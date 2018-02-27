В Казани мужчина устроил стрельбу из окна по людям: ранены двое, включая полицейского

На месте работают правоохранительные органы

Продолжене: В результате перестрелки на улице Авангардная погиб боец спецназа

В Казани на улице Авангардная 34-летний мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья из окна своей кватиры по людям на улице, об этом сообщили очевидцы в соцсетях, подробности передает "Татар информ".

Предварительно, в результате стрельбы оказались ранены два человека, один из них сотрудник полиции, его ранили в ногу, второй гражданский.

Стрелок – известный в доме дебошир, который частенько злоупотребляет алкоголем.

Информация, что есть погибший, пока не подтверждена.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы.