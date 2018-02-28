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Стрельба в Борисково: жители дома рассказали, как спасались от стрелка с ружьем

Стрельба в Борисково: жители дома рассказали, как спасались от стрелка с ружьем
16+
Фото: Ольга Плешкова
Очевидцы произошедшего обсуждают действия силовиков и делятся собственными страхами

Жители дома в поселке Борисково, где вчера вечером мужчина устроил стрельбу, рассказали ProKazan.ru, как сидели в квартирах и боялись за свою жизнь. Напомним, мужчина открыл стрельбу по людям в подъезде, в результате чего был убит сотрудник Росгвардии и ранен местный житель, после стрелок покончил с собой.

Из-за чего началась стрельба

34-летний мужчина конфликтовал с женой, по заявлению которой, он был подвергнут административному аресту на 10 суток за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял оружие и приехал к брату жены, у которого  укрывалась женщина, опасаясь за свою жизнь. 

Что рассказали соседи

Жительница Казани Альмира Шмелева часто навещает своего брата, который живет в этом доме. Вчера она собиралась снова приехать вместе с детьми. Ее спас звонок.

- Мне позвонил брат, сказал, ни в коем случае нельзя заходить, потому что в подъезде стрельба, - рассказала порталу ProKazan.ru девушка. - Раненным оказался сосед, который просто вышел покурить. Ему в плечо попала пуля. Он успел забежать обратно в тамбур, упал и начал кричать, чтобы закрыли двери. Они забаррикадировались в квартире. Была информация, что стрелок служит в полиции. Подумали, мало ли что, вдруг гранатой что-нибудь взорвет.

Супружеская пара со второго этажа Валентина и Андрей Линсцер наперебой рассказывают известные им события вчерашнего вечера.

- Мы сначала подумали, что мусоропровод взорвался, у нас было такое уже, - начал сначала Андрей Линсцер. - А потом уже когда пошла стрельба, я понял, что дело нечистое. Сначала были хлопки одиночные, потом очередь. Я насчитал три очереди. Оперативники вовремя среагировали, заблокировали, никого не пускали, никого не выпускали. В одну из квартир курьер привез воду. И вот как он оставил машину заведенной, так она и работала до 5 утра. Тот, к кому воду привезли, увидел, как он (стрелок) перезаряжает оружие, успел забежать в квартиру и не выпустил курьера, чтобы тот не пострадал!

- Он, оказывается, хулиган и дебошир, 15 суток отсидел, когда она на него жена заявление написала, - переключилась Валентина на виновника происходящего. - И после того, как он освободился, он пришел к ней разбираться. А там трое детей было, и мать старая, из больницы только выписали. Если бы проник в квартиру, он уложил бы человек шесть!

Все время, пока в подъезде велась перестрелка, Валентина выглядывала во двор. Она слышала мольбы супруги раненого соседа, который лежал в тамбуре, но понимала, что пока жив стрелок, помочь пострадавшему нельзя.

- Не пускали даже скорую. Жена раненого даже матом кричала, он истекал кровью, а пустить врачей к нему было нельзя. Уже потом, когда нападавшего ликвидировали, медики бегом побежали! Первым вышел полицейский, он хромал. Погибшего спецназовца жалко, конечно.

Андрей Линцер, бывший сотрудник силовых структур, отмечает, что полиция хоть и быстро среагировала, но была не готова к такому повороту событий.

- Народу было много, а толку не было никакого. Когда начался штурм, нужны были щиты. А щиты принесли уже позже, они тяжелые, их вдвоем надо тащить. Они (спецназ) должны быть экипированы, как положено.

Последствия

Напомним, стрелок пытался «разобраться» со своей супругой, которая скрывалась в квартире у брата. Именно брат женщины вызвал полицию. Как рассказал источник в правоохранительных органах, перепуганная семья забаррикадировалась в квартире с помощью холодильника, который поставили впритык к двери. После сотрудники полиции сняли с петель обстреленную дверь, сейчас вход в квартиру занавесили тканью.

Родственница пострадавшего жильца дома сообщила порталу ProKazan.ru, что ее зять находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Подъезд, где велась перестрелка, до сих в ужасном состоянии. На одном из этажей огромная лужа крови, на стенах брызги, а у порога квартиры часть головного мозга.

