В Казани из больницы выписали всех школьников, отравившихся в школе

В учебном заведении и домах пострадавших проведена заключительная дезинфекция

В Казани выписали всех 39 пострадавших от норовируса школьников из Казнабашской школы, в учебном заведении и домах пострадавших проведена заключительная дезинфекция. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ.

Занятия в Казанбашской школе на данный момент приостановлены, материалы о закрытии пищеблока направлены в Арский районный суд.

Напомним, ранее был задержан 40-летний директор Казанбашской школы Айдар Сафиуллин.

Ранее в Роспотребнадзоре РТ сообщили, что 39 школьников отравились из-за инфицированных сотрудников пищеблока школы. "Нами было установлено, что одна из поваров заболела и со среды не выходила на работу, ее подменяла кухонная работница, которая не должна была принимать участия в приготовлении пищи. При обследовании персонала у двух работников, включая повара, был обнаружен норовирус", - рассказала представитель Роспотребнадзора.