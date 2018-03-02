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Появилось фото казанца, который устроил стрельбу в подъезде на Авангардной

Появилось фото казанца, который устроил стрельбу в подъезде на Авангардной
16+
Фото: business-gazeta.ru
После убийства бойца Росгвардии он покончил с собой

В Интернете появилось фото 34-летнего казанского стрелка Александра Петрова, который в ночь на 28 февраля  устроил стрельбу в подъезде многоэтажки на улице Авангардная — он стрелял из охотничьего карабина в сотрудников правоохранительных органов и гражданских. Во время перестрелки погиб боец ОМОНа Денис Иванченко, по официальной версии, он получил ранение в шею, после чего часть дроби по артерии проникла в сердце, что вызвало его остановку. Об этом сообщает "Бизнес Online".

По данным СМИ, стрелок был из достаточно благополучной профессорской семьи, у него было двое детей, по ряду свидетельств, работал в сфере IT, увлекался охотой.

В полиции на Александра Петров и от самого Петрова было несколько заявлений - в двух случаях это были жалобы жены (в том числе на угрозу убийства), также в марте 2016 году на него написали заявления два человека за нанесение телесных повреждений. Но жаловался в полицию и сам Петров — на семейный скандал, на побои. Последней же точкой стал, судя по всему, спор о разделе четырехкомнатной квартиры.

Отмечается, что когда вечером вооруженный Петров пришел к квартире брата жены, где какое-то время она жила вместе с детьми, дверь ему открыл его 10-летний сын. "Я пришел вас убивать", — так якобы сказал ребенку отец, после чего мать оттащила ребенка, а сам мужчина выстрелил в дверь.

После обстрела прибывших полицейских он покончил с собой.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщил, почему, если расследование данного инцидента и будет проведено как положено, то вряд ли в дальнейшем все-равно последуют какие-либо выводы.

