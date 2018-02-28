Стрельба в Борисково: жители дома рассказали, как спасались от стрелка с ружьем

Очевидцы произошедшего обсуждают действия силовиков и делятся собственными страхами

Жители дома в поселке Борисково, где вчера вечером мужчина устроил стрельбу, рассказали ProKazan.ru, как сидели в квартирах и боялись за свою жизнь. Напомним, мужчина открыл стрельбу по людям в подъезде, в результате чего был убит сотрудник Росгвардии и ранен местный житель, после стрелок покончил с собой.

Из-за чего началась стрельба



34-летний мужчина конфликтовал с женой, по заявлению которой, он был подвергнут административному аресту на 10 суток за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял оружие и приехал к брату жены, у которого укрывалась женщина, опасаясь за свою жизнь.

Что рассказали соседи

Жительница Казани Альмира Шмелева часто навещает своего брата, который живет в этом доме. Вчера она собиралась снова приехать вместе с детьми. Ее спас звонок.

- Мне позвонил брат, сказал, ни в коем случае нельзя заходить, потому что в подъезде стрельба, - рассказала порталу ProKazan.ru девушка. - Раненным оказался сосед, который просто вышел покурить. Ему в плечо попала пуля. Он успел забежать обратно в тамбур, упал и начал кричать, чтобы закрыли двери. Они забаррикадировались в квартире. Была информация, что стрелок служит в полиции. Подумали, мало ли что, вдруг гранатой что-нибудь взорвет.

Супружеская пара со второго этажа Валентина и Андрей Линсцер наперебой рассказывают известные им события вчерашнего вечера.

- Мы сначала подумали, что мусоропровод взорвался, у нас было такое уже, - начал сначала Андрей Линсцер. - А потом уже когда пошла стрельба, я понял, что дело нечистое. Сначала были хлопки одиночные, потом очередь. Я насчитал три очереди. Оперативники вовремя среагировали, заблокировали, никого не пускали, никого не выпускали. В одну из квартир курьер привез воду. И вот как он оставил машину заведенной, так она и работала до 5 утра. Тот, к кому воду привезли, увидел, как он (стрелок) перезаряжает оружие, успел забежать в квартиру и не выпустил курьера, чтобы тот не пострадал!

- Он, оказывается, хулиган и дебошир, 15 суток отсидел, когда она на него жена заявление написала, - переключилась Валентина на виновника происходящего. - И после того, как он освободился, он пришел к ней разбираться. А там трое детей было, и мать старая, из больницы только выписали. Если бы проник в квартиру, он уложил бы человек шесть!

Все время, пока в подъезде велась перестрелка, Валентина выглядывала во двор. Она слышала мольбы супруги раненого соседа, который лежал в тамбуре, но понимала, что пока жив стрелок, помочь пострадавшему нельзя.

- Не пускали даже скорую. Жена раненого даже матом кричала, он истекал кровью, а пустить врачей к нему было нельзя. Уже потом, когда нападавшего ликвидировали, медики бегом побежали! Первым вышел полицейский, он хромал. Погибшего спецназовца жалко, конечно.

Андрей Линцер, бывший сотрудник силовых структур, отмечает, что полиция хоть и быстро среагировала, но была не готова к такому повороту событий.

- Народу было много, а толку не было никакого. Когда начался штурм, нужны были щиты. А щиты принесли уже позже, они тяжелые, их вдвоем надо тащить. Они (спецназ) должны быть экипированы, как положено.

Последствия

Напомним, стрелок пытался «разобраться» со своей супругой, которая скрывалась в квартире у брата. Именно брат женщины вызвал полицию. Как рассказал источник в правоохранительных органах, перепуганная семья забаррикадировалась в квартире с помощью холодильника, который поставили впритык к двери. После сотрудники полиции сняли с петель обстреленную дверь, сейчас вход в квартиру занавесили тканью.

Родственница пострадавшего жильца дома сообщила порталу ProKazan.ru, что ее зять находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Подъезд, где велась перестрелка, до сих в ужасном состоянии. На одном из этажей огромная лужа крови, на стенах брызги, а у порога квартиры часть головного мозга.

Сейчас выясняются все подробности произошедшего.