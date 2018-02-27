Стало известно имя сотрудника Росгвардии, который погиб при стрельбе в Казани

У погибшего остались жена и трое детей

Стало известно имя сотрудника Росгвардии, который погиб сегодня ночью во время спецоперации при задержании 34-летнего стрелка на улице Авангардной. Им оказался боец ОМОН, прапорщик полиции Денис Иванченко, которому черед 2 недели исполнилось бы 39 лет. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

У погибшего остались жена и трое детей.

- По службе он характеризовался только с положительной стороны, обладал авторитетом среди коллег, - отметил пресс-секретарь Росгвардии Игорь Силко.

Как пишет «Бизнес Онлайн», главным увлечением Иванченко было пение — он выступал на служебных конкурсах.

- Человек был разносторонний, талантливый, творческий. Друзья о нем всегда хорошо отзывались, - добавил Силко.