N. Vildanov, 04.03.2018, 09:19
Тэги: Смерть
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Комментарии

Горожанин04 марта 2018, 09:41
Добрый вечер всем! По поводу чп на авангардной хочу довести следующую информацию :ситуация там была такая: омоновцы шли вчетвером дыша друг другу в затылок, без штурмовых щитов(рассчитывали на авось)когда начал палить дебошир, четвёртый омоновец выстрелил сзади впереди идущему, им и был покойный, это выяснилось после приезда московского СК и когда от трупа отогнали местных в морге, в теле нашли пулю а не дробь от ружья! Пуля прошила заднюю часть тела, вышла через сердце и уперлась в бронежилет на груди! Вся верхушка Мвд сидит и ссыт-ждёт решения Москвы
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Аноним04 марта 2018, 10:01
В ответ на комментарий пользователя
ОМОН к МВД не относится! Так чего же верхушка Мвд ссыт и ждет решения Москвы?
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Ха ха ха менты ментов валить начали!
6
10
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Горожанин04 марта 2018, 10:02
вот, сразу видно, интеллигент, духовность и скрепы прямо на лице.
7
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Горожанин04 марта 2018, 10:06
ПРАВДУ НЕ СКРОЕШ ! ! !
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Коротко04 марта 2018, 10:08
Короче русский дебошир застрелил украинца
11
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Горожанин04 марта 2018, 10:11
В ответ на комментарий пользователя
ПРАВДУ НЕ СКРОЕШ ! ! !
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Грамоте обучись сперва , правдоискатель ...
4
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Горожанин04 марта 2018, 10:13
В ответ на комментарий пользователя
вот, сразу видно, интеллигент, духовность и скрепы прямо на лице.
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А у Вас что на лице ? Творческое вдохновение , мудрая усталость или вековая печаль ?
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7
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Горожанин04 марта 2018, 10:15
В ответ на комментарий пользователя
Добрый вечер всем! По поводу чп на авангардной хочу довести следующую информацию :ситуация там была такая: омоновцы шли вчетвером дыша друг другу в затылок, без штурмовых щитов(рассчитывали на авось)когда начал палить дебошир, четвёртый омоновец выстрелил сзади впереди идущему, им и был покойный, это выяснилось после приезда московского СК и когда от трупа отогнали местных в морге, в теле нашли пулю а не дробь от ружья! Пуля прошила заднюю часть тела, вышла через сердце и уперлась в бронежилет на груди! Вся верхушка Мвд сидит и ссыт-ждёт решения Москвы
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Судя по всему - ты омоновцам фонариком светил . А вообще конечно здорово - писать всякий бред , прекрасно зная , что за базар отвечать не придется .
13
8
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Горожанин04 марта 2018, 10:30
А как он из ружья застрелился, ствол то длинный, даже в голову себе не попадёшь, или ботинок снял:-)
3
13
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БС04 марта 2018, 10:31
В ответ на комментарий пользователя
Добрый вечер всем! По поводу чп на авангардной хочу довести следующую информацию :ситуация там была такая: омоновцы шли вчетвером дыша друг другу в затылок, без штурмовых щитов(рассчитывали на авось)когда начал палить дебошир, четвёртый омоновец выстрелил сзади впереди идущему, им и был покойный, это выяснилось после приезда московского СК и когда от трупа отогнали местных в морге, в теле нашли пулю а не дробь от ружья! Пуля прошила заднюю часть тела, вышла через сердце и уперлась в бронежилет на груди! Вся верхушка Мвд сидит и ссыт-ждёт решения Москвы
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Круче этого бреда я ещё нигде не читал. Ты хотя бы, прежде чем писать этот бред подумал, что четвёртый боец никак не мог попасть в сердце первому так как двое бойцов находятся между ними и закрывают тело от четвёртого первому .
И где ты там видеть мог, что они дышали в затылок друг другу, когда все находились за оцеплением.
11
4
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Горожанин04 марта 2018, 10:34
В ответ на комментарий пользователя
Ничего подобного ! У нас бабульки у подъезда говорят , что там пять или шесть трупов было . Омоновцы в подъезде водку пили . А потом поножовщину устроили . Их группа Альфа прилетела усмирять - так те давай в них из пулеметов палить ! А над домом в этот момент пролетал Карлсон . Карлсон все видел , все узнал . Он полетел к советскому разведчику Штирлецу , тот в это время играл на рояле и пил кофе . Карлсон говорит : Штирлиц , наших бьют !!! И т,lд.
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А, опять.ты, възьерошенный, в больничной пижаме, в палате психбольницы все стены испытал, теперь всякую ф..йню всем рассказываеш?
6
2
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Горожанин04 марта 2018, 10:36
В ответ на комментарий пользователя
О ! Уже 14 лайков ! Значит где то в Казани бродят 14 лохов , готовых поверить кому угодно про все что угодно ! Так держать Казань ! Ты всегда славилась агрессивными обывателями и доверчивыми лохами .
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И не говори. А хотя ты сам 18 марта поверишь зомбированию и проголосуешь за продолжение этого всего. :-D
7
4
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К04 марта 2018, 10:37
В ответ на комментарий пользователя
вот, сразу видно, интеллигент, духовность и скрепы прямо на лице.
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Своё лицо бы показал ,смелый такой
1
3
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Горожанин04 марта 2018, 10:40
А что, в наше время всё возможно...Мы уже почти привыкли, что нам часто говорят неправду
0
5
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Абр04 марта 2018, 10:40
В ответ на комментарий пользователя
А как он из ружья застрелился, ствол то длинный, даже в голову себе не попадёшь, или ботинок снял:-)