Сейчас выясняются все подробности произошедшего. 

Ольга Плешкова, 28.02.2018, 12:43
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин28 февраля 2018, 12:52
Так его убили или он сам ?
0
30
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Ага28 февраля 2018, 12:55
"Была информация, что стрелок служит в полиции. Подумали, мало ли что, вдруг гранатой что-нибудь взорвет."
Нормальные такие ожидания у населения от полиции.
Лучший комментарий
1
109
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Горожанин28 февраля 2018, 12:56
Ужас. Психически больной, что натворил! Водка сгубила.
15
17
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66628 февраля 2018, 12:56
В ответ на комментарий пользователя
"Была информация, что стрелок служит в полиции. Подумали, мало ли что, вдруг гранатой что-нибудь взорвет."
Нормальные такие ожидания у населения от полиции.
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если они находились в квартире как они могли знать что он служит в полиции ???? кто то вел трансляцию ????
14
8
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Горожанин28 февраля 2018, 12:58
0
0
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12828 февраля 2018, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
Так его убили или он сам ?
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Похоже сам, судя по мозгам у порога. Из калаша мозги выбить сложно. ИМХО
9
9
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12828 февраля 2018, 13:03
В ответ на комментарий пользователя
если они находились в квартире как они могли знать что он служит в полиции ???? кто то вел трансляцию ????
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Да система оповещения ОБС (одна бабка сказала). Ща всё по вотсапу, даже к подъезду выходить не надо
2
7
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Ага28 февраля 2018, 13:05
В ответ на комментарий пользователя
если они находились в квартире как они могли знать что он служит в полиции ???? кто то вел трансляцию ????
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А нельзя предположить, что соседи знали убитого?
1
18
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Горожанин28 февраля 2018, 13:08
В ответ на комментарий пользователя
Так его убили или он сам ?
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Убили конечно, похоже выстрелом в голову, если мозги валяются у порога.
2
15
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Игнат Елдырин28 февраля 2018, 13:10
"Раненным оказался сосед, который просто вышел покурить. Ему в плечо попала пуля"
Курить вредно! :-D Минздрав предупреждал.
5
53
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2528 февраля 2018, 13:11
такие новости уже давно не шокируют... Стало обыденностью...
4
12
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Игнат Елдырин28 февраля 2018, 13:15
В ответ на комментарий пользователя
если они находились в квартире как они могли знать что он служит в полиции ???? кто то вел трансляцию ????
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он сам им об этом сообщил через дверь :-D
1
4
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Горожанин28 февраля 2018, 13:34
В ответ на комментарий пользователя
если они находились в квартире как они могли знать что он служит в полиции ???? кто то вел трансляцию ????
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кричал: "Полиция! Откройте дверь!"
2
7
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Горожанин28 февраля 2018, 13:34
Баба во всем виновата, отправила его на 23 февраля сидеть на 10 суток, обида и ненавесть всему виной!
24
16
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Горожанин28 февраля 2018, 13:37
В ответ на комментарий пользователя
"Раненным оказался сосед, который просто вышел покурить. Ему в плечо попала пуля"
Курить вредно! :-D Минздрав предупреждал.
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Тем более курить в подъезде запрещено!
2
23
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Горожанин28 февраля 2018, 13:43
Во всем виноваты бабы, даже у баб виноваты бабы
12
8
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин28 февраля 2018, 13:47
В ответ на комментарий пользователя
Убили конечно, похоже выстрелом в голову, если мозги валяются у порога.
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Менты бы не смогли ему наручники одеть, у них слабоя боевая подготовка, проще убить(ликвидировать).
6
10
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Горожанинс28 февраля 2018, 13:48
Надо думать за кого выходишь замуж. А потом только выходить.
8
11
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Горожанин28 февраля 2018, 13:50
В ответ на комментарий пользователя
Тем более курить в подъезде запрещено!
Развернуть
Согласен. Ты думай, дебил, когда куришь в подъезде и убиваешь своих соседей своей отравой!
6
16
Согласны с автором?
гость28 февраля 2018, 13:57
сколько можно мусолить одну тему! вся страница новостей забита этой темой!
