловать в транспортный стояк
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в статье же сказано, что электричка выйдет дешевле.
0
2
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин31 января 2018, 19:31
Быстрее бы там, мусоросжигающий завод.построили с рабочими местами. Появится работа рядом с домом, поток а Казань убавится.:-P:-D:-D
2
6
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Горожанин31 января 2018, 19:35
В ответ на комментарий пользователя
Видимо, есть трудности. Как минимум, в деньгах проблема. Финансирование нужно такого проекта
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Видимо в деньгах, ЧМ же.
0
4
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Горожанин31 января 2018, 19:35
На Набережные Челны сделали широченную дорогу (в районе Константиновки), а на Москву (Горьковское Шоссе) - узкую - вот такой сеператизм у власти местной. Хотя многие из Зеленодольска (население 100 тыс) ездят
0
13
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marex31 января 2018, 19:51
дешевле и быстрей узкоколейку кинуть. 50 студентов за лето сделают. даже 2 - в юдино и на восстание.
0
2
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горожанин31 января 2018, 20:15
Как на дачу ездить по Горьковскому шоссе? Пусть Салаватовцы дома сидят и никуда не высовываются. 2автобуса им в день,утром и вечером и хватит. Разездились понимаешь.
3
14
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Горожанин31 января 2018, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
Как на дачу ездить по Горьковскому шоссе? Пусть Салаватовцы дома сидят и никуда не высовываются. 2автобуса им в день,утром и вечером и хватит. Разездились понимаешь.
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Может дачники пусть не высовываются? У людей там жилье вообще-то, а вы со своими дачами не командуйте тут!
10
5
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Горожанин31 января 2018, 20:20
Всегда удивляюсь с таких, как эти куперасты))) смотрят что покупают, а потом недовольны )))

И вообще сидите в своих Актанышах и не притесь в Казань, тогда ни сами, ни казанцы в пробках стоять не будут )) на авито объявы смотришь, переходишь в профиль - одни колхозаны, но все в Казани торчат и чем-то барыжат
1
19
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Горожанин31 января 2018, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
Как на дачу ездить по Горьковскому шоссе? Пусть Салаватовцы дома сидят и никуда не высовываются. 2автобуса им в день,утром и вечером и хватит. Разездились понимаешь.
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Куперасты они, а не салаватовцы
0
6
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Горожанин31 января 2018, 20:29
В ответ на комментарий пользователя
Может дачники пусть не высовываются? У людей там жилье вообще-то, а вы со своими дачами не командуйте тут!
Развернуть
Дачники - казанцы, а 90% куперастов - колхозаны, пусть в деревнях коров доят
3
12
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Горожанин31 января 2018, 20:35
Летом конечно там будет просто пи...ец!
0
5
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Горожанин31 января 2018, 20:47
Так микроб же колхозан. Вот и притягивает себе подобных.
0
2
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Горожанин31 января 2018, 20:54
В ответ на комментарий пользователя
Поражает легкомыслие и недальновидность как мэра Казани, так и Минниханова. Вопрос назрел не сегодня и даже не вчера, вся эта ситуация легко просчитывалась с момента начала строительства ЖК. И тем не менее проект не согласован даже сегодня.
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Может они никак не ожидали, что соципотечники и аварийщики, нуждающиеся в помощи государства, люди по определению без денег, окажутся все на л/а?
2
7
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Горожанин31 января 2018, 21:18
В ответ на комментарий пользователя
Дачники - казанцы, а 90% куперастов - колхозаны, пусть в деревнях коров доят
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напоминает дискриминацию...вы видимо совсем обнаглели. Возомнили себя кем?!
7
2
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 21:19
В ответ на комментарий пользователя
Может они никак не ожидали, что соципотечники и аварийщики, нуждающиеся в помощи государства, люди по определению без денег, окажутся все на л/а?
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кстати, меткое замечаение) Все такие малообеспеченые якобы и ждут от государства квартир
0
3
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 21:20
В ответ на комментарий пользователя
Летом конечно там будет просто пи...ец!
Развернуть
неужели так много дачников? полгорода что ли?
2
0
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 21:20
В ответ на комментарий пользователя
напоминает дискриминацию...вы видимо совсем обнаглели. Возомнили себя кем?!
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Ни кем не возомнил, я к тебе на село не перся и не жаловался, что по колено в грязи испачкался. Вот и ты не жалуйся, раз приехал
5
4
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Горожанин31 января 2018, 22:11
Опомнились
0
3
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Горожанин31 января 2018, 22:11
Если предполагается, что люди пересядут на электрички и дороги разгрузятся, то почему бы не требовать от администрации больше автобусов? Если нет возможности, частников привлечь, на микроавтобусах?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 22:21
Нищебродам-салаватчикам нищебродские узкие дороги. Все правильно.