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Возьми в руки и застрелись ,уверяют тебя 100% сможешь! Ты ружья видимо не видел никогда думаешь это такая хреновина как в кино из которых танки подстреливают. Охотничее ружьё гораздо меньше.
6
3
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Горожанин04 марта 2018, 10:50
В ответ на комментарий пользователя
Добрый вечер всем! По поводу чп на авангардной хочу довести следующую информацию :ситуация там была такая: омоновцы шли вчетвером дыша друг другу в затылок, без штурмовых щитов(рассчитывали на авось)когда начал палить дебошир, четвёртый омоновец выстрелил сзади впереди идущему, им и был покойный, это выяснилось после приезда московского СК и когда от трупа отогнали местных в морге, в теле нашли пулю а не дробь от ружья! Пуля прошила заднюю часть тела, вышла через сердце и уперлась в бронежилет на груди! Вся верхушка Мвд сидит и ссыт-ждёт решения Москвы
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Вот это больше позохе на правду. И сомневаюсь что дебошир покончил собой сам.
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10
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Горожанин04 марта 2018, 11:08
В шоке:
как такое "личико"
получило справку на оружие из
психоневрологического и наркологического диспансеров?
Как?(?)(?)(?)(?)(?)
6
2
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Курбан04 марта 2018, 11:16
Не понятная история, много чего скрывают .
0
5
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Горожанин04 марта 2018, 11:17
Кто бы что бы не писал, видно одно, властям веры никакой абсолютно и народ готов верить кому угодно лишь бы против власти. И это по моему так везде и всюду. И как вы думаете о чем это говорит - Д О В Е Л И
0
5
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Горожанин04 марта 2018, 11:17
Очень плохо, непрофессионально сработала полиция! Судя по пуле, изъятую в морге подстрелили сами своего же, и по поводу самоубийства полная ложь! Не верю ментам!
0
11
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Горожанин04 марта 2018, 11:20
В ответ на комментарий пользователя
Добрый вечер всем! По поводу чп на авангардной хочу довести следующую информацию :ситуация там была такая: омоновцы шли вчетвером дыша друг другу в затылок, без штурмовых щитов(рассчитывали на авось)когда начал палить дебошир, четвёртый омоновец выстрелил сзади впереди идущему, им и был покойный, это выяснилось после приезда московского СК и когда от трупа отогнали местных в морге, в теле нашли пулю а не дробь от ружья! Пуля прошила заднюю часть тела, вышла через сердце и уперлась в бронежилет на груди! Вся верхушка Мвд сидит и ссыт-ждёт решения Москвы
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вот это поворот....
хотя после анального шампанского выходками правоохранителей удивить сложно....
0
7
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Горожанин04 марта 2018, 11:24
А мужчина то был очень даже симпатичный, судя по фотке. В семейных скандалах виновата каждая сторона.50 на 50.Это как нужно было довести мужика,чтобы он с ружьем на своих детей пошел.Если что,я женщина.
3
5
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Горожанин04 марта 2018, 11:24
В ответ на комментарий пользователя
Добрый вечер всем! По поводу чп на авангардной хочу довести следующую информацию :ситуация там была такая: омоновцы шли вчетвером дыша друг другу в затылок, без штурмовых щитов(рассчитывали на авось)когда начал палить дебошир, четвёртый омоновец выстрелил сзади впереди идущему, им и был покойный, это выяснилось после приезда московского СК и когда от трупа отогнали местных в морге, в теле нашли пулю а не дробь от ружья! Пуля прошила заднюю часть тела, вышла через сердце и уперлась в бронежилет на груди! Вся верхушка Мвд сидит и ссыт-ждёт решения Москвы
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Комментарий - написанный в 9 утра - начинается со слов Добрый Вечер .... Не проспался что ли ?
4
3
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Горожанин04 марта 2018, 11:34
В ответ на комментарий пользователя
вот, сразу видно, интеллигент, духовность и скрепы прямо на лице.
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На самом деле обыкновенное лицо. Такие на каждом шагу.
0
3
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Горожанин04 марта 2018, 11:37
Самое интересное что он it шник подстрелил двух профессиональных полицейских, одного насмерть. Отсюда вывод -если диванные любители шутеров останутся без интернета они способны перестрелять всю полицию, при наличии оружия разумеется.
0
8
Согласны с автором?
Изя Шлангбаум04 марта 2018, 11:38
Такое доброе лицо...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин04 марта 2018, 11:40
В ответ на комментарий пользователя
А как он из ружья застрелился, ствол то длинный, даже в голову себе не попадёшь, или ботинок снял:-)
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Также как Шишмарева себе 8 ножевых в шею сама себе нанесла!
Слишком много самоубийств по вине ментов!!!
0
7
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Горожанин04 марта 2018, 11:46
В ответ на комментарий пользователя
Комментарий - написанный в 9 утра - начинается со слов Добрый Вечер .... Не проспался что ли ?
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Может, скопировал и распространяет информацию?
0
4
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Горожанин04 марта 2018, 11:49
В ответ на комментарий пользователя
Самое интересное что он it шник подстрелил двух профессиональных полицейских, одного насмерть. Отсюда вывод -если диванные любители шутеров останутся без интернета они способны перестрелять всю полицию, при наличии оружия разумеется.
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Он ещё и охотник.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин04 марта 2018, 11:51
В ответ на комментарий пользователя
