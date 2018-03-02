Появилось фото казанца, который устроил стрельбу в подъезде на Авангардной

После убийства бойца Росгвардии он покончил с собой

В Интернете появилось фото 34-летнего казанского стрелка Александра Петрова, который в ночь на 28 февраля устроил стрельбу в подъезде многоэтажки на улице Авангардная — он стрелял из охотничьего карабина в сотрудников правоохранительных органов и гражданских. Во время перестрелки погиб боец ОМОНа Денис Иванченко, по официальной версии, он получил ранение в шею, после чего часть дроби по артерии проникла в сердце, что вызвало его остановку. Об этом сообщает "Бизнес Online".

По данным СМИ, стрелок был из достаточно благополучной профессорской семьи, у него было двое детей, по ряду свидетельств, работал в сфере IT, увлекался охотой.

В полиции на Александра Петров и от самого Петрова было несколько заявлений - в двух случаях это были жалобы жены (в том числе на угрозу убийства), также в марте 2016 году на него написали заявления два человека за нанесение телесных повреждений. Но жаловался в полицию и сам Петров — на семейный скандал, на побои. Последней же точкой стал, судя по всему, спор о разделе четырехкомнатной квартиры.

Отмечается, что когда вечером вооруженный Петров пришел к квартире брата жены, где какое-то время она жила вместе с детьми, дверь ему открыл его 10-летний сын. "Я пришел вас убивать", — так якобы сказал ребенку отец, после чего мать оттащила ребенка, а сам мужчина выстрелил в дверь.

После обстрела прибывших полицейских он покончил с собой.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщил, почему, если расследование данного инцидента и будет проведено как положено, то вряд ли в дальнейшем все-равно последуют какие-либо выводы.