На Горьковском шоссе построят разворотные петли для «Салават Купере»

На Горьковском шоссе построят разворотные петли к жилому комплексу "Салават Купере", также запланировано обустройство существующей дороги от улицы Нурихана Фаттаха до улицы Тэцевской с остановками и освещением. Об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

Разворотные петли будут наземными, решение об их строительстве было принято по согласованию с ГИБДД, где сообщили, что большая пробка создается из-за того, что много машин стоят на левом повороте.

- Из-за этого практически одна полоса не двигается. Поэтому решено сделать разворотные и петли и отменить левые повороты, — сообщили на совещании.

На улучшение дорожной ситуации в "Салават Купере" потратят 165 млн рублей.

- Пока еще не кардинальное решение, но эти работы позволят нам облегчить ситуацию, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее на этом совещании заявили, что Казани нашли 93 участка дорог с большим количеством аварий, их решено было обезопасить. На опасных участках установят 32 светофора, 819 знаков и 20 км ограждений безопасности.