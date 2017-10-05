Россельхознадзор отложил введение запрета на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор перенес срок введения ограничений на поставки в Россию молока и некоторых других видов молочной продукции из Белоруссии на 6 марта, сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано. ​Отложить введение запрета было решено «по техническим причинам», сказала Мелано, не уточняя деталей, передает ТАСС.

Первоначально предполагалось, что запрет вступит в силу с понедельника, 26 февраля. О готовящемся ограничении импорта из Белоруссии молока, сливок, сгущенного молока, молочной сыворотки и некоторой другой молочной продукции Россельхознадзор сообщил в конце прошлой недели.

Ограничение вводится для тех продуктов, в которых в последнее время выявлялось больше всего нарушений, уточняли в ведомстве. Под него попадут поставки молока и сливок наливом, но запрет не затронет упакованную продукцию и остальные молочные продукты, такие как творог, сметану, сливочное масло.

Ограничения будут действовать до урегулирования ситуации с безопасностью продукции, уточняли в Россельхознадзоре. Партии попадающих под ограничение товаров, которые поступят на контрольные ветеринарные пункты на российско-белорусской границе 6 марта после 18 часов, будут возвращены в Белоруссию.

В середине января в Татарстане резко снизились цены на закупочное молоко — примерно на 5 рублей за кг. Ведомствам было поручено принять меры к увеличению закупочных цен молокосборщикам и молокоперерабатывающим предприятиям, доведя их до среднероссийских показателей – 25,0 руб./кг и выше. Тогда сообщалось, что одна из причин снижения цены - конкуренция со стороны белорусских производителей молока.