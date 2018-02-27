Источник: у стрелка с улицы Авангардная нашли целый арсенал

МВД опубликовало видео спецоперации

МВД опубликовало видео спецоперации, которая прошла накануне вечером в доме по улице Авангардная, также появились фотографии вероятного арсенала стрелка, который нашли у него дома. Информация, что стрелок несколько лет назад служил в правоохранительных органах, была опровергнута.

По данным следствия, 34-летний пьяный Александр Петров, отбыв арест в 10 суток по заявлению жены, решил с ней разобраться.

- Сам он проживал в доме по улице Карбышева, а жена решила пожить у брата в доме по улице Авангардная. Около 20:00 он сначала из зарегистрированного охотничьего карабина "Вепрь" выстрелил в дверь квартиры, где, помимо четырех взрослых, находились трое детей, после этого была вызвана полиция. Сначала стрелок выстрелил в ногу 28-летнему участковому и в плечо 32-летнему жителю этого дома, после этого на место была вызвана Росгвардия, - сообщили ProKazan.ru.

Стрелок примерно в 21:30 застрелил 38-летнего бойца Росгвардии, который скончался в карете скорой помощи.

Позже стрелок покончил с собой.

Задержанный мужчина, чье фото появилось около полуночи, оказался невиновен.

Ведется расследование дела, возбужденного по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "убийство".