Самое интересное что он it шник подстрелил двух профессиональных полицейских, одного насмерть. Отсюда вывод -если диванные любители шутеров останутся без интернета они способны перестрелять всю полицию, при наличии оружия разумеется.
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Вряд ли последуют какие либо выводы.Что совсем все так плохо ?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин04 марта 2018, 11:53
В ответ на комментарий пользователя
Судя по всему - ты омоновцам фонариком светил . А вообще конечно здорово - писать всякий бред , прекрасно зная , что за базар отвечать не придется .
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Можно в глазок наблюдать. Когда наш дом оцепляли и ломились в соседнюю дверь в 3 или 4 утра., я тоже наблюдала. Потом один закрыл пальцем глазок. Кстати, вызов был ложный, кто-то отомстил соседу.
0
2
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Горожанин04 марта 2018, 11:54
В ответ на комментарий пользователя
ОМОН к МВД не относится! Так чего же верхушка Мвд ссыт и ждет решения Москвы?
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А операцией кто руководил? Не МВД по твоему что ли ?Почитай кто на место присшесвие выезжал .
0
4
Согласны с автором?
Горожанин04 марта 2018, 11:54
В ответ на комментарий пользователя
Самое интересное что он it шник подстрелил двух профессиональных полицейских, одного насмерть. Отсюда вывод -если диванные любители шутеров останутся без интернета они способны перестрелять всю полицию, при наличии оружия разумеется.
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Хатой не хотел значит с детьми делиться.Что за тварь не может себе что ли купить?Вон арсенал какой собрал,не дёшево стоит наверное.Он психически больной наверное был .
2
1
Согласны с автором?
Горожанин04 марта 2018, 11:55
В ответ на комментарий пользователя
Такое доброе лицо...
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Все мы такие добрые с бодуна.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин04 марта 2018, 12:01
Хочу знать: только ПРАВДУ ! ! ! НАДОЕЛА ЛОЖЬ ! ! !
0
5
Согласны с автором?
Горожанин04 марта 2018, 12:06
В ответ на комментарий пользователя
Возьми в руки и застрелись ,уверяют тебя 100% сможешь! Ты ружья видимо не видел никогда думаешь это такая хреновина как в кино из которых танки подстреливают. Охотничее ружьё гораздо меньше.
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Все его ружья на фото есть, сайги12к я там не вижу
0
0
Согласны с автором?
Горожанин04 марта 2018, 12:07
Я сам очень давно имею лицензию, и если раньше психиатры проверяли на совесть, то теперь только смотрят на квитанцию об оплате, раньше в регистратуре проверяли потом по компу, а теперь есть квитанция есть получи голограмму на бланк, а кто ты им неинтерестно
0
0
Согласны с автором?
Горожанина04 марта 2018, 12:13
Сталин нужен,чтобы опять начали честно работать,либо от страха ,либо потому что умеют.
0
2
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Горожанин04 марта 2018, 12:17
В ответ на комментарий пользователя
Хатой не хотел значит с детьми делиться.Что за тварь не может себе что ли купить?Вон арсенал какой собрал,не дёшево стоит наверное.Он психически больной наверное был .
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Это лишь версия, озвученная после его смерти. Правды уже не узнать. Мой отец бывшей и квартиру оставил и дом ее родителям построил и нового мужа на хорошую работу устроил, а все равно кроме упреков ничего не слышал. Алименты платил по 2 раза. Т.к сначала просто на руки давал, а та в суд подала, что не платит.
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Горожанин04 марта 2018, 12:27
В ответ на комментарий пользователя
Комментарий - написанный в 9 утра - начинается со слов Добрый Вечер .... Не проспался что ли ?
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У нас - утро, в Америке - вечер.
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Горожанин04 марта 2018, 12:32
В ответ на комментарий пользователя
Добрый вечер всем! По поводу чп на авангардной хочу довести следующую информацию :ситуация там была такая: омоновцы шли вчетвером дыша друг другу в затылок, без штурмовых щитов(рассчитывали на авось)когда начал палить дебошир, четвёртый омоновец выстрелил сзади впереди идущему, им и был покойный, это выяснилось после приезда московского СК и когда от трупа отогнали местных в морге, в теле нашли пулю а не дробь от ружья! Пуля прошила заднюю часть тела, вышла через сердце и уперлась в бронежилет на груди! Вся верхушка Мвд сидит и ссыт-ждёт решения Москвы
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Что за бред вы несете... Единственное, что верно - он действительно умер от ранения в сердце.
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Горожанин04 марта 2018, 12:32
В ответ на комментарий пользователя
Добрый вечер всем! По поводу чп на авангардной хочу довести следующую информацию :ситуация там была такая: омоновцы шли вчетвером дыша друг другу в затылок, без штурмовых щитов(рассчитывали на авось)когда начал палить дебошир, четвёртый омоновец выстрелил сзади впереди идущему, им и был покойный, это выяснилось после приезда московского СК и когда от трупа отогнали местных в морге, в теле нашли пулю а не дробь от ружья! Пуля прошила заднюю часть тела, вышла через сердце и уперлась в бронежилет на груди! Вся верхушка Мвд сидит и ссыт-ждёт решения Москвы
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Какие ваши доказательства...?
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Горожанин04 марта 2018, 12:41
В ответ на комментарий пользователя
Что за бред вы несете... Единственное, что верно - он действительно умер от ранения в сердце.
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А не в шею разве ? Кому верить..
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Горожанин04 марта 2018, 12:56
это вы фотографию трупа выложили?
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Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

До окончания голосования осталось:
Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
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