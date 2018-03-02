«Вряд ли последуют выводы»: криминальный обозреватель ProKazan о стрелке на Авангардной

Портал ProKazan.ru о том, почему от трагедии, произошедшей в поселке Борисково на этой неделе, никто не застрахован

В ночь на 28 февраля 34-летний житель Казани устроил стрельбу в подъезде многоэтажки — он стрелял из охотничьего карабина в сотрудников правоохранительных органов и нескольких гражданских. Во время перестрелки героически погиб боец ОМОНа Денис Иванченко. Ранение получил участковый полиции и случайный человек.

То, что произошло в ту ночь, вызвало много вопросов у жителей города. «Что это за бойцы ОМОН, если не смогли скрутить одного пьяного дебошира!». «Куда смотрит полиция!?». «Как алкаш смог получить столько оружия?». Пусть это и прозвучит странно, но, к сожалению, в ночь перед последним днем зимы 2018 года не произошло ничего сверхъестественного. Да, ничего такого, что выламывалось бы из сегодняшнего положения вещей.

Не первый раз...

Подобные случаи имели место и раньше.

Вспомним апрель 2016 года. Поселок Мирный под Казанью. Отставной спецназовец, потеряв душевное равновесие после ссоры с бывшим начальником, успел положить двоих, пока его не подстрелили те же спецы.

Поселок Мирный под Казанью. 2017 год . Подмосковье. Мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл беспорядочный огонь по людям.

. Подмосковье. Мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл беспорядочный огонь по людям. ​2012 год. Москва. 29-летний москвич расстрелял из дробовика шестерых.

В общем, стоит вбить в любом поисковике «расстрелял из охотничьего ружья», как выдается около 300 тысяч результатов.



Поселок Мирный. База «Динамо». 2016 год.

Как все произошло

Вот и не успевший толком начаться 2018 год уже получил свою кровавую метку. Пьяный нелюдь, отсидев 10 суток за хулиганство (гонял по-пьяни жену и детей), пришел разбираться к супруге, написавшей на него заявление в полицию.

Как рассказал порталу ProKazan.ru собственный источник в правоохранительных органах, разобраться с женой стрелок обещал, еще отбывая 10-суточный административный арест

Зная нрав мужа, женщина вместе с детьми спряталась у брата. Тогда муж пришел к нему. С охотничьим карабином «Вепрь», запасом патронов, нацепив бронежилет. Ранил одного попытавшегося заговорить с ним жильца дома. Стрелял во второго, но, к счастью, не попал. Судя по отметинам на стенах подъезда, целил стрелок в голову. Огнем же встретил пытавшихся урезонить его участкового и наряд вневедомственной охраны. Участковому досталось дробью в ногу. Вскоре подоспел ОМОН росгвардейцев. Одного сотрудника изверг убил. И вот здесь в репортаже всех без исключения СМИ белое пятно: почему бойцы зашли в подъезд без щита? Кто отдал приказ на штурм, если он вообще был отдан?



Оружие, которое позже нашли у стрелка

Вскоре стрелявшего нашли на пятом этаже со снесенной наполовину выстрелом в упор из карабина головой. Вот и все.



Стрелок. Улица Авангардная

Дальше пошли комментарии официальных представителей, версии следствия, информация пресс-службы Росгвардии по РТ о погибшем сотруднике, обещания представить к награде.

По законам жанра, руководство МВД по РТ в компании ведомственной пресс-службы посетило раненого в «перестрелке» участкового в больнице и под щелчки затворов фотоаппаратов уверило в том, что «вся необходимая помощь будет оказана». А командир ОМОНа МВД по РТ сообщил, что они «будут ходатайствовать о выделении Росгвардией квартиры для семьи Иванченко». Как сообщили, помощь и содействие детям погибшего будут оказывать до их совершеннолетия.

Вот и все. А заданные в начале материала вопросы так и останутся без ответа. Не говорить же о том, что необходимо проводить беспристрастное служебное расследование, начиная с того момента, как, когда и по чьим рекомендациям убийца получил лицензию на оружие, как вышло так, что полицейские «не замечали» пьяных выходок дебошира (а как уверяют знакомые семьи, мужчина вел себя очень неспокойно довольно часто) и вообще – зачем увлекающемуся водкой с фенозепамом «охотнику» такое количество оружия?

Самое печальное в том, что даже если такое расследование будет проведено как положено – беспристрастно и открыто, то вряд ли последуют какие-либо выводы.

Откуда у стрелка оружие?

Дело в том, что, по данным нашего издания, гладкоствольными ружьями «Marocchi s112», ИЖ-81, ИЖ 17, ИЖ-54 и карабином «Вепрь» (Молот) стрелок владел на законных основаниях. Разрешение на все стволы он продлил в конце прошлого года. Тогда лицензионно-разрешительными функциями в области оборота оружия уже владела Росгвардия.

Однако как это пугающе часто происходит в новейшей истории, гвардейцам передали лишь право выдавать и отнимать лицензию на оружие. А проверять, как используют свое законное право владеть охотничьим и гражданским оружием наши соотечественники, должна по-прежнему полиция.

Более того, это прямая обязанность участкового уполномоченного. У которого, помимо нее, их фактически еще около 50: начиная от контроля парковки на газоне в городских дворах и разрешения семейных конфликтов до раскрытия преступлений, правонарушений (в том числе ПДД) и поквартирного обхода своей территории перед всеми без исключения политическими мероприятиями. Помимо этого, нужно провести прием граждан, рассмотреть заявления, доставить документацию в подразделения…

Служба участковых уполномоченных сегодня превратилась в того сантехника Васю в ЖЭКе, на которого вешают всю черновую работу, не входящую в обязанности директора с бухгалтером

Если что случится, первый кандидат на порку – тот же участковый. Как правило, на работе он уже в 8 утра, домой возвращается около 9 вечера. Потому такая ужасающая текучка кадров в этой службе, по крайней мере, в городах.

И так уж сложилось, что проверка владельцев оружия, тем более тех, кто формально не относится к «группе риска», в этой череде нервотрепки – дело не первой важности. А потому если и уволят участкового после этого инцидента, тот только с облегчением вздохнет.

Но не только увольнять, но даже формально наказать должностное лицо вроде бы и не за что: не было в этом случае предусмотренных современным законодательством оснований для лишения убийцы лицензии. К сожалению, сегодня иметь в домашнем арсенале пять стволов различного калибра не запрещено даже не состоящим на учете алкоголикам, дебоширам и другим не находящимся в ладах с законом разгильдяям (по данным нашего издания, убийца привлекался к уголовной ответственности, но в суде дело было прекращено за примирением сторон).

В очередной раз о «дураке с ружьем» как о проблеме серьезно заговорили в 2012 году после расстрела 29-летним Димой Виноградовым («русский Брейвик») в московском аптечном офисе шести человек. Тогда одна из партий, а потом и МВД направили в Госдуму ряд поправок, призванных, на их взгляд, ужесточить правила оборота охотничьего и гражданского оружия. В частности, предлагалось повысить возраст выдачи стволов с 18 до 21 года, а также ввести внесудебный порядок изъятия оружия за нарушение правил и ввести поручительство при желании получить лицензию. Однако ход этим поправкам так и не был дан.

Выходит, еще тогда нам дали понять, что действующее законодательство в области регулирования оборота охотничьего оружия если и не идеально, то, по крайней мере, никаким изменениям не подлежит. А значит, и ежегодные перестрелки так называемых «охотников» с правоохранителями, как уже было сказано в начале материала, ничего страшного из себя не представляют.