12
4
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Гаражанин28 февраля 2018, 13:58
В ответ на комментарий пользователя
Одно русское быдло убило второе русское быдло.Эта вата несомненно должна друг друга уничтожить,она агрессивна и дика.
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Ты из какой эфиопии, обезьяна?
А... извини, укросомали.
Ты когда людей сжёг в Одессе, в Россию сбежал потом?
Найдём тебя, гнида.
7
18
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горожанин28 февраля 2018, 14:01
В ответ на комментарий пользователя
"Раненным оказался сосед, который просто вышел покурить. Ему в плечо попала пуля"
Курить вредно! :-D Минздрав предупреждал.
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Интересно что Вы смешного увидели в этой трагедии?
4
12
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 14:05
В ответ на комментарий пользователя
Ужас. Психически больной, что натворил! Водка сгубила.
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И еще служил в полиции!(((( Вот какие "кадры" "служат в Российской полиции!
6
12
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Горожанин28 февраля 2018, 14:06
У меня вопрос кого убили? В новости говорится что преступник застрелился, в видео об этом ни слова, кроме того на видео в наручниках ведут мужика в желтой футболке, если преступник затрелился то кто этот мужик?
1
10
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин28 февраля 2018, 14:07
В ответ на комментарий пользователя
"Раненным оказался сосед, который просто вышел покурить. Ему в плечо попала пуля"
Курить вредно! :-D Минздрав предупреждал.
Развернуть
Сигареты убивают. Теперь сосед это поймет наконец-то!:-P
3
7
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 14:07
Так стрелок являлся бывшим сотрудником МВД или нет?
2
9
Согласны с автором?
Андрей28 февраля 2018, 14:19
Одно не понятно, в итоге кого задержали то?
0
7
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 14:20
В ответ на комментарий пользователя
Так стрелок являлся бывшим сотрудником МВД или нет?
Развернуть
х.з. кто говорит да. кто нет. Даже если не мусор. То явно охотник. Сколько у него оружия нашли.
0
3
Согласны с автором?
0028 февраля 2018, 14:22
В ответ на комментарий пользователя
Одно не понятно, в итоге кого задержали то?
Развернуть
Понятно кого-того кто был дома и к кому ломился злодей. Шлифанули так сказать ситуацию.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 14:36
В ответ на комментарий пользователя
Сигареты убивают. Теперь сосед это поймет наконец-то!:-P
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:-D
1
2
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 14:43
В ответ на комментарий пользователя
Одно не понятно, в итоге кого задержали то?
Развернуть
Мусоры сами на знают
0
9
Согласны с автором?
Регина Рамильевна28 февраля 2018, 15:19
брат позвонил сестре, что бы она не заходила в подъезд потому что там стрельба . но в конце статьи эта сестра оказывается скрывается у брата в квартире . и ментов вызвал брат. Про город найдите одного нормального редактора. не пожалейте денег . каждый второй читатель замечает косяки
5
8
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 15:21
В ответ на комментарий пользователя
Похоже сам, судя по мозгам у порога. Из калаша мозги выбить сложно. ИМХО
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сколько раз пробовал? 8-*
1
1
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 15:23
В ответ на комментарий пользователя
Убили конечно, похоже выстрелом в голову, если мозги валяются у порога.
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Обычная пуля оставляет дырку. Для того, чтобы мозги вылетели нужна либо экспансивная либо разрывная пуля. Зато заряд дроби, выпущенный в голову с близкого расстояния с легкостью сносит половину черепа со всем содержимым. Учитывая, что отечественные правоохранители не пользуются дробовиками, наиболее вероятной является версия самоубийства.
3
6
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 15:23
В ответ на комментарий пользователя
Так стрелок являлся бывшим сотрудником МВД или нет?
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вчера уволился. по собственному )
0
11
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
Обычная пуля оставляет дырку. Для того, чтобы мозги вылетели нужна либо экспансивная либо разрывная пуля. Зато заряд дроби, выпущенный в голову с близкого расстояния с легкостью сносит половину черепа со всем содержимым. Учитывая, что отечественные правоохранители не пользуются дробовиками, наиболее вероятной является версия самоубийства.
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Судя по стенам, там картечь голимая %-8
0
5
Согласны с автором?
Бибинур28 февраля 2018, 15:27
Менты говорят что ликвидировали стрелка,хотя он сам застрелился!До конца жопу свою прикрывать будут
0
4
Согласны с автором?
Димон28 февраля 2018, 15:29
