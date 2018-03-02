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«Вряд ли последуют выводы»: криминальный обозреватель ProKazan о стрелке на Авангардной

«Вряд ли последуют выводы»: криминальный обозреватель ProKazan о стрелке на Авангардной
16+
Фото: архив
Портал ProKazan.ru о том, почему от трагедии, произошедшей в поселке Борисково на этой неделе, никто не застрахован

В ночь на 28 февраля 34-летний житель Казани устроил стрельбу в подъезде многоэтажки — он стрелял из охотничьего карабина в сотрудников правоохранительных органов и нескольких гражданских. Во время перестрелки героически погиб боец ОМОНа Денис Иванченко. Ранение получил участковый полиции и случайный человек.

То, что произошло в ту ночь, вызвало много вопросов у жителей города. «Что это за бойцы ОМОН, если не смогли скрутить одного пьяного дебошира!». «Куда смотрит полиция!?». «Как алкаш смог получить столько оружия?». Пусть это и прозвучит странно, но, к сожалению, в ночь перед последним днем  зимы 2018 года не произошло ничего сверхъестественного. Да, ничего такого, что выламывалось бы из сегодняшнего положения вещей.

Не первый раз...

Подобные случаи имели место и раньше.

В общем, стоит вбить в любом поисковике «расстрелял из охотничьего ружья», как выдается около 300 тысяч результатов.


Поселок Мирный. База «Динамо». 2016 год.

Как все произошло

Вот и не успевший толком начаться 2018 год уже получил свою кровавую метку. Пьяный нелюдь, отсидев 10 суток за хулиганство (гонял по-пьяни жену и детей), пришел разбираться к супруге, написавшей на него заявление в полицию.

Как рассказал порталу ProKazan.ru собственный источник в правоохранительных органах, разобраться с женой стрелок обещал, еще отбывая 10-суточный административный арест

Зная нрав мужа, женщина вместе с детьми спряталась у брата. Тогда муж пришел к нему. С охотничьим карабином «Вепрь», запасом патронов, нацепив бронежилет. Ранил одного попытавшегося заговорить с ним жильца дома. Стрелял во второго, но, к счастью, не попал. Судя по отметинам на стенах подъезда, целил стрелок в голову. Огнем же встретил пытавшихся урезонить его участкового и наряд вневедомственной охраны. Участковому досталось дробью в ногу. Вскоре подоспел ОМОН росгвардейцев. Одного сотрудника изверг убил. И вот здесь в репортаже всех без исключения СМИ белое пятно: почему бойцы зашли в подъезд без щита? Кто отдал приказ на штурм, если он вообще был отдан?


Оружие, которое позже нашли у стрелка

Вскоре стрелявшего нашли на пятом этаже со снесенной наполовину выстрелом в упор из карабина головой. Вот и все.


Стрелок. Улица Авангардная

Дальше пошли комментарии официальных представителей, версии следствия, информация пресс-службы Росгвардии по РТ о погибшем сотруднике, обещания представить к награде.

По законам жанра, руководство МВД по РТ в компании ведомственной пресс-службы посетило раненого в «перестрелке» участкового в больнице и под щелчки затворов фотоаппаратов уверило в том, что «вся необходимая помощь будет оказана». А командир ОМОНа МВД по РТ сообщил, что они «будут ходатайствовать о выделении Росгвардией квартиры для семьи Иванченко». Как сообщили, помощь и содействие детям погибшего будут оказывать до их совершеннолетия.

Вот и все. А заданные в начале материала вопросы так и останутся без ответа. Не говорить же о том, что необходимо проводить беспристрастное служебное расследование, начиная с того момента, как, когда и по чьим рекомендациям убийца получил лицензию на оружие, как вышло так, что полицейские «не замечали» пьяных выходок дебошира (а как уверяют знакомые семьи, мужчина вел себя очень неспокойно довольно часто) и вообще – зачем увлекающемуся водкой с фенозепамом «охотнику» такое количество оружия?

Самое печальное в том, что даже если такое расследование будет проведено как положено – беспристрастно и открыто, то вряд ли последуют какие-либо выводы.

Откуда у стрелка оружие?

Дело в том, что, по данным нашего издания, гладкоствольными ружьями «Marocchi s112», ИЖ-81, ИЖ 17, ИЖ-54 и карабином «Вепрь» (Молот) стрелок владел на законных основаниях. Разрешение на все стволы он продлил в конце прошлого года. Тогда лицензионно-разрешительными функциями в области оборота оружия уже владела Росгвардия.

