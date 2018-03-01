Глава МВД по РТ наградил полицейского, попавшего под огонь стрелка на улице Авангардная

В него попал заряд дроби, ему провели операцию

Глава МВД по РТ Артем Хохорин сегодня навестил в больнице 28-летнего полицейского Ильдара Тухфатуллова, которому в бедро выстрелил 34-летний Александр Петров в подъезде дома на улице Авангардная, министр вручил пострадавшему нагрудный знак "Почетный сотрудник МВД по РТ". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Артем Хохорин похвалил участкового за его действия.

- Уверен, что дальнейшая твоя служба будет успешной и перспективной, поскольку проявил ты себя достойно, - отметил министр, сказав, что будет ходатайствовать о представлении полицейского к государственной награде.

Пострадавший сотрудник полиции с женой

Напомним, вечером 27 февраля именно Ильдар Тухфатуллов одним из первых прибыл по вызову в подъезд, где стрелок пытался прорваться в квартиру к жене.

- Мы прибыли на место вооруженные, экипированные. Зашли в подъезд, услышали выстрелы на верхних этажах, поднялись, чтобы оценить обстановку и не допустить жертв среди мирного населения. Увидели, что человек стрелял, вел себя неадекватно, – рассказал Ильдар Тухфатуллов.

Прибывших полицейских стрелок встретил плотным огнем, ранив при этом оперативника, пострадавшего с огнестрельным ранением бедра госпитализировали. В больнице врачи извлекли у него из раны заряд дроби – около 40 штук.

В результате перестрелки погиб боец ОМОНа 39-летний Денис Иванченко, также был ранен случайный житель дома. Сам стрелок покончил с собой еще до задержания.