Сосед после ранения забежал обратно в тамбур. Выходит его на улице подстрелили. Вопрос кто?
1
1
Согласны с автором?
ник28 февраля 2018, 15:31
Кто принял решение на Спо, и есть ли там подпись чья та - и все...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 15:36
В ответ на комментарий пользователя
Убили конечно, похоже выстрелом в голову, если мозги валяются у порога.
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Какая разница? Или он должен был всех переубивать, а ему только пальчиком погрозить было нужно?
4
1
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 15:36
Ужас, конечно. Просто так взять и пойти стрелять в собственную жену. Разведись ты по-человечески, зачем убивать-то идти
3
7
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 15:37
Вот потому и не нужно жить с алкашами. У них на фоне постоянного употребления алкоголя мозги спекаются. Убьет еще и глазом не поведет
2
6
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 15:38
В ответ на комментарий пользователя
Сосед после ранения забежал обратно в тамбур. Выходит его на улице подстрелили. Вопрос кто?
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Вы идиот? Представляете подъезд, где на лестничной площадке перед дверьми тамбур есть. Обычно он перегорождается дверью железной на две квартиры. С лестничной площадки туда и забежал
1
3
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
х.з. кто говорит да. кто нет. Даже если не мусор. То явно охотник. Сколько у него оружия нашли.
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А оно лицензированное? Может вообще покупал черт знает у кого. Не обязательно нужно быть охотником или полицейским, чтобы на черном рынке оружие покупать
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0028 февраля 2018, 15:40
В ответ на комментарий пользователя
Какая разница? Или он должен был всех переубивать, а ему только пальчиком погрозить было нужно?
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ну как бы разница есть. Если сам застрелился-это одно( мог продолжать убивать пока полиция телилась)
а если застрелили полицейские-молодцы. Правда с оговоркой что "всегда не всё так однозначно". Вдруг он ствол поднял с пола а вообще всё выглядело по другому. С мертвого не спросишь.
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Горожанин28 февраля 2018, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
Надо думать за кого выходишь замуж. А потом только выходить.
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Он мог не сразу пить начать. Мозги уже по факту чрезмерного употребления алкоголя спекаются.
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Горожанин28 февраля 2018, 15:43
В ответ на комментарий пользователя
сколько можно мусолить одну тему! вся страница новостей забита этой темой!
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Да уж, про снег, которым весь город.завален.и везде Свалка из грязного снега у мусорки весной вместе с отходами растечётся. Для чего построили снегоплавильню? Мэр тогда с радостью говорил, что с утилизацией снега проблем не будет и производительность с гордостью назвал. Балабол, голливудская звезда, блин.
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Горожанин28 февраля 2018, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
Менты говорят что ликвидировали стрелка,хотя он сам застрелился!До конца жопу свою прикрывать будут
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Какой - нибудь мусор жирдяй китель уже прокалывает
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Горожанин28 февраля 2018, 16:07
Написать можно что он полицейский был. Но на 10 суток его не смогли бы посадить
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Дед28 февраля 2018, 17:32
Жить в нашей стране с каждым днем становится все веселее и веселее!
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Мордвин Шепелявый28 февраля 2018, 17:45
Господа! А где была хвалёная "Дельта"? =-D Они бы вмиг повязали дебошира! :-P
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Мордвин Шепелявый28 февраля 2018, 17:46
эх, жалко Шерстобитика нету с нами. Он бы живо нам всю спецоперацию по полочкам разложил 8-*
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Руслан28 февраля 2018, 19:12
В ответ на комментарий пользователя
Баба во всем виновата, отправила его на 23 февраля сидеть на 10 суток, обида и ненавесть всему виной!
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Жалко его и людей, которые пострадали из-за дурной бабы!
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marex28 февраля 2018, 20:14
В ответ на комментарий пользователя
А оно лицензированное? Может вообще покупал черт знает у кого. Не обязательно нужно быть охотником или полицейским, чтобы на черном рынке оружие покупать
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купили танк в военторге
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Довольны ли вы качеством уборки улиц?

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