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Глава МВД по РТ наградил полицейского, попавшего под огонь стрелка на улице Авангардная

Глава МВД по РТ наградил полицейского, попавшего под огонь стрелка на улице Авангардная
16+
Фото: МВД по РТ
В него попал заряд дроби, ему провели операцию

Глава МВД по РТ Артем Хохорин сегодня навестил в больнице 28-летнего полицейского Ильдара Тухфатуллова, которому в бедро выстрелил 34-летний Александр Петров в подъезде дома на улице Авангардная, министр вручил пострадавшему нагрудный знак "Почетный сотрудник МВД по РТ". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Артем Хохорин похвалил участкового за его действия.

- Уверен, что дальнейшая твоя служба будет успешной и перспективной, поскольку проявил ты себя достойно, - отметил министр, сказав, что будет ходатайствовать о представлении полицейского к государственной награде.

Пострадавший сотрудник полиции с женой

Напомним, вечером 27 февраля именно Ильдар Тухфатуллов одним из первых прибыл по вызову в подъезд, где стрелок пытался прорваться в квартиру к жене.

- Мы прибыли на место вооруженные, экипированные. Зашли в подъезд, услышали выстрелы на верхних этажах, поднялись, чтобы оценить обстановку и не допустить жертв среди мирного населения. Увидели, что человек стрелял, вел себя неадекватно, – рассказал Ильдар Тухфатуллов.

Прибывших полицейских стрелок встретил плотным огнем, ранив при этом оперативника, пострадавшего с огнестрельным ранением бедра госпитализировали. В больнице врачи извлекли  у него из раны заряд дроби – около 40 штук.

В результате перестрелки погиб боец ОМОНа 39-летний Денис Иванченко, также был ранен случайный житель дома. Сам стрелок покончил с собой еще до задержания.

N. Vildanov, 01.03.2018, 14:53
Тэги: Происшествия, Хорошие новости
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Комментарии