Однако как это пугающе часто происходит в новейшей истории, гвардейцам передали лишь право выдавать и отнимать лицензию на оружие. А проверять, как используют свое законное право владеть охотничьим и гражданским оружием наши соотечественники, должна по-прежнему полиция.

Более того, это прямая обязанность участкового уполномоченного. У которого, помимо нее, их фактически еще около 50: начиная от контроля парковки на газоне в городских дворах и разрешения семейных конфликтов до раскрытия преступлений, правонарушений (в том числе ПДД) и поквартирного обхода своей территории перед всеми без исключения политическими мероприятиями. Помимо этого, нужно провести прием граждан, рассмотреть заявления, доставить документацию в подразделения…

Служба участковых уполномоченных сегодня превратилась в того сантехника Васю в ЖЭКе, на которого вешают всю черновую работу, не входящую в обязанности директора с бухгалтером

Если что случится, первый кандидат на порку – тот же участковый. Как правило, на работе он уже в 8 утра, домой возвращается около 9 вечера. Потому такая ужасающая текучка кадров в этой службе, по крайней мере, в городах.

И так уж сложилось, что проверка владельцев оружия, тем более тех, кто формально не относится к «группе риска», в этой череде нервотрепки – дело не первой важности. А потому если и уволят участкового после этого инцидента, тот только с облегчением вздохнет.

Но не только увольнять, но даже формально наказать должностное лицо вроде бы и не за что: не было в этом случае предусмотренных современным законодательством оснований для лишения убийцы лицензии. К сожалению, сегодня иметь в домашнем арсенале пять стволов различного калибра не запрещено даже не состоящим на учете алкоголикам, дебоширам и другим не находящимся в ладах с законом разгильдяям (по данным нашего издания, убийца привлекался к уголовной ответственности, но в суде дело было прекращено за примирением сторон).

В очередной раз о «дураке с ружьем» как о проблеме серьезно заговорили в 2012 году после расстрела 29-летним Димой Виноградовым («русский Брейвик») в московском аптечном офисе шести человек. Тогда одна из партий, а потом и МВД направили в Госдуму ряд поправок, призванных, на их взгляд, ужесточить правила оборота охотничьего и гражданского оружия. В частности, предлагалось повысить возраст выдачи стволов с 18 до 21 года, а также ввести внесудебный порядок изъятия оружия за нарушение правил и ввести поручительство при желании получить лицензию. Однако ход этим поправкам так и не был дан.

Выходит, еще тогда нам дали понять, что действующее законодательство в области регулирования оборота охотничьего оружия если и не идеально, то, по крайней мере, никаким изменениям не подлежит. А значит, и ежегодные перестрелки так называемых «охотников» с правоохранителями, как уже было сказано в начале материала, ничего страшного из себя не представляют.

Андрей Кирилов, 02.03.2018, 19:05
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин02 марта 2018, 19:19
В Питере вон уже дважды стреляли, а толку?
1
1
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Горожанинн02 марта 2018, 19:45
Бездарное руководство операцией, если вообще руководство какое-то было
Лучший комментарий
1
13
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Горожанин02 марта 2018, 19:57
В смысле, какие выводы? Выводы с точки зрения правоохранительных органов и государства, конечно последуют. Выводы с узкоапертурной точки зрения некоего обозревателя, вряд ли.
4
2
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Горожанин02 марта 2018, 20:07
Вас не поймешь, то жалуетесь, что "полицейское государство" гайки закручивает, то участковый должен каждый ваш шаг контролировать.
4
8
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******02 марта 2018, 20:16
Одним словом это позор для спецподразделений казанской полиции и росгвардии, ребята просто расслабились и забыли опыт 90-х годов. Это же был не террорист с кучей взрывчатки, заложников тоже не было. Помню в 90-х экипаж спецподразделения принимал решение о штурме вооружённого бандита в течение 15-40 минут без всяких там некомпетентных замминистров МВД и руководства УВД.
>-(
1
12
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Горожанин02 марта 2018, 20:23
Дебильная страна и народ, что сказать..
7
8
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Горожанин02 марта 2018, 20:24
ОМОН, это не сверх боевое спец подразделение, бойцы которого состоят на учете даже после окончания службы, вследствие своих навыков.
3
2
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Давно живу02 марта 2018, 20:29
Ну, спасибо. Успокоил. Полиция оказывается шибко занята, чтобы заниматься такими пустяками. Теперь буду спать спокойно. Только ответьте мне зачем городскому жителю держать дома охотничье оружие? на кого он в городе собирается охотится?
2
6
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Горожанин02 марта 2018, 20:30
Человек может получить лицензию, а через месяц-два стать наркоманом, и что? А незаконный оборот оружия? А самоделки?
2
4
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Горожанин02 марта 2018, 20:32
В ответ на комментарий пользователя
Ну, спасибо. Успокоил. Полиция оказывается шибко занята, чтобы заниматься такими пустяками. Теперь буду спать спокойно. Только ответьте мне зачем городскому жителю держать дома охотничье оружие? на кого он в городе собирается охотится?
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В мирных банальных авариях погибает гораздо больше. Не спится тебе от этого?
3
3
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Давно живу02 марта 2018, 20:36
В ответ на комментарий пользователя
В мирных банальных авариях погибает гораздо больше. Не спится тебе от этого?
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Ну, так естественной смертью ещё больше умирает. Какого было мешать стрелку? Надо было подождать пока у него патроны закончатся
1
2
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Я02 марта 2018, 20:38
Можно автобиографию убийцы.Где он родился,где работал?
3
3
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Горожанин02 марта 2018, 20:38
В ответ на комментарий пользователя
ОМОН, это не сверх боевое спец подразделение, бойцы которого состоят на учете даже после окончания службы, вследствие своих навыков.
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Додуматься из КС "черемухой" в подъезде стрельнуть можно было, или "зорьку" бросить?
2
6
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Горожанин02 марта 2018, 20:39
В ответ на комментарий пользователя
Ну, так естественной смертью ещё больше умирает. Какого было мешать стрелку? Надо было подождать пока у него патроны закончатся
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Лучше осадить и дождаться голодной смерти. Хватит психоз создавать!
1
1
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Давно живу02 марта 2018, 20:44
В ответ на комментарий пользователя
Лучше осадить и дождаться голодной смерти. Хватит психоз создавать!
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Надеюсь вы не охотник. Но на всякий случай закончу ваше психическое равновесие расшатывать
0
2
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Горожанин02 марта 2018, 20:48
В ответ на комментарий пользователя
Ну, спасибо. Успокоил. Полиция оказывается шибко занята, чтобы заниматься такими пустяками. Теперь буду спать спокойно. Только ответьте мне зачем городскому жителю держать дома охотничье оружие? на кого он в городе собирается охотится?
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Из яйца только вылупился? А буча охотников в городском парке, что им собак запрещают держать?
0
2
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Горожанин02 марта 2018, 20:56
В ответ на комментарий пользователя
Ну, спасибо. Успокоил. Полиция оказывается шибко занята, чтобы заниматься такими пустяками. Теперь буду спать спокойно. Только ответьте мне зачем городскому жителю держать дома охотничье оружие? на кого он в городе собирается охотится?
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Лучше спроси, зачем охотится, когда мясо с волосами можно купить, хотя бы на чеховском, якобы есть вариант в такой консистенции? А они тебе скажут, а зачем рыбачить, когда рыбу можно купить? А зачем помидоры выращивать, их тоже можно купить? Тут подключаться блогеры, и запоешь совсем в другую тему.
2
2
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Дима Васлонов02 марта 2018, 20:58
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
5
0
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Горожанин02 марта 2018, 21:07
В ответ на комментарий пользователя
Лучше спроси, зачем охотится, когда мясо с волосами можно купить, хотя бы на чеховском, якобы есть вариант в такой консистенции? А они тебе скажут, а зачем рыбачить, когда рыбу можно купить? А зачем помидоры выращивать, их тоже можно купить? Тут подключаться блогеры, и запоешь совсем в другую тему.
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Тут грбников в лес не пустили под угрозой пожаров, они завыли, что все только для избранных. Парадокс.
1
1
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Горожанин02 марта 2018, 21:07
Подстрелили и ранили оперативника, а не участкового....сколько можно путать
0
2
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Димон02 марта 2018, 21:10
В проказан появилась новая штатная еденица- криминальный обозреватель?
2
4
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Димон02 марта 2018, 21:15
Я, конечно, извиняюсь. Но не вижу ничего героического в том, что опытный боец ОМОНа дал себя застрелить пьяному ублюдку.
2
8
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Димон02 марта 2018, 21:19
"Вот и не успевший толком начаться 2018 год ..." Что это значит? Начался и все идет своим чередом, без всякого толка.
2
6
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Горожанин02 марта 2018, 21:21
В ответ на комментарий пользователя
ОМОН, это не сверх боевое спец подразделение, бойцы которого состоят на учете даже после окончания службы, вследствие своих навыков.
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Конечно не "сверх".... Похоже, "эксперты" знают всё и обо всём....
Да хрена какого ты так говоришь про этих парней, умник? Пуля дура, ещё Суворов сказал, вот и парень эту дуру словил, она везде найдёт, куда ей влететь(((((
Молчать и склонить головы перед ними, а не определять их боевой потенциал нужно....
Земля пухом тебе, братишка!!!......
2
7
Согласны с автором?
Димон02 марта 2018, 21:22
"С охотничьим карабином «Вепрь», запасом патронов, нацепив бронежилет. " В первый раз слышу про бронежилет. Зачем он ему нужен был, что бы застрелить жену по пьяни? Фантазии эксперта?
1
3
Согласны с автором?
Димон02 марта 2018, 21:24
"Вскоре подоспел ОМОН росгвардейцев." Енто хто же такие буду?
2
2
Согласны с автором?
Димон02 марта 2018, 21:30
И где такого эксперта взяли?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 21:30
В ответ на комментарий пользователя
В смысле, какие выводы? Выводы с точки зрения правоохранительных органов и государства, конечно последуют. Выводы с узкоапертурной точки зрения некоего обозревателя, вряд ли.
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Могли последовать ещё в 2012-м. Но кроме как всем охотникам раздать по жилету - больше ничего. А правоохранители ваши как обычно накажут невиновных и наградят непричастных
0
2
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 21:32
В ответ на комментарий пользователя
"С охотничьим карабином «Вепрь», запасом патронов, нацепив бронежилет. " В первый раз слышу про бронежилет. Зачем он ему нужен был, что бы застрелить жену по пьяни? Фантазии эксперта?
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У стрелка был лёгкий бронежилет. Те,что от ножа,камней и битого стекла. Самого низкого класса защиты.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин02 марта 2018, 21:34
В ответ на комментарий пользователя
Додуматься из КС "черемухой" в подъезде стрельнуть можно было, или "зорьку" бросить?
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Черемуха при разбитых окнах? Вряд ли...
1
1
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Горожанин02 марта 2018, 21:35
Плохо сработала полиция, непрофессионально! С одним пьяницей куча ментов во главе с зам.министра МВД не справились!
1
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Горожанина02 марта 2018, 21:37
ЭТО СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о стрелке ? ? ? Почему о нем не пишите НЕ ЧЕГО ? ? ? ПОЧЕМУ на информацию о стрельбе не было специальной экипировке ? В СССР , при стрельбе на ул. Бондаренко , милиционера одели как космонавта ! 3-4 этаж - не высоко . По TV - на учениях вы круто себя показывает ! Почему у одного человека, так много оружия ??? Только батеэра не было ! ! ! Кем СТРЕЛОК работал ? ? ? Может ли психически больной человек покупать ОРУЖИЕ ? ? ? ОБЬЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА !
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Горожанин02 марта 2018, 21:49
В ответ на комментарий пользователя
"Вот и не успевший толком начаться 2018 год ..." Что это значит? Начался и все идет своим чередом, без всякого толка.
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А вы что, ждите улучшения? Подождите, кошмар еще шесть лет будет продолжаться. Народ любит походу, когда его ''кошмарят ''.Не кошмарить.,премьер рекомендует только бизнес.
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колхозник02 марта 2018, 21:51
Опер из ОП Промышленный получит госнаграду ( к нему нет вопросов, слава Богу живой). Участкового и руководство отдела полиции по месту проживания стрелка уволят . а что будет с руководителями операции (Гильманов, Соколов и руководитель Росгвардии)?ОМОНовец погиб только в результате "умелого" руководства и проведения операции
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Горожанин02 марта 2018, 21:52
В ответ на комментарий пользователя
ЭТО СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о стрелке ? ? ? Почему о нем не пишите НЕ ЧЕГО ? ? ? ПОЧЕМУ на информацию о стрельбе не было специальной экипировке ? В СССР , при стрельбе на ул. Бондаренко , милиционера одели как космонавта ! 3-4 этаж - не высоко . По TV - на учениях вы круто себя показывает ! Почему у одного человека, так много оружия ??? Только батеэра не было ! ! ! Кем СТРЕЛОК работал ? ? ? Может ли психически больной человек покупать ОРУЖИЕ ? ? ? ОБЬЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА !
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Не п..зди! При СССР не бвло улицы Бондаренко! Скажу по секрету, при СССР эта улица носила имя Янки Купалы.
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Горожанин02 марта 2018, 21:53
В ответ на комментарий пользователя
ЭТО СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о стрелке ? ? ? Почему о нем не пишите НЕ ЧЕГО ? ? ? ПОЧЕМУ на информацию о стрельбе не было специальной экипировке ? В СССР , при стрельбе на ул. Бондаренко , милиционера одели как космонавта ! 3-4 этаж - не высоко . По TV - на учениях вы круто себя показывает ! Почему у одного человека, так много оружия ??? Только батеэра не было ! ! ! Кем СТРЕЛОК работал ? ? ? Может ли психически больной человек покупать ОРУЖИЕ ? ? ? ОБЬЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА !
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Оружие у него всё находилось на законных основаниях. Закон разрешает не больше пяти единиц иметь гладкоствольных.
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Горожанин02 марта 2018, 21:59
"героически погиб"???
Это что вообще, ыксперд?
Шальная пуля при непрофессионализме - это героизм?
Ветераны ВОВ в гробу вертятся
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Горожанин02 марта 2018, 22:00
Нелюдь, изверг... Что ты несешь?
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Горожанин02 марта 2018, 22:02
Еще на участкового батон покроши, псина
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Горожанин02 марта 2018, 22:03
Теперь можно под шумок запретить гражданским огнестрел. Чтоб их безнаказанно люди в форме и бандиты (хотя, какая разница) расстреливали
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Горожанин02 марта 2018, 22:04
В ответ на комментарий пользователя
Можно автобиографию убийцы.Где он родился,где работал?
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Тебе не пох?
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Горожанин02 марта 2018, 22:07
В ответ на комментарий пользователя
Из яйца только вылупился? А буча охотников в городском парке, что им собак запрещают держать?
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Статья прямо защищает участковых. ХЗ чем они загружены и перегружены, я пару-тройку раз обращался с нулевым эффектом.
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Горожанин02 марта 2018, 22:13
Козёл ! Эта улица была : Парковой , Янки Купала , а сейчас Бондаренко ,. Сам придурок п ...злись !
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Горожанин02 марта 2018, 22:13
Казань это дно с которого нужно валить за бугор
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Горожанин02 марта 2018, 22:27
В ответ на комментарий пользователя
Казань это дно с которого нужно валить за бугор
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Чем Казань от рашки отличается?
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Горожанин02 марта 2018, 22:29
В ответ на комментарий пользователя
Статья прямо защищает участковых. ХЗ чем они загружены и перегружены, я пару-тройку раз обращался с нулевым эффектом.
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Нельзя всех малевать под одну кисть. Всякие люди встречаются. Кто-то может и участковым стать за правдолюбство и яркий ум.
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Горожанин02 марта 2018, 23:20
О стрелке? Эксперт, ты что за чудовище? Кто кому забил то, чмо диванное?
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Горожанин02 марта 2018, 23:22
В ответ на комментарий пользователя
Нельзя всех малевать под одну кисть. Всякие люди встречаются. Кто-то может и участковым стать за правдолюбство и яркий ум.
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Ненадолго.
Знаю достаточно бывших погонников.
Которые от беспредела в оргагах вспрели и свалили.
Хуже любого опг
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Горожанин02 марта 2018, 23:50
В ответ на комментарий пользователя
Ненадолго.
Знаю достаточно бывших погонников.
Которые от беспредела в оргагах вспрели и свалили.
Хуже любого опг
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О! Я не знаю, это не к месту. Ближе к 8му марта.
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Давно живу02 марта 2018, 23:51
В ответ на комментарий пользователя
Лучше спроси, зачем охотится, когда мясо с волосами можно купить, хотя бы на чеховском, якобы есть вариант в такой консистенции? А они тебе скажут, а зачем рыбачить, когда рыбу можно купить? А зачем помидоры выращивать, их тоже можно купить? Тут подключаться блогеры, и запоешь совсем в другую тему.
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Рыбу, что я ловлю, отпускаю обратно, интересен только процесс. Помидоры сам сажаю, сам ем. Какие здесь вопросы? И затем удочкой или помидорами вспотеешь кого-либо убивать.. А охоту осуждаю, как бессмысленное убийство
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Горожанин03 марта 2018, 00:07
В ответ на комментарий пользователя
Рыбу, что я ловлю, отпускаю обратно, интересен только процесс. Помидоры сам сажаю, сам ем. Какие здесь вопросы? И затем удочкой или помидорами вспотеешь кого-либо убивать.. А охоту осуждаю, как бессмысленное убийство
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Ну, молодец. Пора организовать свою рубрику на проказане. Юный натуралист.
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Горожанин03 марта 2018, 00:20
В ответ на комментарий пользователя
"героически погиб"???
Это что вообще, ыксперд?
Шальная пуля при непрофессионализме - это героизм?
Ветераны ВОВ в гробу вертятся
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???
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Горожанин03 марта 2018, 00:23
В ответ на комментарий пользователя
Хочешь спорить с школоло, будет точно трололо.
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Горожанин03 марта 2018, 00:48
Криминальный обозреватель ProKazan: позднее пробуждение.
https://
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