2
1
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Горожанин31 января 2018, 23:02
Было бы неплохо такую дорогу-дублер, но проект не быстрый. Надеюсь, что быстро согласуют все же
1
0
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Горожанин31 января 2018, 23:06
В ответ на комментарий пользователя
Метро туда проложите от авиастроя
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Метро туда знаешь сколько будут прокладывать? Лет десять! Да и невыгодно это.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 23:10
В ответ на комментарий пользователя
напоминает дискриминацию...вы видимо совсем обнаглели. Возомнили себя кем?!
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Ха вы посмотрите в Казань она и есть большая деревня с населениеем 1,5млн и не25млн как Москве в каждом районе и корову и козу можно встретить
0
1
Согласны с автором?
Юр31 января 2018, 23:11
В ответ на комментарий пользователя
Построят дорогу дублер.
Вообще, чтобы не было проблем с проездом, лучше уж на ОТ ездить.
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Чем лучше на ОТ? В пробках в автобусе стоять с детьми??
0
2
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 23:11
В ответ на комментарий пользователя
Ни кем не возомнил, я к тебе на село не перся и не жаловался, что по колено в грязи испачкался. Вот и ты не жалуйся, раз приехал
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город можно подумать тебе принадлежит
1
2
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 23:13
В ответ на комментарий пользователя
Поражает легкомыслие и недальновидность как мэра Казани, так и Минниханова. Вопрос назрел не сегодня и даже не вчера, вся эта ситуация легко просчитывалась с момента начала строительства ЖК. И тем не менее проект не согласован даже сегодня.
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Да знали они всё! Просто квартиры прибыль приносят, а дорогу строить - это расходы. А у них цель - больше денег получить, а на людей наплевать!
0
4
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 23:17
В ответ на комментарий пользователя
Ни кем не возомнил, я к тебе на село не перся и не жаловался, что по колено в грязи испачкался. Вот и ты не жалуйся, раз приехал
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так никто не жалуется на город, но проблема с дорогой есть. И она еще без СК была, просто сейчас остро встает вопрос. Дай бог чтобы быстрей все согласовали и решили хоть как то проблему, дорогу нужно разгрузить в любом случае.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2018, 23:29
В ответ на комментарий пользователя
город можно подумать тебе принадлежит
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А тебе тем более. Стой в своей пробке и не ной
1
1
Согласны с автором?
Сергей31 января 2018, 23:44
Надо убрать светофор в Залесном на Юдино, те кто с Юдино или Осиново едут, направо и разворот, может даже развязки сделать петлевые как на Победы.
0
1
Согласны с автором?
Ага31 января 2018, 23:47
В ответ на комментарий пользователя
Поражает легкомыслие и недальновидность как мэра Казани, так и Минниханова. Вопрос назрел не сегодня и даже не вчера, вся эта ситуация легко просчитывалась с момента начала строительства ЖК. И тем не менее проект не согласован даже сегодня.
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Это уровень "эффективности" руководства РТ.
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Горожанин31 января 2018, 23:50
Дурости хватило развязку у Айши сделать - там вообще пробок никогда не было, а в Залесном ничего не делают! И зачем пешеходы ходят через перекресток - в 50 метрах подземный переход!
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Сергей31 января 2018, 23:54
Да, непонятно нафига у Айши такую развязку замутили, раньше кольцо там было безпроблемное, куда нафиг эта развязка, лучше бы деньги потратили на петлевые развязки в р-не Залесного, убрали бы все светофоры после старого поста ДПС, стало бы намного лучше. О чем думает руководство вообще непонятно.
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Горожанин01 февраля 2018, 00:00
Во всех нормальных странах сначала строят дороги, а только потом жилье. Но у нас как всегда все через одно место
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Петя Сафонов01 февраля 2018, 00:21
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
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Горожанин01 февраля 2018, 00:56
В ответ на комментарий пользователя
Дурости хватило развязку у Айши сделать - там вообще пробок никогда не было, а в Залесном ничего не делают! И зачем пешеходы ходят через перекресток - в 50 метрах подземный переход!
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Ты очень глуп, иптяш. Развязка у Айши - часть коридора Европа-Китай, ее построили с другими целями и на другие бабки.
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Горожанин01 февраля 2018, 01:27
Бесит! Берутся за громкие проекты и бросают на пол пути!!! Где обещанные и реализованные проекты!!! Большое транспортное кольцо через тульскую-борисково-магистральная и тд. Сколько можно издеваться над народом Метшин? Акчарлак снесли, а толку? По задумке должна быть дорога на мамадышский тракт!!! Нет слов короче. Пустословы.
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