*************01 марта 2018, 15:24
Пусть министр своего зама снимет с должности, который руководил операцией за непрофессионализм и слабохарактерность.
>-(
4
29
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Горожанин01 марта 2018, 15:25
А что получит брат женщины? Который спас и ее и детей от стрелка? Который своевременно оценил обстановку, забаррикадировал дверь, подпер холодильником, чтоб даже если дробь прошьет дверь на не ранила бы людей?
Лучший комментарий
2
56
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Горожанин01 марта 2018, 15:28
Объясните мне за что награду?
Один гранату грудью закрывает, чтоб других не накрыло,
другой снайпера голой попой дразнит.
А в итоге награды у обоих.
4
26
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Горожанин01 марта 2018, 15:32
В ответ на комментарий пользователя
А что получит брат женщины? Который спас и ее и детей от стрелка? Который своевременно оценил обстановку, забаррикадировал дверь, подпер холодильником, чтоб даже если дробь прошьет дверь на не ранила бы людей?
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Он уже получил оранжевой футболке кандалах его выводили вертухаи!
3
13
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Горожанин01 марта 2018, 16:01
Система она такова, простому смертному нет ничего. Он просто как муравей, с него труд, за труд копейку. Потстарости становится ненужным ''хламом '' Вот они реалии нынешнего времени. Да и погон не носит, клятву не давал. И вообще, такие о старости хламом не нужным становятся. Так что, воинам и награда.
2
10
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Горожанин01 марта 2018, 16:15
Да, вооруженного экс-сотрудника ловить, это не школьникам руки на митингах заламывать
2
16
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Алекс01 марта 2018, 16:40
Вильдан ты олень он не оперативника ранил а участкового .
2
9
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Алекс01 марта 2018, 16:41
Лошара вильдан с чего ты взял что стрелок покончил с собой ?? Лечи мозги
5
5
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Спонсор01 марта 2018, 16:46
Авангардная....https://
5
7
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Спонсор01 марта 2018, 16:58
Гвардейца жаль, конечно....
1
5
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Горожанин01 марта 2018, 17:07
В ответ на комментарий пользователя
Авангардная....https://www.youtube.com/watch?v=3wLrmDgXwGc
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С какой целью видео выложили?
Быдло пытается спровоцировать сотрудников полиции, сотрудники полиции уходят от конфликта, до конца просматривать желания нет.
Если быдлу досталось, то поделом.
4
14
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Спонсор01 марта 2018, 17:13
В ответ на комментарий пользователя
С какой целью видео выложили?
Быдло пытается спровоцировать сотрудников полиции, сотрудники полиции уходят от конфликта, до конца просматривать желания нет.
Если быдлу досталось, то поделом.
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А кто из-них быдло то? Когда сотрудник полиции спрашивает: Че пришли?!
6
6
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Горожанин01 марта 2018, 17:13
Пусть хохорин объяснит сначала как у преступника в квартире находящейся неподалеку от отдела милиции оказался целый арсенал, ведь не за один день он его собирал. Со стороны участковых не ведется никакой профилактической работы, они заняты погоней за "галочкой"
5
12
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Герцог01 марта 2018, 17:25
Герой родился в краткий миг
Услышал он в подъезде крик
И в бой пошёл весьма умело
Прими теперь награду смело
6
2
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Горожанин01 марта 2018, 17:51
Очень плохо, на двоечку сработала полиция, очень непрофессионально!
Хохорину лучше уйти в отставку, не соответствует он должности!
1
15
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Горожанин01 марта 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Вильдан ты олень он не оперативника ранил а участкового .
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Раненый - опер. Автор прав
3
0
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин01 марта 2018, 17:56
В ответ на комментарий пользователя
Авангардная....https://www.youtube.com/watch?v=3wLrmDgXwGc
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Обмельчала полиция, милиция сразу бы установила личность и предложила бутылку шампанского, от которой псевдожурналисты не смогли бы отказаться
2
7
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Горожанин01 марта 2018, 18:03
В ответ на комментарий пользователя
Авангардная....https://www.youtube.com/watch?v=3wLrmDgXwGc
Развернуть
Молодцы, сотрудники!
6
5
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marex01 марта 2018, 18:19
это на территории награжденного жил чудила с кучей стволов?
0
5
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Горожанин01 марта 2018, 18:24
В ответ на комментарий пользователя
Пусть хохорин объяснит сначала как у преступника в квартире находящейся неподалеку от отдела милиции оказался целый арсенал, ведь не за один день он его собирал. Со стороны участковых не ведется никакой профилактической работы, они заняты погоней за "галочкой"
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Так то он житель другого района
0
1
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Горожанин01 марта 2018, 18:26
В ответ на комментарий пользователя
Очень плохо, на двоечку сработала полиция, очень непрофессионально!
Хохорину лучше уйти в отставку, не соответствует он должности!
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Не тебе судить работу полиции....ты там не был и не можешь давать оценку действиям сотрудников полиции...
12
7
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Горожанин01 марта 2018, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
Авангардная....https://www.youtube.com/watch?v=3wLrmDgXwGc
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Обиженный жизнью народ
5
2
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marex01 марта 2018, 18:36
это биомасса
3
2
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Горожанин01 марта 2018, 18:48
В ответ на комментарий пользователя
Авангардная....https://www.youtube.com/watch?v=3wLrmDgXwGc
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Вот козлы эти правозащитники! Поражаюсь выдержке офицера полиции- а вдруг это нападение или отвлечение внимания! В других странах наверняка задержали бы сразу! А то и на поражение!
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Горожанин01 марта 2018, 18:51
Случайный житель дома -это как?
0
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Горожанин01 марта 2018, 18:55
Награждение непричастных и наказание невиновных, как обычно в РФ.
Пулю ж поймать - это может смело, но бестолково как то. И результата нет.
1
5
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Горожанин01 марта 2018, 18:59
В ответ на комментарий пользователя
Награждение непричастных и наказание невиновных, как обычно в РФ.
Пулю ж поймать - это может смело, но бестолково как то. И результата нет.
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Тоже квартиру пусть просит!
3
0
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Горожанин01 марта 2018, 19:34
..и не любили мы фомина.за то что он был слишком сосредоточен. Р. С. Высоцкий в стихах не ошибся.
0
0
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Горожанин01 марта 2018, 20:09
Все полицейские Казани за Грудинина.
5
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Давно живу01 марта 2018, 20:10
В ответ на комментарий пользователя
Не тебе судить работу полиции....ты там не был и не можешь давать оценку действиям сотрудников полиции...
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А кому судить как не людям?
5
3
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Андрей Красвцов01 марта 2018, 20:33
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
2
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Горожанина01 марта 2018, 21:18
Лучше ПУТИНА ,пока НЕТ не кого !!! Лавров - хорош на своём месте ! Остальные Все не подходят быть президентом ! Дом 2 , : ; колхозник - миллиардер с плохой памятью бабла ; трепачи с обещаниями ; ..........и т. д.
2
2
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Горожанин01 марта 2018, 22:31
Ильдарик выздоравливай брат!!!
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